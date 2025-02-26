東方昇3年前《國家級任務》舊片翻hit 超啜核盤問 踢爆混血肥仔有古怪
東方昇3年前《國家級任務》知道混血肥仔有古怪？
有網民考古2022年1月《國家級任務》英國篇第五集，當時東方昇遠赴Guildford，探訪混血肥仔同芊蕙子兩公婆！東方昇去參觀混肥一家嘅住所，行到景色開揚嘅露台時，東方昇見到咁大個露台不禁幻想夜晚拎住杯紅酒望住夜景有幾正，不過芊蕙子就話夜晚咁凍唔會出嚟。
東方昇超啜核盤問 令混血肥仔勁尷尬
之後，混血肥仔就補充：「我出嚟囉主要。（咁你上出嚟做咩呢？）唞吓氣（哦平時有第二個女人，有電話就出嚟呢度聽喇！）」混血肥仔尷尬苦笑：「唞吓氣就喺呢度喇。」東方昇笑指：「明嘅明嘅，（望住芊蕙子講）近排見到佢出嚟好密就要小心啲喇！」芊蕙子點頭微笑！
混血肥仔1個表情被出賣：佢個樣都心虛咗
不少網民回應：「見過佢既人都feel到佢唔會得一個」、「見過真人就知，果種口花花沙沙滾果種感覺」、「大獲啦🤣講中咗。。。」、「果陣佢個樣都心虛咗」、「條X樣個表情真心淆一淆」。
古天樂幽默回應神預言
古天樂日前出席公開活動時，被問到有冇開解混血肥仔，古天樂就笑指「呢個世界有好多肥仔㗎喎」之後就表示「我諗佢私人事就自己處理啦，俾啲空間佢，我覺得大家都唔好追問佢太多，俾啲時間佢處理曬所有嘢先」。當記者問到古天樂日前在BBO短片中神預言混血肥仔離婚一事，古天樂就幽默回應指：「摷嗰個網民先係神，我都係講笑，我點知姐！」
古天樂神預言：我幫你搞離婚
古天樂在10個月前曾經現身混血肥仔嘅YouTube頻道「BBO」，當時混血肥仔、丁丁和古天樂一起在泰國曼谷唐人街介紹美食。片中古天樂就坐喺車內聲控兩人做任務，當混血肥仔同丁丁試食胡椒豬肚湯的時候，古天樂就叫丁丁「直接喺你個口到，餵落肥仔把口到」，令兩個人瞬間嚇呆！古天樂就接住更講：「我已經幫你搞掂離婚證書嗰啲嘢㗎喇」，最後兩人就玩借位，成功過骨。
網民留言：古生似係一早知道
時隔10個月，此段短片再次翻Hit，不少網民都認為古生有可能早就知道混血肥仔同丁丁有曖昧，仲話古生神預言：「古生真係可以幫曾達恩先生搞定離婚啦」、「其實古生係咪一早feel到呢兩條友有嘢？」、「古生係呢個旅程已經知道佢地有嘢，所以玩佢地」、「古生睇得透， 睇到佢地有嘢」等。
一齊睇片：
「混血肥仔」長文聲明列4點爆離婚細節
「混血肥仔」今日在社交平台發長文聲明，並在文中表示自己與老婆芊蕙子其實早於去年2月時婚姻已經出現問題，並指芊蕙子「曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活」，而2人在經過討論後終簽下分居協議書。
「混血肥仔」在文中更表示希望保護2個小朋友，但擔心今次事件會對佢哋造成影響，因此決定以聲明釋除大家對此事嘅疑慮及揣測，亦在文中透露芊蕙子落最後通牒嘅原因：
1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。
2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。
3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。
4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。
網民連環狠批「混血肥仔」講大話
「混血肥仔」於聲明中再度就私事進入公眾視野致歉外，更在文末表示「二人相處，有喜有悲，有得有失，不能走到白頭是一種遺憾。希望公眾可以給予空間讓我們處理，但願我們可以回歸正常溝通，盡量完滿地解決事件，保障小朋友成長。」
不過唔少網民就留言狠批「混血肥仔」講大話：「唔知係咪我理解錯，分居同離婚係2樣嘢嚟架喎，分居佢仲係你合法妻子」、「有共識地分開個老婆會咁大反應？」、「竟然一早簽咗分居，一直扮一家人，聖誕節一家人影曬家庭相？好明顯講大話啦！偷食仲唔認！」、「小小搞笑 假設女嘅要你層樓 要你資產 佢仲會咁大肆宣傳講自己家事 然後發酵到比人地知道自己要貪你層樓？」、「未正式離婚走去『了解』第2條女都唔叫出軌？然後要第三者去幫你公布分居協議？」
網絡瘋傳肥仔+丁丁密會照片
根據網上流傳的資料，混血肥仔曾達恩與丁丁在一家餐廳內密會，兩人坐在一起用餐，並且有意避開公眾的目光。肥仔戴著黑口罩，將其拉至幾乎遮住眼睛的位置，而丁丁則沒有採取任何掩飾措施。這張照片被網民迅速捕捉並在網上瘋傳，引起了廣泛的關注和討論，更有網民目睹兩人在黃金海岸約會並手拖手。
肥仔太太芊蕙子回應超有骨
面對丈夫與另一女性的密會照片瘋傳，芊蕙子在社交媒體上發表了多個回應。她首先發布了一張圖片，圖中一名大人拖著一名小孩，並附文表示：
「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安英國家中繼續湊女 (好重要架) 自由既大門隨時打開。最緊要係唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比己，我都有兩位小朋友，名節好重要！」
此外，她在情人節當天發文「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」，這句話似乎帶有一絲諷刺和無奈，反映了她對當前情況的心情。