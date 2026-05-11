東張西望｜80歲獨居翁同鄉會遇「何太2.0」 半年被掏空33萬積蓄 女方反嗆：嫖妓唔洗錢呀？
陳伯同鄉會邂逅K女士 對方主動攻勢極猛
事件要追溯到2024年11月，80歲的陳伯因與子女關係疏離而獨居，平日靠參加同鄉會活動打發時間。就在一次聚會中，他邂逅了61歲、自稱單身的K女士。陳伯憶述，K女士從一開始就採取極其主動的攻勢，不但主動要求留下電話號碼，更頻繁約他飲茶見面。K女士對陳伯噓寒問暖、溫柔體貼，更聲稱「家族個個都鍾意年紀大嘅」，又不斷讚揚陳伯外貌年輕，「話同我拍埋睇落差唔多」，令寂寞已久的陳伯徹底淪陷。
閃電同居即要求買龍鳳鈪 10萬金器只係開胃菜
兩人感情發展一日千里，K女士很快便以陳伯與家人不和為由，提議同居生活。然而甜蜜背後，K女士隨即提出要求——要陳伯購買龍鳳鈪、戒指、頸鏈作為定情信物，這批金器總值超過10萬元。陳伯當時不疑有詐，滿心歡喜以為找到了共渡餘生的伴侶，甚至在朋友面前被K女士喚作「老公」，令他更加深信這段感情是真實的。諷刺的是，K女士當時更曾笑著對陳伯說：「我唔係何太！」
大半年掏空23萬養老金 K女士突然不辭而別
同居大半年後，陳伯某日回家，驚覺K女士已將所有個人物品收拾一空，不辭而別。對方僅留下一句冷冰冰的話：「我唔同你做夫妻，同你做朋友。」陳伯隨後翻查銀行戶口，才驚覺自己本來打算用作養老及醫病的23萬多元積蓄，已被K女士全數轉走。他嘗試致電聯絡對方要求退回部分金錢，豈料電話已被封鎖拉黑，一分錢都追不回來。連同早前購買的金器，陳伯前後損失超過33萬元，如今三餐不繼，只能靠朋友接濟度日。
同鄉會朋友組「正義聯盟」揭K女士慣犯身份
陳伯的一班同鄉會好友看不過眼，自發組成「正義聯盟」為他出頭。據朋友透露，K女士並非初犯，早有借錢不還的紀錄，更有人爆料指她在同一個同鄉會的分會聚會中，以完全相同的手法物色其他「金龜」目標。朋友們當面捉住K女士質問，要求她歸還陳伯的血汗錢，但K女士不但毫無悔意，更語出驚人反嗆：「我陪咗成年瞓覺喎，唔使錢啊？」、「嫖妓唔洗錢呀？」將整段關係定性為「服務交易」，態度之囂張令在場所有人目瞪口呆。
K女士情緒激動反指被騷擾 事件明晚繼續跟進
面對《東張西望》團隊追訪，K女士情緒極度激動，聲稱被陳伯的朋友騷擾到「爆血管」，血壓飆升至190多度，更激動大喊：「想我死咗你先安樂？」她否認行騙，並將矛頭指向同鄉會一名蔡姓女士，指控對方介入她與陳伯的關係才導致分手。而陳伯如今獨對空房，感嘆這筆錢是他的「命根」，現時生活極其艱難。節目預告今晚（11日）將繼續跟進事態發展。
網民反應兩極 有人同情有人直斥「抵死」
節目播出後隨即引爆網民熱議，留言區湧現大量評論。不少網民對陳伯的遭遇毫不同情，有人直言「抵死，咸濕係要代價」，亦有人指「已經有隻河馬何伯俾你睇你仲要上當！真係自作孽」。有網民計算過後更表示「現金23萬加10萬金器共33萬來叫雞都唔洗啦」，認為陳伯是自己不切實際。不過亦有較理性的聲音，有網民留言指「伯伯只是老了，感到孤獨，想找個伴，很平常。問題是遇人不熟，那位騙子才應該被指責」。另有網民一針見血地分析K女士的心態：「鍾意年紀大，仲有一句未講——仲要有水掠」，又有人諷刺「投資期短回本快」，形容這根本是一宗精心部署的「感情投資騙局」。事件再次敲響警鐘，提醒長者在追求黃昏戀的同時，務必保持警覺，切勿輕易將積蓄交予認識不久的對象。