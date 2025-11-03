玫瑰戰爭｜林夏薇拍戲意外受傷 坐輪椅送院片段曝光 消瘦模樣引關注

視后林夏薇近日拍攝無綫重頭劇《玫瑰戰爭》期間發生意外，她在社交平台上載自己坐輪椅被送院的片段，左腳赤腳的畫面令粉絲相當擔心。片中她對著鏡頭攤手大嘆「無奈」，雖然精神看起來不俗，但明顯消瘦不少。究竟這次意外有多嚴重，會否影響拍攝進度？