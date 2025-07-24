東張西望｜67歲老婦債主追上門家人眾叛親離 真老公踢爆唔抵幫真相
Yoyo墮入網戀陷阱被騙25萬元家財散盡
六旬婦人Yoyo為了滿足「陳樂林」的投資要求，Yoyo不惜動用所有積蓄16萬元，甚至向朋友借錢，最後更向財務公司借貸3萬5千元。然而她每月需償還$3,617，連第一期都無力支付，財務公司已威脅轉交收數公司處理，令Yoyo驚恐萬分：「我依家就係驚緊啊，依家已經震緊啊。」
親人拒援手：唔好打親情牌啦！
走投無路的Yoyo只好向廣州的妹妹求助，但妹妹得知真相後苦勸無效，更被Yoyo反罵：「我好想幫佢，我發現佢畀人呃咗十幾萬，我同佢講，唔好再畀錢對方啦，佢唔聽我講就話我想害佢『老公仔』喎，話我哋個個都想佢衰喎！」妹妹憤而拒絕援手，斷然表示：「唔好打親情牌啦！」
姨甥女早前曾提供證據揭穿騙子身份，但同樣被Yoyo無視，最終選擇與她斷絕往來；「佢覺醒咗咪同屋企人道歉囉，咁佢又唔係做呢一樣嘢，已經鬧咗你咁多次，真係本性難移。」
70多歲丈夫表示愛莫能助
Yoyo的70多歲丈夫在接受訪問時，亦表示對妻子的困境感到非常無奈：「我都同佢講咗好多次，但係佢都聽唔入耳，今年貴庚呀？67歲呀，唔係17歲，我解釋咗畀佢聽，佢發爛渣，我話你唔係貪心，貪人哋靚仔，點會叫人哋做老公」
至於對於妻子的負債情況，他也表示愛莫能助，透露兩人20多年來有名無實，自己亦有債務纏身。面對可能的債主威脅，老公語帶無奈：「佢哋上嚟淋紅油咪報警囉，我唔驚啊，我都70幾歲啦，唔死都唔差在啦。我冇可能再同佢一齊，我都受夠。」
被騙後依然執迷不悟 再同新騙子接觸
當主持林映輝陪同Yoyo致電「陳樂林」時，發現電話已是「沒有用戶登記」狀態，Yoyo終於承認對方是壞人，更咒罵「不得好死，死無葬身之地」，承諾以後會「帶眼識人」。
然而最令人震撼的是，訪問後數天節目組收到Yoyo的信息，她竟然在社交平台找到使用同一張照片的新帳戶，並再次與對方聊天。即使明知這是「殺豬盤」騙局，Yoyo仍願意繼續與騙子接觸：「我喺Facebook搵到王明傑嘅相，咪撳入去同佢傾偈。我唔理佢真定假，我又唔係要同佢做人世，唔係『樁』個頭埋去，而係我咁嘅情況，個個都當我仇人一樣，咁我搵邊個傾訴？人係有唔開心，尤其係我畀人呃晒啲，更加唔開心，直頭想死，我乜都冇，仲可以殺啲乜？」
網民留言狂鬧：唔值得幫
節目播出後，不少網民湧入社交平台留言，怒斥Yoyo毫無悔意，直言她完全不值得再幫：「絕對無悔意，唔值得再幫手」、「呢個阿婆真係極品，到依家都完全唔覺得自己有錯」、「冇錢還重惡過人，當初有人好心勸佢，佢就駁十句，呢種人一定要斷絕來往，免得累死自己」、「未見過咁嘅人，自己做錯事求人幫手仲咁理直氣壯，毫無悔意，死都唔值得同情」等言論紛紛出現，引發熱議。
https://www.youtube.com/watch?v=-oZLlq3HXeQ