裕美親列揀林作做男友5大優點 大爆性能力倒退只維持XX秒
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裕美和林相愛近7年，一路歷經風風雨雨，向來喜歡「相愛相殺」的裕美昨日（18日）在社交平台難得發文談論林作的「優點」，句句經典，笑爆網民！
裕美親列林作5大優點
裕美在社交平台發文，親自解釋為何會選擇林作為男朋友，更列出林作5大優點：
1.他啲樣貌令我反胃而變得性冷感，那我便可以專心工作
2.他的樣貌令我反胃，導致我食唔落飯，保持美好身形
3.他的孤寒度縮，導致我發憤圖強，東山再起
4.他的自信驚人，令我明白一舊叉燒都可以，我都可以
裕美在另一帖文又指林作曾經做過一樣令自己非常感動的事，所以最後選擇了對方：「今日我選擇了林作，是因為當初林作做了一件令我很感動的事，就是他願意陪我吃7仔的飯盒。以為他是因為遷就我而非常貼地。點知他跟我說:其實我天天都是吃這些。」
大爆男友性能力倒退只得30秒？
前日，裕美已經在社交平台大爆同男友林作的日常小事。裕美發文指打算同媽媽在靚酒店慶祝生日，林作即刻炫耀自己住過W Hotel，更自豪自爆原因：「我話點解你住香港都要book W hotel，佢話以前同人爆房book過」。不過重點一浪接一浪，裕美續指：「嗰種自豪嘅樣貌，但得30秒既功力，我實在笑到停唔到。」
值得一提的是，裕美曾經在2年前，即係2022年11月兩人過拍拖4週年嘅時候，笑指林作床戰功力得36秒，估唔到兩年過後，網民都笑指林作是否「機能倒退」變得只得30秒。
網民對裕美大改觀：好正 笑死我
裕美兩條發文隨即惹來網民熱烈討論，發文剛足一日就已經有超過58萬點擊率。不少網民都有留言大讚對直率的裕美大改觀，仲話裕美字字精準，根本反駁唔到：「每個成功的女人背後都有一個男人激發佢潛能」、「唔好咁誠實得唔得 好搞笑 」、「你兩個相愛相殺幾夾」、「淨係令你心理強大呢一點，呢段關係已經值得經營 」等。
圖片來源：Threads@wadahiromi、網民留言截圖