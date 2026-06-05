喜劇開場｜林千渟起底7件事 由邦民女獲古天樂睇中簽約 曾豁出去拍性感場面

32歲的林千渟近年憑多部ViuTV劇集及試當真《墨魚遊戲》系列人氣急升，由模特兒轉型演員後更獲古天樂賞識簽約天下一，最新更參演港版《喜劇開場》及首挑大樑拍電影《我們的十八歲》。這位新生代女神背後原來有不少鮮為人知的故事，當中更包括令人意想不到的性感演出！