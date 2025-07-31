東張西望｜苦主誤信指令ATM輸入一個數字騙走35萬？ 電話陷阱背後真正危機曝光
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近日，有騙徒利用新手法透過電話誘導市民到自動櫃員機輸入指定數字，短短幾分鐘，便有人失去高達35萬元存款，事件引起社交平台上網民熱烈討論。
ATM騙局大曝光
苦主李小姐憶述，她接獲對方自稱電訊公司職員的電話，指李小姐在網上開通了「一卡三地」推廣服務，若一小時內不到位於中環的公司取消，將自動扣款。李小姐原本身在荃灣，但由於對方語氣焦急且連連催促，她隨即被對方建議到自動櫃員機操作。
起初她誤以為只是在完成驗證手續，卻被引導輸入了多組指定數字。李小姐連續跑了兩間銀行，巨款早已被騙徒從帳戶轉走。直至第三間銀行時，保安系統才阻截異常交易。當李小姐女兒回家後才發現事態嚴重，35萬積蓄已經無法追討。
細金額引誘下三萬元遭轉走
另一名受害者Zoe亦被假冒老闆要求到ATM過數，金額僅25元。雖然金額較少，但同樣充滿警示。她接獲自稱老闆來電，要求協助轉帳25元，因金額極小，Zoe未有戒心。
當Zoe按照指示準備輸入金額時，對方突然要求輸入「30121」這串數字。幸而當時在一旁的朋友當下認真檢查收款人身份，發現戶口屬私人賬戶而非公司指定。雖然Zoe即時終止操作，仍然來不及，帳戶被突然扣走30,121元。隔日同一騙徒再冒充銀行職員重施故技，這次Zoe已經有所警覺，未再受騙。她事後坦言，如非朋友及時提醒，可能損失更大。
網民熱議：防騙最重要
有網民直言，受害者因太心急、缺乏警覺才墮入陷阱：「其實小心啲分析就知有問題啦」、「無知真係好恐怖」、「電話騙案真係五花八門」。大家呼籲遇上涉及金錢的電話應即時掛線，時刻保持懷疑之心，避免成為下一個受害者。
圖片來源：YouTube@東張+資料或影片來源：原文刊於新假期