林保怡做鄭秀文演唱會嘉賓表現失準 網民歸咎3原因 狠批同朱主席睇齊
林保怡孖鄭秀文合唱《演員》被轟「難聽」
鄭秀文（Sammi）的《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》尾場，請來林保怡擔任壓軸表演嘉賓，二人合唱國語歌《演員》，不過林保怡的唱功卻被網民狠批：「cls好X難聽又好X好笑，男人心一字馬唔到了」、「全是感情」、「唱到好似惡搞咁」，有網民更將他與朱主席相提並論，直指：「佢啲表情動作嘅用力程度好有朱主席嘅神髓」、「可以挑戰主席」等。
林保怡歌手出身攞過叱咤我最喜愛歌曲大獎
但也有網民力撐林保怡是歌手出身，13歲就開始夾Band，曾推出5張個人專輯，同劉美君合唱的《偷窺》也大受網民讚賞。加入TVB後他亦唱過不少劇集主題曲，包括《智勇新警界》主題曲《一字馬》。2013年他和陳豪、黃德斌合唱《年少無知》，仲攞過「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。有網民更為為林保怡平反，指出他之後獨唱英文歌《Better Man》，水準明顯有所提升。
林保怡唱《演員》失準網民歸咎3大原因
最後網民歸咎出林保怡今次唱《演員》失準的3大原因：1.揀錯歌；2.唱錯Key；3.國語差：「其實係揀歌問題，唔關保怡事」、「直頭揀錯歌啦」、「個key唔啱佢，佢尾音勁大力同怪應該係驚走音，雖然好L怪，但都未炒車嘅」、「要就key，Bowie唱得好吃力，又過於用力，Sammi壓住把聲唱，兩位都辛苦到呢」、「不如唱返廣東話歌算啦，男人心一字馬啲普通話真係搞唔掂」、「真係語言問題」、「林保怡唱歌好聽呀，普通話唔得啫」、「顧住普通話發音顧唔到唱歌」等。
鄭秀文爆林保怡愛買餸格價同佢好啱嘴形
睇翻Sammi演唱會，在每晚「眼淚系列」環節中，現場螢光幕都會播出一段Sammi與林保怡的劇場作引子，在尾場二人終於在舞台上合體，合唱國語歌《演員》，全場歡呼。林保怡透露逾十年沒有在舞台上演唱，非常開心。Sammi說：「超過十年？大家真係好有福氣。其實我同保怡私底下有聯繫，會約出嚟食飯見面，我哋好啱嘴型，好好傾。」林保怡說：「我諗係緣份！」
原來林保怡和Sammi均是在1988年加入樂壇，並且同在1991年角逐新人獎，2016年，Sammi更邀請林保怡擔任其歌曲《我不是歌手》MV男主角，這部MV被拍成一連三集迷你音樂劇《我不是…》，搵來《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》兩位主角林保怡及周家怡一同上陣，之後林保怡同Sammi仍有繼續保持聯繫。
林保怡硬Sell 《刑偵12》
獨唱前林保怡更硬Sell其主演的TVB劇集 《刑偵12》 ，他說：「跟住落嚟，我除咗想再一次推介一下我嘅《刑偵12》 之外，跟住我都仲係想繼續推介我嘅《刑偵12》 ，希望大家真係留意，呢個係一個幾好嘅劇本、一個好好嘅劇嚟，OK？」仲叫鄭秀文開完演唱會得閒追返要睇，非常Hard Sell！
林保怡演唱英文歌《Better Man》
Sammi透露會向林保怡請教演戲，亦很欣賞其生活態度，她說：「佢真係好down to earth（貼地），平時湊吓狗仔、買吓餸、格吓價，令我真係變咗師奶，知道邊度買嘢平。」
Sammi落台換衫時，保怡就留步在台上笑說：「大家有冇諗過我嚟做嘉賓會唱咩歌？例如『如果…』。」觀眾以為他唱《年少無知》，立即起哄，他卻鬼馬地繼續唱「如果…太多牛奶味」，結果他演唱英文歌《Better Man》。
即睇《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》 尾場嘉賓 ｜林保怡 – 演員／Better Man
00:05《演員》（原唱：薛之謙）
03:18 talk
07:10《Better Man》（原唱：Robbie Williams）