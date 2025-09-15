東張西望｜演唱會門票騙案金額高達2000萬 幕後Big Boss另有其人！
昨日（14日）《東張西望》追訪G-Dragon演唱會門票「世紀騙案」，揭露多名苦主接連「報東張」，事件涉及高達2000萬港元，更被苦主形容是「演唱會界嘅龐氏騙局」，不少市民透過親友或「內部飛」途徑購票，最終血本無歸！
苦主親述損失與壓力
Bess及朱先生分別是騙局金字塔下層的「散戶」，他們透過朋友及親友訂購門票，起初因對方過往訂飛成功而信任：「因為佢成功睇過好多場演唱會，第一次透過呢個途徑去買，之前冇幫襯過。不過兩人最終卻在演唱會前一天被告知無法取票，需要等待3星期退票。朱先生多番追問退款進度，卻屢遭拖延，甚至失去對方回覆。
中層苦主訂購300張門票
Bess的親戚黎先生屬中層，今次涉款已達百萬。他先後透過商會結識Q小姐及H先生訂購門票，過往均順利交易，但今回卻遇上走數。黎先生為幫朋友訂購三百張門票，損失慘重：「幫朋友落咗300張order，都收唔到啲退款，全部朋友都好擔心。」黎先生更表示因事件而失去不少朋友信任：「壓力個原因唔係因為個金錢同金額，係我失去咗好多朋友嘅信任。」
幕後核心人物現身節目
三名騙局核心人物Q小姐、F小姐及H先生竟主動現身《東張西望》，聲稱自己亦是受害者，爆出事件背後另有「Big Boss」。Q小姐情緒失控、淚流不止：「我好大壓力啊，Sorry！我真係忍咗好耐！」F小姐坦言受騷擾壓力，三人均否認是內部門票源頭，指真正黑手仍未曝光！
