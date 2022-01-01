東張西望｜黃愷怡與林希靈同日宣布離巢TVB：體驗弱小社群一直被人忽略

2019年加入《東張西望》嘅黃愷怡因為同年五月到香港中文大學採訪內地遊客而打響名堂，當時都有網民稱她為「正義女神」，豈料她在2021年除夕當晚卻突然宣布離巢TVB，與《東張》新晉「正義女神」林希靈同日離巢。