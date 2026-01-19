渣馬｜人氣歌手風頭直逼周潤發 秘密練兵半馬成績曝光 TVB藝人變粉絲狂集郵
林家謙秘密練兵半年 首戰馬拉松即挑戰半馬
作為馬拉松新手，林家謙竟一來便跑半馬，對此他笑言「我係咁㗎，成日都鍾意越級挑戰」。他透露自結束演唱會後，便在教練指導下進行了數個月規律訓練，雖然早有練氣底子，不過長跑所需的肌肉力量仍需重新鍛煉，過程絕不輕鬆。林家謙坦言「成績應該同平日差唔多，有教練一齊練，會set目標，練咗幾個月，今次嘅成績都滿意嘅」。
自嘲MV跑戲釀「騙案」 品牌邀請成參賽契機
賽後受訪時，林家謙發揮其冷面笑匠本色，開玩笑形容參賽是人生中一件「離譜的事」。至於為何會參賽，他笑稱或許是MV中經常出現跑步橋段，讓大家產生了錯覺。他幽默地說「可能被我的MV騙了，讓大家以為我跑得很厲害，結果更引來品牌邀請」！林家謙更表示「有啲朋友同品牌同我講，話我可能可以做喎，我覺得好吖，just do it，都係我做過一件離譜嘅事」。
林家謙自爆跑步特點 上斜神勇下斜驚青
分享跑步心得時，林家謙自爆特點在於「上斜」能力強，尤其是令人聞風喪膽的西隧段，反而是他追時間的黃金機會。他坦言「我上斜比較快，落斜唔敢衝」，相反「下斜」時因擔心受傷而不敢發狠前衝，相當謹慎。這種跑法雖然保守，但對於首次參賽的新手來說，安全完賽才是最重要的目標。
TVB藝人變小粉絲集郵 林家謙人氣直逼發哥
往年參賽藝人都習慣在賽道上尋找發哥拍照留念，但今年林家謙的現身卻引發另一陣追星熱潮，意外成為了焦點。不少TVB藝人如何沛珈與許家傑等人亦紛紛化身小粉絲找林家謙合照，捕捉到家謙一身運動裝束的身影，足以證明其在娛樂圈的超高人氣！現場可見眾人爭相與他合照，場面相當熱鬧。
預告今年未必有新歌 想嘗試更多「離譜事」
至於2026年會否轉型為「運動系男孩」或挑戰全馬，林家謙則表示要先休息，未來全看狀態與心情。他說「畀我抖下先」，又表示「想再keep住regular咁跑步，會唔會再參加半馬比賽就睇心情」。更令歌迷意外的是，他誇張預告「出年未知，但係今年可能未必會有新歌」，反而想多嘗試原本樂譜以外的「離譜事」，吊足歌迷胃口。