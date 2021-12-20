林作決定將因阿媽暈低請假的下屬「移除」 行為被網民狠批冷血招致公審

林作一向多是非，無論是他與鍾培生的鬥嘴演變成拳賽，定還是他女友裕美與林母的婆媳關係，往往成為各大討論區的熱門話題。最近林作又有新搞作，事源他一位下屬以阿媽暈低咗為理由向林作請假，豈料林作不批准仲話要「移除」對方，結果被網民公審！