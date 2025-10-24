《墨魚遊戲3》24號校草林子峰Stone超強表現封「民選冠軍」 獲陸永讚賞：最可敬選手
網民大讚黑馬實力 封為「心水冠軍」
《墨魚遊戲2》播出後，網民對林子峰的表現讚不絕口，紛紛留言表達支持。有網民表示「Stone真係進步好多，由《校花校草》到而家完全唔同level」，亦有人大讚「佢嘅團隊精神好正，唔會為咗贏而犧牲其他人」。網上投票結果顯示，林子峰與陸永、洪天明並列網民心目中的三甲選手，更有不少人封他為「心水冠軍」。特別是在天下太平環節中擔任隊長，憑藉超強包剪揼技巧，將簡單遊戲玩成心理戰，帶領全隊獲勝的表現，更讓網民直呼「Stone係天生領袖」、「年紀輕輕但好有大將之風」。
陸永直播點名讚賞 林子峰獲封「最可敬選手1號」
《墨魚遊戲2》集結100位藝人進行童年遊戲大亂鬥，林子峰以024號選手身份參與其中。節目播出後討論度爆棚，而林子峰的表現堪稱全場黑馬。他憑藉敏捷身手和出色團隊精神，在多個環節中脫穎而出，尤其在心理戰和轉數遊戲中展現超出年齡的成熟表現。最經典一刻是資深藝人陸永在直播中主動點名林子峰為「最可敬選手1號」，大讚他「轉數快、態度好」，這個認可讓網民紛紛留言「Stone真係有料到」。
林子峰回應獲讚 謙虛表示感謝前輩提點
面對陸永的公開讚賞，林子峰在社交平台發文回應表示：「好榮幸得到陸永哥哥嘅認同，佢係我好尊敬嘅前輩。」他謙虛地表示自己只是盡力而為，並感謝所有參與者的照顧。林子峰更透露在拍攝期間學到很多，特別是從資深藝人身上學習到專業態度和團隊合作精神。他坦言雖然最終未能奪冠，但能夠獲得前輩和觀眾認可已經非常滿足，並承諾會繼續努力提升自己。
在試當真中的表現：從校草到白金像獎得主，潜力爆棚
林子峰的娛樂圈之路，從試當真頻道的《校花校草2022》開始。這檔由游學修主辦的選秀節目，聯合多個機構，讓他以37號參賽者的身份，一路過關斬將，最終奪得校草冠軍。冠軍獎金10萬元加上試當真合約，讓他正式入行。節目中，林子峰展現出陽光、真誠的一面，尤其在演技挑戰環節，他不怕醜、敢挑戰，被評為「最具潛力新人」。當時他的參選感言：「 夢想有一日可以成為電影或電視劇的男主角。最後，希望10年後的自己望返曾經寫過的說話，在迷惘中尋回自己的方向，做自己，相信自己，享受生活。」
入行後，林子峰在試當真頻道活躍，參與多檔節目，如《Channel需要乜》、《試映劇場》系列（包括《碰瓷》、《現場環境安全》、《鳥不起的超人》）。他的表現總是穩扎穩打，2025年更獲試當真白金像獎「最有前途花草」獎項。
《今際之國的有J》奠定演技基礎 「玩到喊」成經典
回顧林子峰的代表作品，不得不提試當真模仿Netflix神劇《今際之國的闖關者》的系列《今際之國的有J》。在這檔遊戲節目中，林子峰飾演「韮石」一角，參與多場死亡遊戲挑戰，包括梅花K分數爭奪戰和紅心J單人牢房遊戲等高難度關卡。最催淚的一刻發生在牢房遊戲中，林子峰完全投入角色，面對高壓心理戰時情緒崩潰大哭。製作花絮顯示他邊玩邊喊「好真實，好可怕」，這種真誠的情感投入讓觀眾深受感動。林子峰後來笑稱「玩遊戲玩到哭，是我入行以來最難忘的體驗」，這段表現也成為節目的經典剪輯片段。