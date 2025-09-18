東張西望｜內部飛幕後Boss Spencer怒斥報道失實 前生意伙伴直指早有黑歷史

東張西望》早前連續追訪G-Dragon演唱會「內部飛」騙案，涉款高達2000萬港元。今日（18日）再有新進展，不但有苦主現身狠批三位核心人物非無辜，更有Spencer前生意伙伴爆料，指其早有疑似詐騙前科！

東張西望｜再有苦主現身 狠批三位核心人物為同黨

東張西望》近日報道「內部飛」騙案後，引發大批網民熱議。事後更有苦主主動聯絡節目組，直指涉事的3位核心人物Q小姐、F小姐及H先生，並非如他們口中所說般無辜。

該名苦主透露，自己與三人交易前從未謀面，對方雖聲稱只是幫朋友代購門票，但實際卻在每張票額外收取500港元手續費。更甚的是，當門票正式公開發售後，他們竟再加收超過2500港元的差價。苦主認為，三人行為與一般黃牛無異，實際與自己直接交易的正是他們，理應承擔責任，而非將所有矛頭一味推向Spencer。

幕後Boss Spencer主動聯絡東張伸冤

除了有苦主向《東張西望》爆料外，被指為幕後Boss的Spencer亦主動發千字文回應，聲稱節目組未有積極聯絡自己，並指已就事件償還逾數百萬港元，怒斥報道失實。然而當製作組欲致電進一步求證時，Spencer卻屢次拒接來電，最終未有回應。

前生意伙伴大爆原來早有前科

此外，Spencer的前生意拍檔亦主動聯絡《東張西望》，爆料指6年前曾與Spencer在內地合作生意，卻遭對方疑似「穿櫃桶底」，將所有客人付款直接轉入自己及太太戶口，導致過百工人欠薪，累積債務逾千萬。該前合夥人更形容Spencer如同「蚯蚓」，斬斷一截就能再生，藉節目呼籲外界提高警覺，避免再有受害者。

東張西望 spencer （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
東張西望｜演唱會內部飛2000萬騙案幕後Boss曝光

對上一集三位核心人物同場現身，驚爆幕後真正Boss竟然係商會會長Spencer！據悉，Spencer曾主動接觸Q小姐，詢問佢對演唱會有冇興趣，更表示有人脈可以搞到內部飛。F小姐亦爆料指，一開始Spencer無論幾多門票都能準時交齊，就算「GD事件」後，其餘門票依然如期送到手，反而令三位更混亂，不知道能否盡信對方。

東張西望 spencer 今日一集三位核心人物同場現身，驚爆幕後真正Boss竟然係商會會長Spencer（圖片來源：TVB）
今日一集三位核心人物同場現身，驚爆幕後真正Boss竟然係商會會長Spencer（圖片來源：TVB）
東張西望 spencer 經常出席商會活動。（圖片來源：TVB）
經常出席商會活動。（圖片來源：TVB）
幕後Boss Spencer自編自導話被扣留

每當三位中間人追問Spencer有關退款進度時，對方總會搬出各式各樣的藉口拖延。H先生更曾接獲「銀行職員」來電解釋，但事後查證才發現該銀行根本不存在這名職員。F小姐亦爆料指，曾接到Spencer來電，自稱正被警方扣留，但當她向警方翻查紀錄後，卻發現根本沒有Spencer的任何出入資料。種種謊言層出不窮，揭露Spencer一而再再而三刻意誤導各人。

東張西望 spencer 雖然警方表示已經有拘捕一名38歲的男子，但並非幕後Boss Spencer。（圖片來源：TVB）
雖然警方表示已經有拘捕一名38歲的男子，但並非幕後Boss Spencer。（圖片來源：TVB）

騙案主腦涉「娛圈中人」出律師信否認

Spencer曾向三位核心人物大灑「人脈牌」，聲稱自己與一位娛樂圈女名人相熟，因此能輕易取得各大演唱會門票。不過，《東張西望》製作組其後向該名女星求證，最終卻收到對方律師信，嚴正否認與Spencer有任何來往，並直言從未認識此人，更勸喻節目組慎重考慮是否報道相關內容。

東張西望 spencer 涉及金額高達2千萬。（圖片來源：TVB）
涉及金額高達2千萬。（圖片來源：TVB）
東張西望 spencer 「娛圈中人」發律師信澄清。（圖片來源：TVB）
「娛圈中人」發律師信澄清。（圖片來源：TVB）

東張西望｜演唱會門票騙案金額高達2000萬

昨日（14日）《東張西望》追訪G-Dragon演唱會門票「世紀騙案」，揭露多名苦主接連「報東張」，事件涉及高達2000萬港元，更被苦主形容是「演唱會界嘅龐氏騙局」，不少市民透過親友或「內部飛」途徑購票，最終血本無歸！

Bess及朱先生分別是騙局金字塔下層的「散戶」，他們透過朋友及親友訂購門票，起初因對方過往訂飛成功而信任：「因為佢成功睇過好多場演唱會，第一次透過呢個途徑去買，之前冇幫襯過。不過兩人最終卻在演唱會前一天被告知無法取票，需要等待3星期退票。朱先生多番追問退款進度，卻屢遭拖延，甚至失去對方回覆。

中層苦主訂購300張門票

Bess的親戚黎先生屬中層，今次涉款已達百萬。他先後透過商會結識Q小姐及H先生訂購門票，過往均順利交易，但今回卻遇上走數。黎先生為幫朋友訂購三百張門票，損失慘重：「幫朋友落咗300張order，都收唔到啲退款，全部朋友都好擔心。」黎先生更表示因事件而失去不少朋友信任：「壓力個原因唔係因為個金錢同金額，係我失去咗好多朋友嘅信任。」

幕後核心人物現身節目

三名騙局核心人物Q小姐、F小姐及H先生竟主動現身《東張西望》，聲稱自己亦是受害者，爆出事件背後另有「Big Boss」。Q小姐情緒失控、淚流不止：「我好大壓力啊，Sorry！我真係忍咗好耐！」F小姐坦言受騷擾壓力，三人均否認是內部門票源頭，指真正黑手仍未曝光！

