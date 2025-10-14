林子祥葉蒨文尾場突邀楊千嬅莫文蔚上台 紅館變大型K房全場爆seed

林子祥葉蒨文昨晚（13日）在紅館舉行《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》尾場演出，現場氣氛爆燈，全場觀眾企足全場尖叫聲震爆紅館。這場被譽為「最hyper尾場」的演唱會，不但有眾多圈中好友到場支持，更史無前例地邀請多位嘉賓上台合唱，將整個紅館變成超級大型K房，場面震撼到不得了。

黃博兌現承諾登台合唱林子祥經典作

昨晚演出中最令人驚喜的環節，是《中年好聲音3》冠軍黃博突然現身舞台。當林子祥唱到《這一個夜》及《交出一切》時，黃博作為首位嘉賓登場，與偶像同台獻唱。林子祥透露當初知道黃博在比賽中選唱《這一個夜》時，心想「嘩！好犀利喎，咁大膽揀呢隻歌」，並承諾如果在演唱會中唱這首歌，一定要找他上台合唱。昨晚林子祥兌現承諾，兩人合唱時全場掌聲雷動不絕。

楊千嬅莫文蔚突襲上台變超級大合唱

演唱會去到encore部分時，經典歌曲《敢愛敢做》前奏一響，葉蒨文突然宣布「Wait a minute，我哋就有啲friends要同我哋唱呢首歌，we have some surprise！」隨即林子祥兒子林德信、女兒林德懿，以及來看演出的楊千嬅、莫文蔚和黃博全部湧上台，形成史無前例的超級大合唱。整個紅館瞬間變成大型卡拉OK房，台上台下一起高歌，氣氛熱烈到極點，觀眾不停讚嘆這個難忘時刻。

林子祥葉蒨文五場演出不留力爆發所有能量

這次一連五場的演唱會，林子祥及葉蒨文每場都唱跳足全場，完全不留力演出。葉蒨文雖然跳到爆汗，但依然中氣十足地跟全場觀眾打招呼說「Happy last show！forget about 返工！」，瞬間引發全場瘋狂歡呼。過去四場演出都未有邀請嘉賓，昨晚尾場卻一次過「晒冷」，將所有驚喜留到最後一刻，令這場演唱會成為五場中最難忘的一場。現場星光熠熠，包括任達華夫婦、周凱旋、霍汶希、狄波拉、金燕玲等眾多圈中好友到場支持。

溫馨after party林德信做MC爆阿爸可愛秘密

演出結束後隨即舉行溫馨爆笑的after party，由兒子林德信擔任MC。當邀請兩位主角上台後，葉蒨文笑著對林子祥說「你係咪又唔講嘢？」向來寡言的林子祥急忙向台下求救「有冇人幫我『摙』吓腰？」，幽默互動引發全場大笑。葉蒨文感謝各單位支持，更分享最感動時刻是「好感激我哋嘅family，April（女兒林德懿）、Alex（兒子林德信）全部都嚟齊，係first show with daddy」。她更溫馨喊話要家人「多啲時間一齊，最緊要送Ming Ming（孫女林明）過嚟」，展現一家人深厚感情。最後葉蒨文更爆出林子祥可愛秘密「阿Lam未試過咁夜瞓覺呀，一生一次，你哋要珍惜呢個時間」，再度引發笑聲為這個難忘夜晚畫下完美句點。

林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 Joey Tang（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 楊千嬅（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 胡楓（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 樂易玲（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 狄波拉、金燕玲（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 任達華及太太琦琦（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 莫文蔚與母親及丈夫（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （右）霍汶希（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （中）周凱旋.（圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
林子祥 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
