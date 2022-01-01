東張西望｜黃愷怡與林希靈同日宣布離巢TVB：體驗弱小社群一直被人忽略
撰文、：東方新地 / 圖片：東方新地、黃愷怡IG
誓要「衝破comfort zone」
黃凱怡一直被視為「東張女神」的其中之一，2021年12月31日突然在IG宣布離巢TVB，突然感謝《東張西望》一路以嚟嘅照顧，令佢獲益良多：
因為呢個節目，我體驗到好多社會上弱小社群一直被人忽略，大大小小嘅問題。
初初入嚟嘅時候，對我嘅衝擊其實好大。
好多時候都會接觸到一到啲平時自己生活上接觸唔到嘅事：滅蝨、「疫區」採訪、衝擊唔同受訪者、垃圾屋， 等等。
隨住我一路適應同感受呢個節目，我感覺到呢度台前幕後嘅戰友，都有一份使命感。
「盡做，無有怕」
揚言轉戰YouTube界
黃愷怡接受傳媒訪問時透露自己暫時是自由身，而且打算孖住另一位「正神女神」林希靈轉投YouTube界。她表示自己與林希靈在TVB經歷的幾乎一模一樣，同樣是《Think Big 天地》主持，之後又一齊加入《東張西望》，繼而又先後被稱為「正義女神」。問到去向方面，她透露雖然未有與ViuTV聯絡，但她和林希靈亦不排除有機會與ViuTV合作，仲大爆林希靈都想同男友陳安立同台演出㖭！
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黃愷怡同林希靈命運共同體
到底黃愷怡同林希靈在TVB嘅遭遇有幾似呢？首先，兩位都係喺大學畢業之後參加無綫網絡電視「不得了人才招募」而入行，而且早期工作亦經常孖公仔現身。直至2015年1月，位亦一齊加入兒童節目《Think Big 天地》，成為節目的第一代主持，連同《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》都係拍住上。到2019年，林希靈同黃愷怡亦先後加入《東張西望》做外景主持。2019年5月黃愷怡因為到中文大學訪問內地遊客而獲封「正義女神」；2021年11月，林希靈又因為採訪「聾啞女」美華事件被封為「正義女神」，而家連走都係一齊走，又話一齊搞YouTube，真係倒模咁款㗎！
黃愷怡守護母校中大獲封「正義女神」
黃愷怡在2019年5月份到母校中文大學採訪內地遊客到「天人合一亭」打卡的情況，當她遇見一名男遊客自稱因為「小紅書」介紹而前往打卡，仲當住黃愷怡面前展示英語實力解釋「小紅書」的英文為「Is a red book」。黃愷怡亦反應夠快，反過嚟問男遊客攝影構圖的「Inspiration」，豈料內地男遊客一時被問到口啞啞，黃愷怡忍不住笑言：「就是靈感。」該次「反擊內地遊客」的行為，當時曾經成為一時熱話，不少網民大讚黃愷怡成功用英文玩謝對方，為當時「淪陷」的中文景點爭返口氣，黃愷怡仲獲得過「正義女神」嘅稱號添！
黃愷怡恨拍劇努力裝備自己
黃愷怡畢業於香港中文大學的新聞與傳播學系，自2013年開始加入無綫，曾先後主持過無綫娛樂新聞台及《 Think Big 天地 》、《 深夜美食團 》等節目，雖然一直擔任主持的工作，但她坦言對演戲有濃厚的興趣，希望為未來的演出裝備好自己。Jasmin 在2020年12月與初戀機師男友 Billy 拉埋天窗，升格做幸福人妻，當時她表示婚後仍會以事業為先，暫時未有生 B 的計劃。