林子博移英一個月搵唔到屋跟學校遭網民狠批 自辯準備不足真相

前無綫娛樂新聞主持林子博太太Shirley去年10月因癌症離世，他為達成太太遺願「好好栽培一對子女」，林子博早前與16歲長女及12歲細仔一家三口移居英國﹗近日林子博在YouTube開設頻道，透露在當地一個月還未找到住處，亦未成功安排子女返學，林子博嘆：「原來唔容易，比我想像中難﹗」即被網民質疑移居英國決定草率，欠缺周詳計劃連累仔女冇學返﹗林子博即親自解說有苦衷﹗

文：東方新地｜圖：林子博YouTube「子博在英國」截圖、林子博facebook