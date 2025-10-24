《墨魚遊戲3》24號校草林子峰Stone超強表現封「民選冠軍」 獲陸永讚賞：最可敬選手

試當真頻道告別作《墨魚遊戲3》播出後引起網民熱烈討論，當中24歲新生代偶像林子峰以24號選手身份參戰，憑藉出色表現成功突圍而出。資深藝人陸永更在直播中點名讚賞，稱他為「最可敬選手1號」，令網民直呼「Stone真有料」。