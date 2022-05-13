東鐵綫過海MV｜羅哲琛壓軸做彩蛋 獲群星拱照拍MV 鐵路迷真的很興奮
東鐵綫過海段MV｜羅哲琛經典造型登場做彩蛋
壓軸出場的是應屆DSE文憑試考生兼忠實鐵路迷羅生（羅哲琛），他去年因高歌一句「屯馬開通真的很興奮」而瞬間爆紅。他在片中不但以熟悉聲綫、經典畫面及「尊屬新詞」，興奮唱賀通車，同時更再次穿上招牌紅色T-Shirt、牛仔褲及運動背包，還原經典洗腦場面，成為今次MV的彩蛋。
群星拱照羅生
今次MV 音樂製作以《綠袖子》為主旋律，去年曾一度成為港人熱話的「屯馬開通真的很興奮」原曲，重新編製宣傳東鐵綫過海段通車， 除「羅生」羅哲琛做壓軸彩蛋外，其他參演的名人包括香港羽毛球選手謝影雪、藝人李司棋和楊偲泳、歌手鄭融、電視節目主持徐浩昌（肥腸），以及網絡紅人雞丁。
【誠意呈獻】《東鐵過海真的很興奮》首播！🎤片尾大彩蛋！
DSE受訪檢測學童原來又係佢！羅生曾獻唱 《屯馬開通真的很興奮》洗腦歌
中學文憑試開考，今屆五萬名文憑試考生來說，進入試場首先是要做檢測，電視台追訪應屆考生「羅同學」被觀眾赫然發然是去年屯馬線開通的「鐵路迷」，去年唱出洗腦神曲，今年示範檢測，令人質疑已變成「御用受訪童」！
無綫新聞「御用受訪童」羅哲琛示範檢測
應屆考生「羅同學」是考生之一，接受電視台安排受訪，拍下之前一晚進行快速檢測；這位文憑試考生羅哲琛接受採訪時表示：「我已經做過很多次快速檢測，我都已經預定是陰性，加上現時確診數字下降，陽性機會應該比之前更微。」
羅哲琛早在2020接受TVB採訪
不過他未有按考評局建議拍下檢測棒結果作為紀錄，但指會留著檢測棒，以備不時之需。觀眾發現受訪的羅哲琛與去年屯馬線開通的受訪者是同一人，今次就無高歌一曲，純粹爆金句：
「我已經將所有憂慮放下，如果我還帶著這些憂慮和壓力去考試，我今天的狀態會受影響。」
去年屯馬開通羅生高歌一曲
最知名的「羅先生」羅哲琛，在鏡頭前發表自己撰寫的主題曲：
「這句歌詞我自己想的，屯馬開通真的很興奮，就是這樣了，可以形容我此刻的心情。」
常見問題
鐵路迷羅生原名是什麼？為何又被稱為「御用受訪童」？
鐵路迷羅生本身是一名Youtuber，不止一次現身新聞，接受採訪不限於鐵路開通，最新近一次受訪係 ⋯⋯按此查看
《東鐵過海真的很興奮》及《屯馬開通真的很興奮》由誰創作？
《屯馬開通真的很興奮》音樂製作以《綠袖子》為主旋律，去年曾一度成為港人熱話，創作人是⋯⋯按此查看