林子博直播爆料狂轟後輩「不受教」 網民網民憑4大線索鎖定「遊魂主持」
林子博直播怒轟後輩不做功課問出禁忌問題
林子博在直播中憶述，當年公司安排他以主播身份帶領新人學習採訪技巧，他每次出發前都會嚴厲叮囑後輩必須提前搜尋藝人背景資料。豈料有一次，該名新人竟然對著一位母親已經離世的藝人開口問道：「今年母親節準備怎麼慶祝？」現場氣氛瞬間結冰，尷尬到極點。林子博當場忍無可忍斥責對方，更在直播中對著鏡頭字字鏗鏘地表示：「我鬧你就梗㗎啦！你唔好覺得我bully你。大佬，因為你而家係bully緊個星呀，bully緊你自己份職業，bully緊你個崗位！」他強調這種因個人懶惰而導致的嚴重失誤，絕對不是職場欺凌，而是新人本就該承擔的教訓。
賴彥妤曾問喪母姜麗文如何慶祝母親節
林子博雖然沒有指名道姓，但網民立即聯想到2022年5月的經典事件。當時前港姐、娛樂新聞台主持賴彥妤在《愛·回家之開心速遞》宣傳活動上訪問秦沛女兒姜麗文，竟然問出一句：「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」事實上姜麗文自小在單親家庭長大，由父親秦沛一手湊大，其生母梁盛子早於姜麗文一歲時已離異，更在多年前於加拿大病逝。當時身旁工作人員即時出聲提醒「問錯問題」，賴彥妤才驚覺闖禍，面露惶恐望向攝影師，場面一度窒息。
姜麗文展現高EQ化解尷尬賴彥妤事後公開道歉
面對如此戳心窩的問題，姜麗文非但沒有變臉，反而大方淡定地回應：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為有好幾年爸爸做單親，今年爸爸喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐好食嘅畀佢，同埋都會DIY嘢送畀爸爸。」巧妙將焦點轉移到對父親的感恩上，得體表現獲全網激讚。事後賴彥妤在IG限時動態公開了向姜麗文致歉的短訊截圖，自責表現不佳，並公開表示：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向姜麗文和所有受影響人致歉。」姜麗文則溫柔回覆「沒有做錯事，要想正面的事」。
賴彥妤擁兩個碩士學位卻屢次採訪出事
賴彥妤畢業於英國高雲地利大學法律系，擁有兩個碩士及深造文憑學位，2019年曾奪英國華裔小姐冠軍，2021年參選港姐28強止步後獲TVB簽約入行。然而這位「英國學霸」在鏡頭前卻屢次犯錯——訪問郭富城時因沒留心對方已回答過的內容而重複提問，被天王即場反問「我頭先咪講咗囉」；訪問方力申時亦因追問「有冇諗過情侶檔接Job」而令對方臉色一沉。高學歷與頻頻出錯的工作表現形成強烈對比，令她被網民封為「遊魂主持」。近年她除了繼續主持工作，更有份參演《新聞女王2》、《巨塔之后》等劇集。
網民翻舊帳狠批態度問題質疑專業操守
林子博直播片段曝光後，大批網民湧入留言區翻出賴彥妤過往多次採訪失誤的片段，有人直言「高分低能」、「做主播最基本就係做功課，連呢樣都做唔到點解仲有得留」。亦有網民認為林子博所言合理，「前輩教你嘢唔係欺凌，係你自己唔爭氣」、「問錯問題唔止係尷尬，係對受訪者好大嘅傷害」。不過亦有少數聲音指賴彥妤已公開道歉並承諾改善，認為事隔多年再被翻舊帳有欠公允，「人哋都認咗錯，畀條路行吓啦」。
（圖片來源：YouTube＠子博在英國）
馮素波自爆切5分之1大腸 主持賴彥妤笑問︰「有冇咩秘訣呀？」
資深老戲骨馮素波現年78歲，她在接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問時自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。
馮素波自爆做過大腸手術，賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆。旁邊鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
遊魂態度曾經激嬲郭富城
賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者。
曾問喪母姜麗文：「如何慶祝母親節？」
賴彥妤又曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」被狂批「冇做功課」。當時賴彥妤問姜麗文：「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」而姜麗文就大方表示：「母親節會同爸爸一齊慶祝，爸爸有幾年係單身，今年因為爸爸喺香港，所以會在哥哥屋企煮好食嘅畀佢食，而且我都會DIY禮物送畀爸爸。」事實上姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於姜麗文一歲時已離異，更曾透露秦沛為了爭取撫養權花盡全副身家，仲一手湊大她和哥哥姜文杰，好明顯賴彥妤事前時沒做資料搜集。
問方力申會否情侶檔接Job
早前方力申大方認愛邪教性侵受害者Maple，小方出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場dead air，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申，十分失禮。