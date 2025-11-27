宏福苑五級火｜特約演員被轟借火災推銷保險 TVB火速割席 當事人長文澄清：被誤會解讀

大埔宏福苑昨日發生五級大火，造成44人死亡、62人受傷的慘劇，全港市民都為死傷者感到痛心。然而在一片哀傷氣氛中，竟有特約演員林子幸在社交平台借火災推銷保險，引發全網怒轟。無綫電視今日凌晨緊急發聲明割席，強烈譴責這種發災難財的行為，林子幸其後亦發文道歉。