林俊傑疑捲桃色醜聞食粉絲 急發聲明：有證據請檢舉
王力宏與李靚蕾的離婚風波連日來火燒連環船，牽連甚廣。關事的好友被波及，不關事的也心驚膽戰，事關王力宏事件挑起了網民對桃色風波的關注，更列舉昔日曾傳過醜聞的藝人，包括林俊傑JJ。
恰巧，近日就有位網友在微博發文，表示自己在新加坡等了林俊傑一個月，又透過男方的親友轉達聯絡，但一直未得到男方回應。文中更不乏曖昧內容，不禁令外界揣測「又多一位失德藝人被曝光嗎」？
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_productions、批踢踢實業坊截圖
林俊傑隨時成下一位失德藝人？
該網友在其微博的帖文中直接標記點名林俊傑，並寫下：「朋友點醒了我，在成年人的世界裡，一直沉默、冷處理，是最不好的做法。」又提到：「有我的責任失誤，錯信一個人，苦了大家。」總之，字裡行間處處都充滿了成年人才讀得懂的曖昧，從而令人諸多遐想，但又只能遐想，因為該網友並沒有提供任何證據，可能只是乘最近王力宏「桃色醜聞」、「失德藝人」的機會蹭熱度。
林俊傑發聲明示意有證據就攞出嚟
至於林俊傑方面，對於網友的點名帖文很快作出回應，昨晚（22日）透過公司JFJ Productions發聲明，明言「對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應」，「並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真的」。又向該名網友拋出狠話，示意有證據就拿出來。
網質疑林俊傑製造話題救王力宏
對於繼王力宏與李靚蕾之後，林俊傑有可能成為新桃色醜聞的主角，不少網民都覺得眼下什麼證據都沒有，林俊傑就先衝出來發聲明，很有此地無銀、不打自招的意味，因此紛紛留言準備食花生：「是番外篇嗎？」「又要捱夜了嗎？」「要擔定凳仔。」「我想看到血流成河。」
不過，亦有部分網民指林俊傑咁小事就跳出來發聲明搞大件事，留言質疑：「宏宏的救星出現了。」認為林俊傑想帶風向轉移外界眼球，為王力宏與李靚蕾事件降溫。