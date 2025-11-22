金馬獎2025｜47歲林嘉欣真空上陣 激罕性感造型震撼全場

今晚第62屆金馬獎頒獎典禮上，47歲林嘉欣以激罕性感造型震撼登場，全黑中性打扮配真空視覺效果，瞬間成為全場焦點。作為頒發最佳女配角獎項的嘉賓之一，她與方郁婷及林品彤同台亮相，但其大膽造型設計完全不輸兩位後輩，展現出成熟女性的自信魅力。