渣馬｜人氣歌手風頭直逼周潤發 秘密練兵半馬成績曝光 TVB藝人變粉絲狂集郵

唱作才子林家謙昨日在渣打香港馬拉松2026賽場上驚喜現身，風頭一時無兩直逼「發哥」周潤發！一向予人斯文印象的他，竟然在未有張揚的情況下「越級」挑戰半馬拉松，最終以2小時13分45秒順利完賽，成績令人驚喜。更意外的是，不少TVB藝人如何沛珈與許家傑等人紛紛化身小粉絲找林家謙合照，足證其超高人氣。