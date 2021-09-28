林子博移英一個月搵唔到屋跟學校遭網民狠批 自辯準備不足真相
文：東方新地｜圖：林子博YouTube「子博在英國」截圖、林子博facebook
林子博嘆移居英國：原來唔容易
林子博在片中話：「實不相瞞，嚟咗英國一個月，小朋友仲未返學，依家仲住緊酒店，點解呢？唉﹗原來唔容易，唔係我諗咁簡單﹗」林子博解釋生活一切都是互相牽連，佢話：「喺呢度租屋要睇你有冇工作證明，之前聽過有人肯交一年租金就會租到，但原來又未必嘅，所以依家仲搵緊樓住﹗而小朋友返學亦要有住址證明，有咗地址先可以去市政報學校，所以仲未搵到學校﹗」
林子博最掛住香港美食
林子博因為未搵到屋，住酒店已一個月，住酒店最大問題是不能煮食及洗衣服，又指好掛住香港嘅食物﹗林子博指除了飲食方面，生活細節都不是大問題﹗林子博指原本打算先住酒店，到英國後才著手搵屋租及搵學校，但發現原來並非自己想像般容易，並指選擇到英國曼城全因：「因為倫敦太貴，而曼城係英國第二大城市，其實由北部數落嚟我都有朋友喺度住，有個住曼城嘅朋友send咗佢住嘅地方畀我睇，環境幾好喎，所以決定嚟曼城﹗」
林子博稱英文水皮放棄原定移民加拿 大計劃
林子博與一對子女共帶了四個行李箱、六袋雜物及一支結他便上機赴英，另有廿八箱家檔正在船運中，他說：「希望嗰廿八箱嘢慢啲先到啦，因為我都未搵到地方住﹗」林子博透露原本是帶子女到加拿大，因為得到當地朋友可安排在當地做回老本行，可在電台開咪及拍節目，不過要技術移民他不夠分，佢話：「自己英文又唔好，唔可以用升學方式申請，知自己一定考唔到試，加上當地電台若要聘請海外藝人，申請好繁複﹗咁英國教育喺世界首屈一指，所以最後揀咗去英國﹗」
林子博顧慮治安問題唔敢隔山租屋
林子博在片尾指已經在當地有工作，預告下段片會再同大家分享。林子博開設頻道一日已有逾三萬人訂閱，不少網民留言為他加油，不過亦有網民指他事前未做足準備及計劃，才令一對子女未有學返，亦有網民批評他為何唔先搵屋才移居英國，狠批他想法兒戲沒有周詳計劃，林子博亦親自回覆指「住屋真係過咗嚟先夠膽搵，因為隔山租屋唔知道附近治安係點﹗」解釋自己並非事前沒有好好計劃﹗
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林子博太太患罕見癌病離世 自責冇好好照顧愛妻
前無綫娛樂主播林子博於2003年與Shirley結婚，婚後育有一對仔女，二人人前人後都好恩愛，家庭幸福美滿，但Shirley去年確診患上本港罕見的平滑肌肉瘤（腹腔），Shirley化療後出現脫髮情況，愛妻情切的他唔止親手為患癌太太剃髪及挑選假髪，還留言為太太打氣和鼓勵，可惜經過多重努力，林子博今晨宣布妻子不敵癌魔遠去。
林子博太太 患罕見癌病第四期離世
前TVB主播林子博的太太董燕君(Shirley)去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，過去一年多，Shirley一直透過化療及鏢靶治療法等極力對抗癌魔，月前她還堅強謂：「在未來日子，我想可以活得比以前更開心、更精彩！你哋個個咁錫我！我一定會撐下去！」可惜多番搏鬥後，今晨林子博於社交網悲痛宣告太太離世，並自責未有好好照顧妻子，令人痛心。
林子博太太旅行期間發病
無綫娛樂主播林子博曾接受傳媒訪問表示，18年一家人到泰國旅行期間太太突感不適送院，以為接受息肉切除手術後無事，但兩個月後確診患上在本港較為罕見的「平滑肌肉瘤(腹腔)」的惡性腫瘤(Leiomyosarcoma)，當時發現有擴散迹象，病情已屬第四期。
林子博為太太剃頭
子博表示本來想把病情低調處理，但又希望找到名醫及根治方法，才公開太太病情。由於Shirley做化療後出現脫髮情況，所以林子博曾親自為太太剃頭，之後買了一個假髮給太太。其實在公開太太病情之前，子博早前在其社交平台留言：「而家先發現…..原來「溫拎頭」～襯我！」苦中作樂。
林子博陪妻走過抗癌路
林子博曾表示太太接受化療後抵抗力較差，盡量留家中休息養病，而他也安排在家打麻雀給患病妻一點娛樂。長女林詠渝和細仔林卓楠知道媽媽生病後生性不少，子博表示佢哋一家人希望奇蹟出現，不會輕言放棄！子博不時在其社交平台發文為太太打氣，他曾留言寫道：「將來子女畢業，我拍影片，你拍照。將來子女成家，我倆結伴去旅行。將來子女嫁娶，金器你選，我埋單。將來兒孫滿堂，你去做飯，我弄孫。將來每一個畫面，我都很需要你在我身邊！老婆，為我們的將來一起努力吧！」
林子博曾任《今日睇真D》主持
林子博92年拍寶麗金MTV入行，94年參加電視新星大賽後在亞洲電視工作，曾經擔任《今日睇真D》的主持，及至08年他過檔無綫擔任「娛樂新聞台」主播。而他和太太婚後育有一對子女，擁有美滿的家庭，子博人前人後都好疼錫太太，二人在結婚十周年時，就一家四口去外地拍全家福和婚照，認真甜蜜！