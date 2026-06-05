喜劇開場｜林千渟起底7件事 由邦民女獲古天樂睇中簽約 曾豁出去拍性感場面
林千渟《喜劇開場》飾演Dee哥女友默契十足
林千渟在ViuTV港版《喜劇開場》中飾演何啟華（Dee哥）的「100分女朋友」阿思，角色對應日版中芳根京子飾演的岸倉奈津美，在背後默默支持男友追夢。林千渟透露因為與Dee哥本身已相識，加上對方太搞笑，所以扮演情侶並無尷尬，拍攝氣氛一直非常愉快。她更與陳漢娜、許月湘一同大讚Lokman楊樂文有不為人知的超能力，笑指他懂得「呼風喚雨」，直封他為「天氣之子」，更強調：「我哋講咗一定要喺個訪問裏面大讚佢！」林千渟亦透露劇中除了女角們，連「無悔三兄弟」都會有校服look示人，重現青蔥歲月。
1. 《我們的十八歲》首挑大樑豁出去拍性感場面
電影《我們的十八歲》由溫碧霞監製，屬半自傳式作品，以溫碧霞入行初期及成長歷程為藍本。林千渟經過多輪試鏡才獲選擔任女主角，飾演少女版溫碧霞（角色名Elaine）。在預告片中，林千渟有上半身只穿內衣、與麥子樂拍攝「戲中戲」的大膽場面，她坦言：「自己拍攝時冇尷尬，同子樂係朋友而且溝通十足，由子樂帶住我，佢有經驗！我都係放鬆咁拍，因為一緊張鏡頭會睇到。呢個我諗都係我銀幕上嘅性感極限。」溫碧霞亦讚賞林千渟用心投入角色，演出自然且具真誠情感，是新一代女演員值得關注的表現。
2. 獲古天樂賞識正式簽約天下一集團
2019年林千渟首次拍攝電視劇《理想國》後，真正確立自己對演戲的興趣和目標。同年她獲古天樂邀請，正式加盟天下一集團（One Cool Jam Cast），與袁澧林、林家熙、陳穎欣等同期藝人一起修讀表演課程。加入後她積極參與戲劇培訓，從此展開多元戲劇與電影發展路線，由廣告模特兒蛻變為全方位演員。
3. 模特兒出道因「邦民女」廣告受注目
林千渟於2015年以模特兒身分出道，最初為種星堂旗下廣告模特兒，後來因成為第四代「邦民女」成員而開始受到大眾注目。2017年她開始轉型幕前，參與ViuTV節目，逐步從真人騷及旅遊節目亮相，主持《入住請敲門》系列後知名度顯著提升，為日後的演員之路奠定基礎。
4. 岑珈其奪走林千渟螢幕初吻成劇集焦點
林千渟在《#她和她的戀愛小動作》中飾演女主角Ling，是一個辦公室女白領，個性內向循規蹈矩，突然被分手後與吳家忻飾演的Hayley成為同居閨蜜。劇中她與岑珈其飾演的暖男「IT男」發展感情線，更獻出螢幕初吻。據悉岑珈其大呼緊張，而林千渟則表現淡定，拍攝只用了幾個鏡頭便完成，這一幕吻戲成為劇集熱議焦點之一。
5. 曾被傳為Kayan9896+Locker分手導火線
2023年Kayan9896與Locker林家熙被傳戀情告吹期間，有網民發現林千渟與Locker一同到荷蘭旅遊，二人在社交平台發放的風景照片非常相似，因而傳出緋聞，更有人指她是「第三者」。不過後來有網民發現林千渟的男友Jeffy亦有份同行，證實只是朋友結伴出遊，第三者傳聞不攻自破。
6. 林千渟《墨魚遊戲》第一季背叛隊友奪冠惹爭議
林千渟在《墨魚遊戲》第一季以13號玩家身份參賽，經歷「紅綠燈」、「拔河」等多個童年遊戲主題挑戰後成功殺入決賽。最終回合中，她原本與對手Hilary達成「不攻擊、平分獎金」的協議，但臨場改變策略親手爆破對方氣球，獨攬港幣100,000元獎金。不少觀眾批評她的做法「冷血」、「不夠義氣」，令她一度成為網絡上的爭議人物。
7. 《墨魚遊戲2》霸氣回歸正面反擊網民質疑
面對外界持續的負評，林千渟在《墨魚遊戲2》首集劇場短片中以自嘲方式高調回應：「玩過咪算囉，做乜野又要再返嚟呢？你冇俾啲規則限死我，我叻啫！」她以冷靜自信的語氣強調比賽以遊戲精神為先，無需過度貼道德標籤，更明言回來參加第二季就是「返嚟搵試當真復仇」。短片中她流鼻水的驚人演技令網民驚嘆，成功將網絡負評轉化為個人角色亮點。