林作貼操肌成效驚現腹肌胸肌 練拳突飛猛進？ 網民：鍾生大鑊了
林作和百億富三代鍾培生的「林鍾一戰」已定於9月18日舉行，未打過拳的林作，與上過擂台作賽的鍾培生似乎已分高下，不過向來自信爆棚的林作多番炫耀指自己有運動天份，對打低對手充滿信心，鍾培生為拳賽更揚言要禁慾，誓要打到林作被抬落台先擺休。林作不時把練拳擊的過程公開，今日他po出操肌前後的對照，來來現腩肉的腰間變成結實肌肉，令大家驚為天人，何以進步如此神速，有網民直言：「鍾生大鑊了﹗」
文：東方新地 ｜圖：林作IG、吳業坤FB
林作近來除了繼續發展其保險事業外，便是為9月對戰鍾培生而加緊練拳，近來林作不時晒練拳過程，在兩周前赤膊上身晒豬腩肉，並留言：「呢個係第一日嘅body shape，我就每日出一張相，半年後嘅身型，將會嚇死你﹗」點知不用半年，今日林作晒操肌前後大比拼，右邊的操肌後相，肌肉結肉有線條，胸肌、腹肌齊晒。
睇真啲，原來林作借了吳業坤的相，一眾坤哥粉絲及網民都留言以為兩張合拼的相都是林作本人，林作借相出po，網民都仍然以為是林作本人，更留言「鍾生大鑊了﹗」呢張操肌前後相，原來是人在日本的吳業坤在FB把舊帖重po，留言：「希望下個月生日可以再做到啦，回帶﹗」但一眾紛絲竟錯認相中人是林作，自稱死忠粉絲也留言指認錯為林作，吳業坤即留言：「本來呢個係勵志post….」，網民即留言：「做咩抽林作水呀？」「林作都好勵志呀﹗」、「以為你都想參加打戰啊」
吳業坤現身回覆仍然無效，網民繼續洗版指以為是林作，吳業坤喊咁口再留言：「你哋唔好騎劫我」，網民留言：「冇人對你啲肌肉有興趣」、「林生可以搵你代打，你哋太似樣」、「你又想同鍾生打？」
對於吳業坤被人錯認為自己，林作相當興奮，在IG即時動態貼出吳業坤的留言，並寫到：「坤哥表示黯然」