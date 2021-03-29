林作貼操肌成效驚現腹肌胸肌 練拳突飛猛進？ 網民：鍾生大鑊了

林作和百億富三代鍾培生的「林鍾一戰」已定於9月18日舉行，未打過拳的林作，與上過擂台作賽的鍾培生似乎已分高下，不過向來自信爆棚的林作多番炫耀指自己有運動天份，對打低對手充滿信心，鍾培生為拳賽更揚言要禁慾，誓要打到林作被抬落台先擺休。林作不時把練拳擊的過程公開，今日他po出操肌前後的對照，來來現腩肉的腰間變成結實肌肉，令大家驚為天人，何以進步如此神速，有網民直言：「鍾生大鑊了﹗」

文：東方新地 ｜圖：林作IG、吳業坤FB