林作決定將因阿媽暈低請假的下屬「移除」 行為被網民狠批冷血招致公審
林作一向多是非，無論是他與鍾培生的鬥嘴演變成拳賽，定還是他女友裕美與林母的婆媳關係，往往成為各大討論區的熱門話題。最近林作又有新搞作，事源他一位下屬以阿媽暈低咗為理由向林作請假，豈料林作不批准仲話要「移除」對方，結果被網民公審！
文：東方新地｜圖：[email protected]
網民鬧林作係冷血動物
正如林作公開的對話截圖顯示，其下屬因為家中媽媽暈倒而陪她看醫生所以希望可以將考試改期，加上媽媽曾經患過肺癌，所以感覺上更加要悉心照顧。但林作的回覆卻是：
「在我的世界裡，沒有藉口。你幾乎可以每次都有。聽住，係冇藉口。因為成功，係義無反顧。由於你沒辦法釋除我的疑慮、我移除你。」
對於林作的做法，網民並不認同，除了狠批他「不近人情，冷血動物」之外，更留言「祝林母身體健康」，留言區驚現一片咒罵。
留言相當精彩：
林作反駁：此人自第一次面試後整個月從未再見過
雖然林作不斷被罵，但他依然堅持自己的決定，認為自己並無做錯，表示：「這是建基於他媽媽真的是有不舒服。此人過去幾個禮拜四五次應該出席的開會、培訓、考試，全部用了不同的藉口推塘，自第一次面試後整個月從未再見過。大家真的會給此天真相信他的大話嗎？」最後更將近日紅遍整個華人地區的王力宏太太李靚蕾拖埋落水，話希望多幾位蕾神揭穿人的真面目。