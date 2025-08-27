林家謙演唱會嘉賓竟是楊千嬅！台上自揭年初不快經歷 樂迷反應兩極：好彩唔係呢場
昨晚紅館舞台 楊千嬅破盒而出掀起哄動
演唱會來到嘉賓環節，當台中央的禮物盒打開，楊千嬅的身影出現時，現場氣氛瞬間變得複雜。二人率先合唱了電影《春嬌救志明》的插曲《余春嬌》，這首歌正是林家謙在2017年尚未正式出道時為楊千嬅所作，意義非凡。林家謙更特意將歌詞「神造了春嬌 總有張志明」即興改為「神造了春嬌 總有小林」，向偶像致敬。不過，現場歡呼聲未算熱烈，似乎不少觀眾對這首非大熱作品感到陌生。隨後，二人更走到音樂總監蔡德才面前，坐下合唱由蔡德才作曲、並與楊千嬅原唱的《小飛俠》，場面溫馨。
林家謙罕有剖白 感激楊千嬅歌曲陪渡低潮
在獻唱第三首歌前，林家謙突然在台上感性剖白，他透露今年初經歷了一段不愉快的時間，於是獨自一人飛到台灣散心。在那幾天，他不斷重複聽著楊千嬅的經典金曲《再見二丁目》，直至聽到歌詞「原來我非不快樂 只我一人未發覺」，心情才慢慢平復過來。他真誠地表示：「所以他特別感謝楊千嬅」，感謝她的歌聲陪伴自己走過低谷。語畢，二人隨即合唱這首對他意義重大的《再見二丁目》，並在表演後互相擁抱，場面感人。
重溫林家謙楊千嬅淵源 8年前一曲兩用埋伏線
林家謙與楊千嬅的音樂緣分，原來早已在8年前埋下伏線。早在2017年，林家謙仍是幕後創作人時，已為楊千嬅譜寫了《余春嬌》的旋律。有趣的是，這段旋律後來被「一曲兩用」，林家謙在2021年將它重新編曲，並由黃偉文填上新詞，推出了自己的版本《在空中的這一秒》。林家謙曾受訪時透露，早在《余春嬌》面世後一年，他已有此想法，因為他對這段旋律有另一種截然不同的解讀，很想用自己的角度重新演繹。這次邀請原唱者楊千嬅同台合唱，可謂圓了他一個心願，也讓這段橫跨多年的音樂故事更添完整性。
網民留言洗版反應兩極 狠批「寧願係阿姐」
楊千嬅的出現，瞬間在網上討論區及社交平台引發洗版式討論，輿論呈現極端兩極化。不少無法接受的網民留言狠批，表示：「好彩唔係呢場」、「寧願係阿姐（汪明荃）」。然而，亦有大批歌迷表示驚喜，紛紛力撐林家謙的決定：「點解我唔係今場」、「多謝家謙」，更有不少人大讚他是「義氣仔女」，認為在現今的氣氛下，仍然堅持邀請自己欣賞的歌手做嘉賓，是非常有義氣的行為，欣賞他忠於自己的選擇。