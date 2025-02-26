東方昇3年前《國家級任務》舊片翻hit 超啜核盤問 踢爆混血肥仔有古怪

最近網上爆出多個出軌風波，先有混血肥仔與丁丁事件，再有小薯茄成員吳冰（阿冰）的妹妹吳泳，被揭與已婚健身教練William有不正當關係，名譽立即掃地。不過有網民keep住考古影片，發現除了古天樂，100毛東方昇亦神預言混血肥仔有古怪？！