77歲林子祥結婚29年驚爆唯一一次真動怒！為HKD4,000電話費激罕拍枱 葉蒨文嚇呆：我未聽過！

林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）結婚29年，一直是圈中公認的模範夫婦，恩愛形象深入民心。然而，在昨晚（17日）播出的無綫節目《今晚有歌廳》中，葉蒨文竟驚爆一向被她形容為「quiet貓仔」的林子祥，曾因一事罕有地大發雷霆，更激動到當場拍枱，令她也嚇到整個人跳起！究竟是甚麼事，能讓這位樂壇殿堂級前輩如此動怒？