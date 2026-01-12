「新聞女神」林婷婷結婚 貼黑圖放閃 「睡相公開」險走光 疑老公宣示主權

32歲TVB新聞女神林婷婷今日凌晨突然在社交平台貼出黑圖宣佈結婚喜訊，震撼全城！這位備受網民追捧的甜美主播正式「封盤」嫁給同台明珠台男主播李天耀，但最令人熱議的卻是她分享的一系列求婚照片，其中一張「宣示主權」照片更是瞬間引爆網絡討論。