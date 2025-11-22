金馬獎2025｜47歲林嘉欣真空上陣 激罕性感造型震撼全場
林嘉欣真空上陣震撼全場
林嘉欣今晚選擇了一套全黑中性風格的禮服，最引人注目的是中門大開的設計配合真空視覺效果，展現出前所未見的性感一面。這套造型與她平日較為保守的形象形成強烈對比，在金馬獎紅毯上掀起話題。47歲的她以這種大膽嘗試證明了年齡只是數字，成熟女性同樣可以展現令人驚艷的魅力。
三位金馬女配角得主同台頒獎
今晚的最佳女配角頒獎環節特別邀請了三位歷屆得獎者擔任頒獎嘉賓，包括林嘉欣、方郁婷及林品彤。三人同台的畫面相當難得，代表了不同世代的演技實力。林嘉欣作為其中資歷最深的前輩，曾於2002年憑《男人四十》同時奪得第39屆金馬獎最佳新演員及最佳女配角雙料殊榮，在華語電影界地位舉足輕重。
網民熱議性感造型突破
林嘉欣今晚的造型在社交媒體上引起熱烈討論，不少網民對她的大膽嘗試表示讚賞。有網民留言「47歲仍然咁有魅力，真係好勁」、「呢個造型好適合佢，好有自信」。也有觀眾認為她的造型選擇展現了成熟女性的另一面魅力，「年齡從來唔係限制，林嘉欣證明咗呢點」。整體而言，網民對她今晚的表現給予正面評價，認為這是一次成功的形象突破。
《第61屆金馬頒獎典禮》雲集亞洲各地的電影人。其中現年46歲的林嘉欣就負責擔任「最佳女配角」的頒獎嘉賓，雖然林嘉欣外貌冇走樣，但服裝就大炒車，遭網民留言恥笑似周星馳電影造型…
46歲林嘉欣服裝大炒車驚現「時裝災難」
林嘉欣在頒獎典禮上穿上黑色長方形西裝上台，與張震一起頒發「最佳女配角」獎項。不過大家都講焦點落在林嘉欣大墊肩設計，再加上下身超寬鬆的褲子，令林嘉欣一身打扮零線條可言，顯得極為臃腫。
網民替其感可惜：明明個樣咁靚
網民見到林嘉欣一身打扮都替她感到非常可惜，認為林嘉欣46歲依然靚爆鏡，但每次出席頒獎典禮的服裝都炒車：「其實我一直唔明 明明林嘉欣個樣咁靚人又唔算矮 佢真係每一次出現大場合都係時裝災難」。 不過亦有網民認為林嘉欣骨架大，所以每次都選擇Oversize的服裝，但奈何林嘉欣未能「Carry」到此風格，弄巧反絕反而變得更加奇怪：「肥著吾到晚裝，咪走呢啲方向，想法冇錯，係件嘢太難睇」、「因為佢骨架大比較大份，着緊新衫會好顯肥，所以每次都揀一啲Over size嘅衫，但佢唔知道咁樣會顯得仲大隻」、「其實佢做唔到啲咁另類嘅風格…正正經經著得大方得體就好夠」等。