林作獲保釋後首發文最「擔心」一件事 囂張炫耀本性不改：這就是我實力

網紅林作因JPEX詐騙案被起訴後，昨日獲准以30萬港元保釋外出，隨即在Instagram發文回應外界關注。然而令人意外的是，面對嚴重法律指控，林作最擔心的竟然不是官司結果，而是女友被傳媒拍攝的照片效果，更不改囂張本色炫耀自己登上搜尋榜首位。