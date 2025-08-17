77歲林子祥結婚29年驚爆唯一一次真動怒！為HKD4,000電話費激罕拍枱 葉蒨文嚇呆：我未聽過！
廣告
林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）結婚29年，一直是圈中公認的模範夫婦，恩愛形象深入民心。然而，在昨晚（17日）播出的無綫節目《今晚有歌廳》中，葉蒨文竟驚爆一向被她形容為「quiet貓仔」的林子祥，曾因一事罕有地大發雷霆，更激動到當場拍枱，令她也嚇到整個人跳起！究竟是甚麼事，能讓這位樂壇殿堂級前輩如此動怒？
葉蒨文憶述林子祥唯一一次動怒 驚見老公拍枱嚇到跳起
節目中談及夫妻相處之道，葉蒨文大爆林子祥唯一一次真正動怒的震撼場面。她回憶指，事件發生在一次家庭旅行期間，當時女兒因為與男朋友傾長途電話，時間太長導致電話費竟高達港幣4,000元。除了銀碼驚人，女兒當時的態度亦不太好，這兩件事加起來，徹底點燃了一向溫和的林子祥的怒火。葉蒨文心有餘悸地形容當時情況：「佢拍枱我都跳起埋，我未聽過。」可見林子祥當時的怒氣有多驚人，連結婚多年的枕邊人也從未見過他這一面，畫面極具衝擊性。
林子祥葉蒨文自揭29年婚姻秘訣 全靠一嬲即刻講
雖然曾有過火爆一刻，但二人29年的婚姻能維繫至今，全靠獨特的溝通方式。葉蒨文分享夫妻相處秘訣時強調，最重要的就是溝通，更直言自己從不把怒氣藏在心裡。她說：「第一，一定要 Communicate，我一嬲即刻講…有咩即刻講，唔會積住積住。」她更即場扮出嬲豬表情，非常可愛。身旁的林子祥聽後即搞笑反擊，暗示太太非常記仇：「佢仲嬲我十年前嗰啲…（笑）。」葉蒨文又大讚老公脾氣極好，形容他像一隻「quiet貓仔」，與剛才憶述的發火事件形成強烈對比。
林子祥驚爆《零時十分》廁所搵靈感 20分鐘極速完成
除了分享夫妻趣事，兩位樂壇巨星亦大談音樂創作的秘聞。葉蒨文笑言近年才發現自己的經典金曲《零時十分》與林子祥的《十分十二吋》之間有著奇妙的巧合，原來《十分十二吋》代表著林子祥10月12日的生日，而《零時十分》的數字倒轉（12:10）亦有異曲同工之妙。林子祥隨即加碼爆料，指當年創作《零時十分》的靈感，竟然是來自「廁所道門」！他解釋：「閂咗道門有啲回音，好似喺個 Studio 仔咁，喺嗰度特別有靈感。」更驚人的是，這首經典歌曲竟然只花了約20分鐘就完成，盡顯其音樂才華。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期