林作獲保釋後首發文最「擔心」一件事 囂張炫耀本性不改：這就是我實力
林作獲保釋後即時發文嘲女友外貌
林作在保釋後數小時內便透過個人Instagram發文，回應記者詢問是否擔心案件進展。他在貼文中寫道：「有不少記者問候，問我今天擔不擔心。坦白，目前最擔心是今天本人女友被傳媒拍的照片。老太臃腫，實在不似一個38歲輕熟女。」林作更搞笑表示，可能是女友「最近去韓國打太多」，並強調已對貼文隱藏了女友的IG帳號，以免「再多一個麻煩了」。這番言論顯示他對於嚴重的法律指控似乎毫不在意，反而更關注女友的形象問題。
JPEX案16人被起訴林作涉虛假宣傳
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案日前於東區裁判法院提堂，警方正式向16名相關人士提出檢控，林作為其中一人。根據控罪內容，林作被控於2023年7月至9月期間，涉嫌透過欺騙行為誘使他人投資而蒙受損失，罪行涉及虛假聲稱平台已獲牌照及保證虛擬資產回報等。案件涉及金額龐大，影響眾多投資者，而林作作為知名網紅，其宣傳效應更是令不少粉絲受害。法庭最終批准林作以30萬港元保釋外出，但需要遵守多項保釋條件。
林作囂張炫耀登搜尋榜首稱是實力
除了調侃女友外貌，林作更在同一篇貼文中展現其一貫的高調作風。他發文表揚自己登上Google搜尋榜第一位，寫道：「Google Trends No.1 #成就解鎖 #這就是我的實力」。林作更囂張表示：「擔心，從來不在林作的字典裡 #作爺」，態度極為高調。他甚至聲稱自己已經全面復工，完全沒有因為法律問題而收斂行為。這種態度令不少網民感到震驚，認為他在面對如此嚴重指控時仍然如此囂張，實在令人難以理解。
網民轟林作態度囂張毫無悔意
林作的貼文一出即引起網民熱烈討論，大部分留言都是負面批評。有網民留言：「都幾時了還在炫耀，真係無藥醫」、「害咗咁多人仲咁囂張，良心何在？」、「38歲女友都要嘲笑，人品真係有問題」。亦有網民指出：「登搜尋榜係因為做錯事，有咩好炫耀？」、「受害者血本無歸，佢仲喺度開玩笑」。不過也有少數支持者認為這是林作的個人風格，留言「作爺就係咁，支持到底」。整體而言，網民對林作在此時此刻仍然保持如此高調態度感到非常不滿。