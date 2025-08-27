林家謙演唱會嘉賓竟是楊千嬅！台上自揭年初不快經歷 樂迷反應兩極：好彩唔係呢場

林家謙演唱會連日來掀起全城熱話，昨晚（26日）第6場的嘉賓更是引爆話題！早前有網民發現疑似張敬軒座駕現身紅館，滿心期待「皇上」駕臨，豈料台上的巨型禮物盒一打開，竟是久未在港公開露面的楊千嬅！她驚喜現身，卻引來台下及網上兩極反應，林家謙更罕有在台上剖白年初一段不快經歷，究竟二人合唱了甚麼歌曲，又觸動了哪條神經？