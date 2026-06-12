林子博直播爆料狂轟後輩「不受教」 網民網民憑4大線索鎖定「遊魂主持」

林子博上周在YouTube直播中大爆昔日在TVB娛樂新聞台帶新人的慘痛經歷，直斥有後輩「極度不受教」，更因一條「災難級問題」而當場發火。網民迅速將矛頭指向前港姐賴彥妤，翻出她2022年訪問姜麗文時的經典踩雷片段，事件再度引爆熱議。