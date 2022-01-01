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東張西望｜黃愷怡與林希靈同日宣布離巢TVB：體驗弱小社群一直被人忽略

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撰文：東方新地

2019年加入《東張西望》嘅黃愷怡因為同年五月到香港中文大學採訪內地遊客而打響名堂，當時都有網民稱她為「正義女神」，豈料她在2021年除夕當晚卻突然宣布離巢TVB，與《東張》新晉「正義女神」林希靈同日離巢。

撰文、：東方新地 / 圖片：東方新地、黃愷怡IG

黃凱怡在2021年12月31日宣布離開TVB。
黃凱怡在2021年12月31日宣布離開TVB。

誓要「衝破comfort zone」

黃凱怡一直被視為「東張女神」的其中之一，2021年12月31日突然在IG宣布離巢TVB，突然感謝《東張西望》一路以嚟嘅照顧，令佢獲益良多：

因為呢個節目，我體驗到好多社會上弱小社群一直被人忽略，大大小小嘅問題。
初初入嚟嘅時候，對我嘅衝擊其實好大。
好多時候都會接觸到一到啲平時自己生活上接觸唔到嘅事：滅蝨、「疫區」採訪、衝擊唔同受訪者、垃圾屋， 等等。
隨住我一路適應同感受呢個節目，我感覺到呢度台前幕後嘅戰友，都有一份使命感。
「盡做，無有怕」

黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。
黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。

揚言轉戰YouTube界

黃愷怡接受傳媒訪問時透露自己暫時是自由身，而且打算孖住另一位「正神女神」林希靈轉投YouTube界。她表示自己與林希靈在TVB經歷的幾乎一模一樣，同樣是《Think Big 天地》主持，之後又一齊加入《東張西望》，繼而又先後被稱為「正義女神」。問到去向方面，她透露雖然未有與ViuTV聯絡，但她和林希靈亦不排除有機會與ViuTV合作，仲大爆林希靈都想同男友陳安立同台演出㖭！

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黃愷怡在去年12月與初戀機師男友 Billy 拉埋天窗，升格做幸福人妻
黃愷怡於2019年12月與初戀機師男友 Billy 拉埋天窗，升格做幸福人妻。

黃愷怡同林希靈命運共同體

到底黃愷怡同林希靈在TVB嘅遭遇有幾似呢？首先，兩位都係喺大學畢業之後參加無綫網絡電視「不得了人才招募」而入行，而且早期工作亦經常孖公仔現身。直至2015年1月，位亦一齊加入兒童節目《Think Big 天地》，成為節目的第一代主持，連同《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》都係拍住上。到2019年，林希靈同黃愷怡亦先後加入《東張西望》做外景主持。2019年5月黃愷怡因為到中文大學訪問內地遊客而獲封「正義女神」；2021年11月，林希靈又因為採訪「聾啞女」美華事件被封為「正義女神」，而家連走都係一齊走，又話一齊搞YouTube，真係倒模咁款㗎！

黃凱怡與林希靈曾經在2020年拍檔創辦YouTube頻道「兩個半阿婆」。
黃凱怡與林希靈曾經在2020年拍檔創辦YouTube頻道「兩個半阿婆」。

黃愷怡守護母校中大獲封「正義女神」

黃愷怡在2019年5月份到母校中文大學採訪內地遊客到「天人合一亭」打卡的情況，當她遇見一名男遊客自稱因為「小紅書」介紹而前往打卡，仲當住黃愷怡面前展示英語實力解釋「小紅書」的英文為「Is a red book」。黃愷怡亦反應夠快，反過嚟問男遊客攝影構圖的「Inspiration」，豈料內地男遊客一時被問到口啞啞，黃愷怡忍不住笑言：「就是靈感。」該次「反擊內地遊客」的行為，當時曾經成為一時熱話，不少網民大讚黃愷怡成功用英文玩謝對方，為當時「淪陷」的中文景點爭返口氣，黃愷怡仲獲得過「正義女神」嘅稱號添！

「Inspiration」嘅中文係靈感呀先生。
「Inspiration」嘅中文係靈感呀先生。

黃愷怡恨拍劇努力裝備自己

黃愷怡畢業於香港中文大學的新聞與傳播學系，自2013年開始加入無綫，曾先後主持過無綫娛樂新聞台及《 Think Big 天地 》、《 深夜美食團 》等節目，雖然一直擔任主持的工作，但她坦言對演戲有濃厚的興趣，希望為未來的演出裝備好自己。Jasmin 在2020年12月與初戀機師男友 Billy 拉埋天窗，升格做幸福人妻，當時她表示婚後仍會以事業為先，暫時未有生 B 的計劃。

的黃愷怡畢業於香港中文大學的新聞與傳播學系，自2013年開始加入無綫，曾先後主持多個節目。
的黃愷怡畢業於香港中文大學的新聞與傳播學系，自2013年開始加入無綫，曾先後主持多個節目。
黃愷怡日前為月餅專題外出做訪問時，穿著一身白色低胸吊帶裙，網民指能隱約見到內裡的黑Bra
黃愷怡日前為月餅專題外出做訪問時，穿著一身白色低胸吊帶裙，網民指能隱約見到內裡的黑Bra
在街頭請街坊試食月餅時，黃愷怡更烏低身做訪問，令雙峰呼之欲出，被指是趁另一《東張》女神阮嘉敏放假休息期間乘機博出位。
在街頭請街坊試食月餅時，黃愷怡更烏低身做訪問，令雙峰呼之欲出，被指是趁另一《東張》女神阮嘉敏放假休息期間乘機博出位。
黃愷怡 （前排左一） 加入 《東張西望》做外景主持已有近一年半時間，她直言最難忘是在近日疫情期間，整個團隊都上下一心，一齊走訪疫區，她表示：「大家喺逆境之中都好齊心，想將最真實嘅一面呈現畀觀眾睇。」
黃愷怡 （前排左一） 加入 《東張西望》做外景主持已有近一年半時間，她直言最難忘是在近日疫情期間，整個團隊都上下一心，一齊走訪疫區，她表示：「大家喺逆境之中都好齊心，想將最真實嘅一面呈現畀觀眾睇。」
前年黃愷怡與崔建邦、張秀文、余思霆及張致恒主持無綫飲食節目《 深夜美食團 》，一齊四出搵食，但她直言自己並非識食之人：「 比起賣萬幾銀嘅八頭鮑我更鍾意食餃子，所以佢哋都話我唔識食。」
前年黃愷怡與崔建邦、張秀文、余思霆及張致恒主持無綫飲食節目《 深夜美食團 》，一齊四出搵食，但她直言自己並非識食之人：「 比起賣萬幾銀嘅八頭鮑我更鍾意食餃子，所以佢哋都話我唔識食。」
黃愷怡加入無綫不久便於兒童節目《 Think Big 天地 》擔任主持，與她同期的主持有林希靈、余德丞及黃碧蓮等。
黃愷怡加入無綫不久便於兒童節目《 Think Big 天地 》擔任主持，與她同期的主持有林希靈、余德丞及黃碧蓮等。
黃愷怡透露自己在疫情期間積極做運動Keep Fit，將纖腰減到只得23吋，但並無戒口，她笑言：「因為我好鍾意食嘢，會食啲極度邪惡嘅食物，例如漢堡包、薯條咁，仲有甜品，寧願做多啲運動補數。」
黃愷怡透露自己在疫情期間積極做運動Keep Fit，將纖腰減到只得23吋，但並無戒口，她笑言：「因為我好鍾意食嘢，會食啲極度邪惡嘅食物，例如漢堡包、薯條咁，仲有甜品，寧願做多啲運動補數。」

30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡 30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡

30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡

黃愷怡雖然被指上圍不及同為《 東張 》主持、擁有34C 上圍的李旻芳「 有料 」，但一對白滑長腿亦非常誘人。
黃愷怡雖然被指上圍不及同為《 東張 》主持、擁有34C 上圍的李旻芳「 有料 」，但一對白滑長腿亦非常誘人。

30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡 30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡

30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡 30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡

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