玫瑰戰爭｜林夏薇拍戲意外受傷 坐輪椅送院片段曝光 消瘦模樣引關注
廣告
視后林夏薇近日拍攝無綫重頭劇《玫瑰戰爭》期間發生意外，她在社交平台上載自己坐輪椅被送院的片段，左腳赤腳的畫面令粉絲相當擔心。片中她對著鏡頭攤手大嘆「無奈」，雖然精神看起來不俗，但明顯消瘦不少。究竟這次意外有多嚴重，會否影響拍攝進度？
林夏薇左腳赤腳坐輪椅送院
從林夏薇上載的影片可見，她當日身穿灰色運動上衣配淺藍色牛仔褲，頭戴棒球帽和口罩，坐在輪椅上被推送。最令人注目的是她只有右腳穿了鞋子，左腳則完全赤腳，相信是因為受傷而無法穿鞋。她在影片中對著鏡頭攤手，並標註「無奈」二字及醫院emoji，神情雖然沒有露出痛苦表情，但明顯對這次意外感到無奈。
《玫瑰戰爭》拍攝期間發生意外
林夏薇在貼文中表示是在拍戲時不慎受傷，需要被送往醫院治療。《玫瑰戰爭》由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明領銜主演，現正火熱開拍中，劇情講述幾位好姊妹在娛樂圈中爾虞我詐的復仇故事。從最新曝光的宣傳片來看，劇集演員陣容強大，個個穿戴珠光寶氣，場面相當盛大，相信拍攝過程中需要不少動作場面。
視后消瘦模樣引關注
除了受傷情況外，不少粉絲亦留意到林夏薇在片段中看起來比以往消瘦，擔心她是否因為工作繁重而影響健康。作為無綫當家花旦，林夏薇近年來工作量相當繁重，除了拍劇外還要參與各種宣傳活動。這次意外發生後，相信她需要好好休息調養，讓身體盡快復原。
網民紛紛送上祝福盼早日康復
林夏薇的受傷消息傳出後，大批粉絲和網民都在留言區送上關心和祝福。有網民留言「希望薇薇快啲好返，身體最緊要💪」、「一定要好好休息，不要勉強自己」、「願一切平安，早日康復」。不少人都表示擔心她的傷勢，希望她能夠盡快養好身體，不要為了工作而勉強自己，健康才是最重要的。
圖片來源：ig@rosinalam、抖音圖片、微博@林夏薇資料或影片來源：原文刊於新假期