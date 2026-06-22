TVB新聞女神林婷婷黑色透視裝上陣 播報天氣畫面瘋傳 網民反應一面倒
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TVB「新一代新聞女神」林婷婷（Jacky）今年初與同台主播李天耀結婚後人氣不減反增，今日在酷熱天氣警告下主持新聞節目時，一身黑色長袖透視裝令觀眾眼前一亮，截圖迅速在社交平台瘋傳，網民反應一面倒激讚。
林婷婷酷熱天氣警告下穿透視裝播報新聞
有網民在社交平台分享節目截圖，標題寫道：「Jacky，開心迎夏至，酷熱天氣警告下穿Lace。」畫面中可見林婷婷從容播報天氣資訊，黑色透視裝雙臂與胸前若隱若現，性感卻不失端莊，專業之餘亦展現出時尚品味，與平日西裝造型截然不同，令不少觀眾直呼驚喜。
新聞女神過往曾因旗袍造型引發討論
事實上林婷婷並非首次因穿著引起熱議，早前她曾以一身藍白色印花旗袍亮相明珠台新聞節目，當時同樣有網民質疑新聞主播衣著是否恰當，但最終輿論一面倒力撐，認為旗袍剪裁俐落、領口端莊，完全符合主播「端正、知性」形象。林婷婷自2019年加入無綫新聞以來，由港聞組記者晉升至明珠台及翡翠台主播，憑穩重台風與自然笑容穩居觀眾心目中「最美新聞主播」寶座。
名校學霸嫁同台主播婚後人氣依然高企
林婷婷畢業於嘉諾撒聖瑪利書院，其後入讀香港中文大學英文系，再以最高等級成績完成香港大學文學及文化研究碩士，精通粵語、英語、普通話、日語及法語共5種語言，投身傳媒前更曾任教Band 1中學3年。今年初她與同台主播李天耀低調完婚，婚後二人繼續拍檔主持新聞，被網民封為「最佳主播CP」，人氣絲毫未減。
網民激讚林婷婷係香港史上最靚女主播
截圖曝光後留言區湧現大量正面評價，有網民大讚：「香港史上最靚女主播！」亦有人笑言：「天氣已經夠熱，睇完佢仲熱！」更有粉絲表示：「如果佢日日都咁著，我可以日日都睇新聞。」不少觀眾認為林婷婷無論穿什麼都能駕馭，透視裝在她身上反而更添知性魅力，再次證明「新聞女神」稱號實至名歸。
圖片來源：TVB、無綫新聞截圖、IG@jacky_lintingting、[email protected]、IG@chungsumyue資料或影片來源：原文刊於新假期