林子祥葉蒨文尾場突邀楊千嬅莫文蔚上台 紅館變大型K房全場爆seed
黃博兌現承諾登台合唱林子祥經典作
昨晚演出中最令人驚喜的環節，是《中年好聲音3》冠軍黃博突然現身舞台。當林子祥唱到《這一個夜》及《交出一切》時，黃博作為首位嘉賓登場，與偶像同台獻唱。林子祥透露當初知道黃博在比賽中選唱《這一個夜》時，心想「嘩！好犀利喎，咁大膽揀呢隻歌」，並承諾如果在演唱會中唱這首歌，一定要找他上台合唱。昨晚林子祥兌現承諾，兩人合唱時全場掌聲雷動不絕。
楊千嬅莫文蔚突襲上台變超級大合唱
演唱會去到encore部分時，經典歌曲《敢愛敢做》前奏一響，葉蒨文突然宣布「Wait a minute，我哋就有啲friends要同我哋唱呢首歌，we have some surprise！」隨即林子祥兒子林德信、女兒林德懿，以及來看演出的楊千嬅、莫文蔚和黃博全部湧上台，形成史無前例的超級大合唱。整個紅館瞬間變成大型卡拉OK房，台上台下一起高歌，氣氛熱烈到極點，觀眾不停讚嘆這個難忘時刻。
林子祥葉蒨文五場演出不留力爆發所有能量
這次一連五場的演唱會，林子祥及葉蒨文每場都唱跳足全場，完全不留力演出。葉蒨文雖然跳到爆汗，但依然中氣十足地跟全場觀眾打招呼說「Happy last show！forget about 返工！」，瞬間引發全場瘋狂歡呼。過去四場演出都未有邀請嘉賓，昨晚尾場卻一次過「晒冷」，將所有驚喜留到最後一刻，令這場演唱會成為五場中最難忘的一場。現場星光熠熠，包括任達華夫婦、周凱旋、霍汶希、狄波拉、金燕玲等眾多圈中好友到場支持。
溫馨after party林德信做MC爆阿爸可愛秘密
演出結束後隨即舉行溫馨爆笑的after party，由兒子林德信擔任MC。當邀請兩位主角上台後，葉蒨文笑著對林子祥說「你係咪又唔講嘢？」向來寡言的林子祥急忙向台下求救「有冇人幫我『摙』吓腰？」，幽默互動引發全場大笑。葉蒨文感謝各單位支持，更分享最感動時刻是「好感激我哋嘅family，April（女兒林德懿）、Alex（兒子林德信）全部都嚟齊，係first show with daddy」。她更溫馨喊話要家人「多啲時間一齊，最緊要送Ming Ming（孫女林明）過嚟」，展現一家人深厚感情。最後葉蒨文更爆出林子祥可愛秘密「阿Lam未試過咁夜瞓覺呀，一生一次，你哋要珍惜呢個時間」，再度引發笑聲為這個難忘夜晚畫下完美句點。