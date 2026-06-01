東張西望｜無良支付平台吞中小企60萬 暗藏「魔鬼條款」攝製隊介入即現形
四位商戶合共被拖欠超過60萬元款項
美容院負責人何小姐自2022年起使用該電子支付平台服務，直到今年年初細查帳目，才驚覺四年來被平台拖欠約314,916元。她在社交平台發帖求救後，陸續有其他苦主現身，包括被拖欠75,194元的美容院老闆程小姐、被拖欠36,681元的瑜伽中心老闆陳小姐，以及被拖欠90,645元的中古手袋買賣商石小姐。四人合計被拖欠超過60萬元，而她們均是透過平台銷售員介紹而簽約使用服務。該平台聲稱成立僅五年，業務遍及泰國、馬來西亞及新加坡，合作商戶數量超過12,000個。
平台負責人林生藉口層出不窮無限拖延
苦主們聯絡平台後，負責人林生主動回覆，態度看似誠懇，聲稱「一定會查」，又表示款項是被第三方結算公司扣起才未能過數。程小姐透露，林生曾以「美容院屬高風險行業，收款銀行有權扣起款項長達180日」為由拖延。陳小姐則被告知「有幾個客人去海關投訴公司」，但她質疑：「如果海關真的收到投訴，會聯絡事主，而非聯絡林生。」她傳電郵追問哪個交易有問題，至今未獲回覆。何小姐決定透過律師追討並報警，卻發現合約暗藏魔鬼條款——規定所有金錢糾紛必須經香港仲裁中心處理。大律師陸偉雄指出，仲裁過程需花費數十萬元行政費用，「沒有理由花費幾十萬去追討幾萬元」。今年5月，林生向何小姐提出退款方案，但協議書條款極為苛刻：平台有權將款項扣起長達540日、要求何小姐未來七年不得在網上公開談論事件，且爭議受泰國法律管轄，文件由頭到尾沒有寫明退款日期。
合約暗藏泰國法律管轄及七年禁言條款
陸偉雄大律師分析指，條款清楚寫明違規或違例都以泰國法律解決，「身為香港人，如果有紛爭要用泰國法律去解決，對身處香港的事主，得不到香港法律的保障。」何小姐最終拒絕簽署這份苛刻協議，事件再次陷入膠着。苦主們懷疑平台一開始就以中小企為目標，程小姐表示：「苦主們發覺平台主要針對小型的商戶，因為沒有能力去追回欠款，只能當自己運氣不好。」石小姐其後入稟小額錢債審裁處，因平台缺席聆訊而獲判初步勝訴，但她坦言對取回款項「感覺很渺茫」。《東張》主持及攝製隊根據線索到銅鑼灣一個共享辦公室地址查訪，當日無人在場，致電林生亦無人接聽。警方回覆《東張》查詢時表示，事件列作「投訴及商業糾紛」。
《東張西望》介入後平台當晚全數退款
戲劇性的轉折出現在《東張》完成訪問之後——平台突然將拖欠款項全數退還予四位事主。陳小姐激動表示：「終於收到對方拖欠兩年的錢，你哋一聯絡佢，當晚就俾返晒啲錢我哋。」石小姐則強調，取回錢固然好，但幾位苦主報《東張》的真正目的，是想告訴其他中小企商戶提高警覺，不要重蹈覆轍。
網民嘲諷報《東張》比報警更有效
事件播出後隨即引起網民熱議，不少人對「報《東張》即回水」的結果感到諷刺。有網民留言：「死囉上東張仲有效過報警，呢個係乜世界？」亦有人質疑平台早已收到款項但蓄意拖延：「証明佢地收到錢嘅，但就搏下唸住小公司沒定時check賬，咁就可以呃走部分錢。」另有網民提醒同業：「支付平台最重要係信用，未清楚對方就為咗平0.3%而用？」有網民更突破盲點：「泰國，又係kk園啲fd！」