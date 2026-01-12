「新聞女神」林婷婷結婚 貼黑圖放閃 「睡相公開」險走光 疑老公宣示主權
林婷婷凌晨突發黑圖宣佈婚訊
林婷婷今日凌晨在社交平台發文寫道：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。」這個突如其來的婚訊立即在網絡瘋傳，網民紛紛留言恭喜這對新聞界金童玉女終成眷屬。據悉婚禮昨日已於上水雙魚河會所舉行，林婷婷身穿純白低胸露肩婚紗出嫁，配搭白色毛毛披肩保暖，與李天耀在寫有「Jacky & Timothy」的佈景板前十指緊扣，臉上洋溢幸福笑容。
土耳其求婚照曝光巨鑽戒指搶鏡
除了婚禮現場照片外，林婷婷更驚喜分享了一輯在土耳其卡帕多奇亞拍攝的求婚照。照片背景是漫天熱氣球的晨曦美景，林婷婷手持戒指盒展示無名指上的閃耀鑽戒，與李天耀頭貼頭自拍，畫面極其浪漫溫馨。從照片可見，這枚求婚戒指相當巨大，在陽光下閃閃發光，足見李天耀的誠意十足。網民紛紛讚嘆這個求婚場面如童話般夢幻，直呼「好羨慕」、「太浪漫了」。
車內睡相照疑似老公宣示主權
然而最引起網民熱議的卻是其中一張「宣示主權」照片。照片中林婷婷在車上熟睡，bra帶更意外露出險走光，而李天耀則在旁邊淡定自拍。這張毫無防備的睡相照片瞬間成為網民討論焦點，不少人認為這是李天耀在「宣示主權」，展示兩人關係的親密程度。有網民留言「呢張相好真實」、「老公視角」、「咁樣都肯post出嚟，真係好愛啦」，亦有人笑言「女神都有咁嘅睡相」。
網民熱烈祝福新聞界神仙眷侶
消息曝光後，大批網民湧入林婷婷的社交平台留言祝福，「恭喜曬！」、「終於等到呢日」、「新聞界神仙眷侶」等祝福留言不斷湧現。不少粉絲表示一直關注林婷婷的感情動向，對她能找到真愛感到非常開心。亦有網民大讚兩人郎才女貌，都是TVB的優秀主播，堪稱「門當戶對」的完美配對。部分網民更期待兩人未來會否在螢幕上有更多合作機會，成為新聞界的黃金拍檔。