64歲葉蒨文演唱會狂跳13分鐘曬馬甲線 77歲林子祥唱《海闊天空》因1事突感觸爆喊
廣告
現年64歲的葉蒨文（Sally）與77歲的林子祥（阿Lam）昨晚於紅館舉行《白頭到老》演唱會頭場，全場氣氛熾熱！最令人震撼的一幕，莫過於Sally在台上連續狂跳13分鐘，更驚喜地大騷超狂馬甲線，完全不像花甲之年，狀態好到嚇人！而阿Lam在演唱期間亦罕有地感觸爆喊。
64歲葉蒨文13分鐘勁歌熱舞 驚現結實馬甲線
演唱會一開場就將氣氛推至頂點，林子祥與葉蒨文攜手飆唱《敢愛敢做》、《200度》及《十分十二吋》等多首經典快歌，瞬間點燃全場熱情。最令人驚嘆的是，Sally竟率領二十六位舞蹈員，上演長達十三分鐘的勁歌熱舞，期間她全程面不改容，更驚喜地露出長期操練的結實馬甲線，fit爆身形完全看不出真實年齡，引來台下觀眾瘋狂尖叫，狀態簡直是巔峰級數，毅力驚人。
林子祥唱海闊天空突感觸爆喊 「望唔清楚你哋個樣」
演唱會除了火熱的歌舞，亦有溫馨感人的時刻。當林子祥準備演唱《每夜唱不停》及《海闊天空》時，他突然感性地向台下觀眾剖白，表示自己多年來都未能看清歌迷的模樣，隨後在演唱期間更一度唱到哽咽，感觸落淚。他強忍淚水唱完後，才向觀眾說：「我見到你哋啲樣㗎啦，祝你哋每一位一千個夜晚都咁開心。」而Sally亦分享道，到了這個年紀才發現愛是最重要的，承諾會將滿滿的愛送給所有樂迷。
葉蒨文林子祥致敬亡父母 剖白最大粉絲已在天國
在其中一個環節，二人特別向已故的父母致敬，場面溫馨感人。葉蒨文在演唱《藍天》前表示，這首歌教會她相信自己，而這份信念來自她最親愛的媽媽。她感觸地說：「我哋入咗呢行咁多年，我哋嘅媽咪Daddy永遠都係坐喺前面，但係而家佢哋去咗第二個世界坐第一個位。」林子祥亦接著補充，他與Sally最大的粉絲就是他們的父母，可惜爸爸很早就離世，而媽媽現在也到了同一個地方，隨後二人便唱出《追憶》、《單車》及《空櫈》等歌曲獻給天上的父母。
演唱會星光熠熠 朱玲玲狄波拉齊齊撐場
這場樂壇盛事吸引了眾多圈中好友前來捧場，台下可謂星光熠熠。當中包括朱玲玲與丈夫羅康瑞、林子祥兒子林德信與太太Candace、吳浩康與太太郭思琳、狄波拉、陳淑芬、著名導演賈樟柯、蔡一智、陳潔靈、車婉婉以及關心妍夫婦等，眾星雲集，一同見證這對樂壇巨匠的「白頭到老」之約，足見二人在圈中的好人緣及崇高地位。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期