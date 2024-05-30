東張西望｜52歲視后勇闖「老鼠屋」 化身遊說專家連義工隊主席都大讚！
廖倬竩出𨋢即嚇怕
當《東張西望》的主持人廖倬竩抵達涉事單位時，立刻被一股難聞的氣味所侵襲。廖倬竩形容道：「一出𨋢門就聞到一陣好臭嘅味，最明顯嘅就係尿臊味，但其實我都懷疑有啲老鼠死屍嘅味道同埋咗啲腐爛嘅食物味道，係真係好難聞，想嘔咁滯。」儘管廖倬竩試圖與住戶交談，但對方聽聞隨即「落閘送客」，狠拒《東張西望》的協助。該住戶更要求節目組離開：「得㗎啦，可唔可以離開啊唔該你哋。」
視后江美儀變「遊說專家」
《東張西望》對此決定動用義工隊伍，更特別提及視后江美儀亦加入了義工隊。52歲的江美儀自參與節目《一個好人》後，便積極參與義工活動。江美儀在睇見涉事住戶即上前表示：「我有啲嘢想送畀你啊。」但就遭對方拒絕：「唔使啦，你擺喺屋入面，啲老鼠同你整爛晒，唔使啦！」不過江美儀和其他義工仍不放棄，繼續努力說服住戶清理雜物。最後在義工隊成功說服住戶進行清理，義工隊主席更大讚江美儀：「值得一提，我哋今日派出咗『遊說專家』江美儀！佢就幫我哋去同住戶傾咗好多，開解咗住戶令到我哋好順暢地可以做晒所有要做嘅嘢。」
江美儀出爐視后疑遭TVB冷待 親認今年未有劇拍 6字正面回應
現年52歲的江美儀今年憑《下流上車族》車太一角奪「視后」，終於一圓多年來的夢。她當時在台上哽咽講了一句：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」打破了多年來要簽做「親生仔女」先有獎攞的「傳說」。不過自從頒獎禮之後，今年暫時只播出一套有份主演嘅倉底劇《隱形戰隊》，未見江美儀獲安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待，江美儀近日出席《羅密歐與祝英台》宣傳活動，親認今年未有劇拍⋯⋯
江美儀親認今年未有劇拍：等待天意安排
52歲江美儀在熱播劇《羅密歐與祝英台》中扮演奸角，她的演技受到網民的高度讚揚。江美儀感謝網民支持，並開玩笑地表示可能劇中只有兩個奸角，所以她相對較突出。她還表示，無論飾演忠良還是奸角，她都喜歡，最重要的是角色本身的質量。
提到憑藉《下流上車族》獲得視后後，江美儀似乎很少有機會拍劇。她坦言「唔係冇乜，係冇！」並重申這是公司的安排。對於是否急於拍劇的問題，她表示急也沒用，要等待天意的安排，自然會有機會出現。
雖然江美儀目前沒有劇可拍，但她之前參與了劉偉強執導的電影《水餃皇后》。當問及感情方面是否有收獲時，她表示目前並沒有，她對感情的態度是順其自然。
江美儀享受自由身 未考慮做「親生女」
江美儀接受傳媒訪問時表示有關遭TVB冷待一事純屬誤會。她又指原本9月會拍新劇，但劇集因準備問題延至年尾開拍，而且跟無綫的合約只是1年1劇。至於再被問會否做「親生女」，江美儀稱不可以完全不理會其經理人的感受，她坦言現在還有時間，2025、2026年合約才屆滿，亦滿意現在的合作形式，自由度較大。
江美儀出爐視后傳1原因慘遭TVB冷待
過往出爐視后都會受到TVB力捧，以上一屆林夏薇為例，自從憑劇集《七公主》「顧語嫣（Grace）」一角奪得「最佳女主角」後，就接連拍攝《法言人》、《寵愛Pet Pet》和《逆天奇案2》。不過有傳江美儀遭TVB冷待的原因是她至今仍企硬不做「親生女」，堅持只簽部頭合約。江美儀曾被問到會否考慮做「親生女」，江美儀一臉為難，並口窒窒指：「我會叫我經理人同佢傾下嘅，我唔可以放低我經理人嘅，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多啦，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我啦，所以我唔可以冇經過佢批准呢，亂咁傾嘢嘅。」
樊亦敏反而做到無停手
反觀，同年奪得「最受歡迎電視女角色」的樊亦敏做到無停手，更獲安排與鄭則仕（Kent哥）一同演出新劇《神耆小子》，兼擔正做女一！
江美儀自嘲亞視出身如地底泥坦承曾被雪藏
江美儀早前接受好友陳圖安主持的電台節目《安哥同學會》訪問，談到09年約滿離開亞視後，有一段日子沒有工開，江美儀指自己曾一度懷疑人生:「（離開咗）ATV又冇野做，又冇人揾你，你知呢行好得意，首先我哋亞洲電視藝員已經係次一等，唔知點解？啲人價值觀覺得亞視啲人係低人一等，低人一等都無野做，係咪真係慘過地底泥。」
多謝吳君如引薦入無綫
最後好彩有前夫家姐吳君如幫手，江美儀才有工開：「後尾要多謝吳君如，當時君如喺無線有個節目叫《星星同學會》，有兩輯，第一輯揾完君如，到第二輯都想揾君如做，當時君如好好，嗰時我同佢細佬(吳君祥)拍緊拖，佢亦都知道我情況，佢又覺得我又唔係差，其實應該可以有好多嘢做。當日佢約咗我、樂小姐三個人飲茶，君如就同樂小姐講『你哋都唔係唔要人，睇下有咩可以畀佢做。』所以我入到TVB係因為君如。」其實江美儀和吳君如關係匪淺，因她於06年嫁入吳家，直到2016年才和吳君祥離婚，所以當年吳君如是出手相助弟婦。
入無綫由低做起
09年加入無綫大台後，江美儀極度低調，到有新劇集開鏡時才被傳媒發現她已過檔：「我想自己由低做起，唔好話自己喺亞視有咩地位，去到人哋新公司，就要由低做起，況且人哋又唔係畀啲好差角色你做，都唔係由茄喱啡開始，咪慢慢做。」江美儀加入無綫後一直努力耕耘，去到13年憑着《衝上雲霄II》奪得女配角獎，她笑說:「嗰年我係同田蕊妮一齊攞獎，佢攞女主角，我就攞女配角。」
江美儀意氣風發被封殺
節目中主持陳圖安大讚江美儀在無論在《街市遊樂團》或《下流上車族》都表現出色，但江美儀卻自爆接拍《街市遊樂團》的主要原因，是因為被劇組封殺，她說：「《親親我好媽》係我第一次喺TVB做女主角，樣樣都好緊張，好想做好件事，可能過程中太過自我，好想人哋配合我去完成一件事，覺得自己拍攝時有負能量，變相太多傳言、我到《街市遊樂團》先有返嘢做做，當時所有drama都停晒、無得做。」
有傳篤走監製關永忠
當年江美儀拍《親》時，曾傳出她因為不滿劇本，趁戲劇製作總監曾勵珍放大假時，單人匹馬向當時仍是助理總經理的杜之克，越級投訴珍姐下屬兼親戚關永忠，最後導致該劇停廠外，亦令為無綫效力30年的監製關永忠執包袱走人，有傳此舉令珍姐盛怒，更將江美儀雪藏，就算之後拍《同盟》都只能演配角。
花13年時間問鼎視后
江美儀現在憑劇集《下流上車族》角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭檔」三個獎項，今年已經不是江美儀首度提名，不過呼聲郤是最高的一次，她由低做起花了13年時間，未知升LV.會否成功，不過她在節目中就笑言：「一定要畀你㗎！做咗咁多年都知道遊戲規則……」