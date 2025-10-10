64歲葉蒨文演唱會狂跳13分鐘曬馬甲線 77歲林子祥唱《海闊天空》因1事突感觸爆喊

現年64歲的葉蒨文（Sally）與77歲的林子祥（阿Lam）昨晚於紅館舉行《白頭到老》演唱會頭場，全場氣氛熾熱！最令人震撼的一幕，莫過於Sally在台上連續狂跳13分鐘，更驚喜地大騷超狂馬甲線，完全不像花甲之年，狀態好到嚇人！而阿Lam在演唱期間亦罕有地感觸爆喊。