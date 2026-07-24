東張西望｜霸寮屋大反轉下集 內情越揭越多 陸大狀：兩位事主或兩敗俱傷
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《東張西望》昨日播出陳生指控寮屋被霸佔八年一案，今集（24/7）劇情卻迎來驚人反轉，現居者張生反擊稱曾支付13萬元首期買屋並狂砸70萬元裝修。雙方為買賣抑或租賃各執一詞，更牽扯出隱瞞政府賠償及巨額欠債的羅生門。陸大狀介入後揭開該地段真實業權狀況，預示這場爭奪戰將迎來最殘酷結局。
張生付13萬元首期 揭陳生涉嫌隱瞞業權真相
陳生原本向節目組求助指控工作室遭人惡意霸佔八年，豈料攝製隊到場後卻發現截然不同的事實。張生向主持黃耀英展示大量單據，力證當初是以13萬元作為買屋首期付款，並非陳生口中所稱的租金。為了將破舊不堪的寮屋改造成宜居環境，張生更耗費兩年時間及超過70萬元進行大翻新，雙方就款項性質及單據真偽爆發激烈爭拗。
主持黃耀英當面質詢逼出賣地還債內幕
在《東張》主持黃耀英當面質詢下，陳生對於為何將買賣合約寫成租約一時語塞，僅以對方需要用屋為由推搪。張生弟弟隨後受訪踢爆核心內幕，指出指陳生當初是想賣地還債。陳生也承認沒有還20多萬租金及收取了10幾萬。面對種種不利證據，張生堅持要求陳生賠償40萬元才願意遷出，惟陳生雙手一攤表明身無分文。
朱文慧致電寮屋持牌人揭逾十萬元私下交易謎團
節目主持朱文慧透過電話訪問寮屋持牌人夫婦了解背景，二人均表示早已將房屋全權交予陳生打理，猶如將物業送贈對方一樣。持牌人堅稱只知道陳生有意將單位出租，對於涉及巨額金錢的買賣交易毫不知情。陳生最終亦承認自己在2018年已經清楚知道寮屋屬政府土地無法買賣，卻仍然向張生收取巨款。
陸偉雄大律師拆解官地限制網民熱議兩敗俱傷局
大律師陸偉雄在節目中直指涉事地段屬於官地寮屋，根本不具備任何買賣及出租的法律效力，意味陳生與張生最終極可能面臨兩敗俱傷的局面。節目播出後隨即引發網絡熱烈討論，不少網民留言批評雙方貪得無厭，有人直指「明知官地都夠膽買賣真係利慾薰心」，亦有觀眾感嘆張生投入巨額裝修費，最終換來一場空實屬不智。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期