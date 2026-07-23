東張西望｜霸寮屋大反轉上集 住客稱被詐騙 向事主索償60萬 背後藏暗黑內情
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《東張西望》今集（23/7）報導元朗一塊官地上的寮屋，引發一場持續8年的爭奪戰，牽涉高達60萬元的巨額索償。原管理人陳生指控住戶張生違規霸佔並揚言斬人，而張生卻反咬對方設局騙財。這場看似普通的租務糾紛背後隱藏着令人咋舌的秘密。
陳生帶領攝製隊直擊元朗寮屋違規擴建
電視節目攝製隊跟隨陳生前往該間位於元朗官地上的寮屋視察，發現原本的空地已被大幅改建。現場不僅被私下挖掘出大型水池，更搭建了養雞棚及放置多個養蜜蜂箱，猶如一個自給自足的小農莊。陳生向攝製隊表示，對方在未經同意下大興土木，完全無視官地規範。當攝製隊在現場守候並遇上剛回來的張生時，對方情緒瞬間變得極度激動，當場與陳生發生激烈對質。
張生拒絕搬離反指控遭陳生設局詐騙買下寮屋
面對霸佔官地的指控，張生向節目組給出截然不同的說法，強調自己才是受害者。他指控陳生當年聲稱將寮屋賣給他，並承諾日後會有政府賠償，他才支付首期及斥巨資進行裝修。張生在鏡頭前怒斥：「我根本不想在這裡住，我只想要回我的錢！」他強烈要求陳生賠償60萬元並簽署欠單，否則揚言會採取極端斬人行動。陳生則反駁當年收取的13萬元僅為維護費用，雙方陷入各執一詞的僵局。
寮屋糾紛源於8年前無約交易揭露陳生金錢轇轕
這場風波的起因可以追溯至8年前，當時陳生因健康問題無法打理這間代管超過20年的寮屋。恰巧張生的親戚有意借用場地，陳生基於信任在沒有簽訂任何正式合約下，收取了13萬元便將鑰匙交予對方。直到租借2年後，陳生擔心對方在官地上違規開墾會惹來法律麻煩，要求收回寮屋卻遭到拒絕。今年陳生已向地政署提交重新簽署的委託管理書並正式舉報侵佔行為，同時坦認經濟不好時有欠租。
網民熱烈討論寮屋雙方行為質疑事件另有內情
節目播出後隨即引發網絡熱烈討論，大批觀眾對這場各說各話的糾紛發表意見。有網民認為未經授權在官地上大肆興建水池及雞棚行為猖狂，直指：「在官地擅自建農莊根本視法律如無物。」另一方面，也有不少網民對陳生收取巨款卻聲稱只是維護費用的說法表示質疑，留言表示：「沒有合約就收十幾萬元，這筆錢實在太可疑。」網民紛紛猜測雙方之間可能還有更多未公開的財務利益牽涉其中。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期