林子祥葉蒨文尾場突邀楊千嬅莫文蔚上台 紅館變大型K房全場爆seed

林子祥葉蒨文昨晚（13日）在紅館舉行《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》尾場演出，現場氣氛爆燈，全場觀眾企足全場尖叫聲震爆紅館。這場被譽為「最hyper尾場」的演唱會，不但有眾多圈中好友到場支持，更史無前例地邀請多位嘉賓上台合唱，將整個紅館變成超級大型K房，場面震撼到不得了。