宏福苑五級火｜特約演員被轟借火災推銷保險 TVB火速割席 當事人長文澄清：被誤會解讀
林子幸借火災推銷保險惹眾怒
昨日宏福苑火災消息傳出後，網上湧現大量為災民祈福的集氣文章。不過有KOL發現，特約演員林子幸竟然在個人社交平台借機推銷保險，以簡體字寫道「今天看到新聞，心裡真的很沉重。意外來得太突然，生命的脆弱讓人不禁反思：一萬和萬一，誰先到來，沒人知道……x保險不是推銷，是陪伴……」。這種在災難現場「抽水」的行為立即引起網民強烈反彈，大批網民湧入留言區狠批他「發災難財」、「垃圾」等，林子幸見勢色不對隨即刪除貼文，但網民繼續追到其他貼文留言轟炸。
大埔宏福苑昨日發生五級大火，造成44人死亡、62人受傷的慘劇，全城哀悼之際，竟有特約演員林子幸在社交平台借火災推銷保險，引發全網怒轟。無綫電視火速發聲明割席，強烈譴責這種發災難財的行為，事件持續發酵。
TVB火速發聲明強烈譴責割席
由於林子幸曾在TVB劇集《俠醫》、《愛．回家之開心速遞》等擔任特約演員，有KOL指他是前TVB藝人。無綫電視在官網發表嚴正聲明，澄清林子幸並非公司員工，與該人士並無任何關聯。
TVB譴責聲明內容如下︰
近日有網絡媒體報道有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明：
1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。
2. 本公司對於相關報道深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。
3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報道有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。
本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。
電視廣播有限公司
企業傳訊部
林子幸長文澄清與道歉
事件持續發酵後，林子幸最終發文道歉，承認自己的不當行為，但網民普遍認為他的道歉來得太遲，已經造成無法挽回的負面影響。林子幸在今早發長文道歉表示，昨日（26日）下午因得知大埔宏福苑火災事件，在個人微信朋友圈發表了一段貼文，想表達出關注風險管理與保障的重要性：「不料此舉被部分社交帳號及媒體誤會解讀為「借意外推銷保險」，甚至以「發死人財」等字眼形容，令我深感震驚與悲切痛心。」
他鄭重澄清，該訊息僅限於個人朋友圈，並非公開推廣，且發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識，期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。並向所有受影響人士誠懇致歉！
林子幸身份背景曝光多重職銜
翻查林子幸社交網個人簡介，他自稱是香港演藝學院藝術榮譽學士表演系畢業，身兼演員、導演及主持多重身份。除了演藝事業外，他同時擔任某財富管理公司招募總監，曾任互聯網券商策劃及推廣總裁，並是AIA Success-Y聯合始創人兼招募總監。林子幸除了在TVB擔任特約演員外，亦曾演出ViuTV劇集，今年年頭更在《奔跑吧！勇敢的女人們》飾演「正義老公」，與吳若希有對手戲。