林家謙紅館騷破天荒解禁！吊上半空360度環繞觀眾 為安全1措施犧牲票房收益
昨晚紅館騷驚見升空舞台 林家謙吊上半空畫面曝光
林家謙演唱會首場演出就帶來巨大驚喜，成為紅館「解禁」後第一人。現場可見，舞台設計極具心思，不僅有大型吊燈裝置從天而降，點亮整個舞台，更有懸浮在空中的巨型圓形LED屏幕，視覺效果相當震撼。全晚高潮莫過於林家謙乘坐360度環繞吊車，在場館上方運行穿越，讓他能升上半空，近距離接觸山頂的觀眾，引來全場尖叫。此外，更有雜技藝人上演高空倒吊等高難度表演，整個製作將藝術與膽識完美結合，讓觀眾看得目不暇給，完全洗刷了過去幾年紅館舞台的沉寂氣氛。
演唱會總監馮貽柏親解內幕 揭半年前已秘密籌備
這次能夠成功「破禁」，背後團隊的努力功不可沒。演唱會總監馮貽柏透露，為了安全地實現這些驚險設計，整個團隊早於半年前已啟動籌備工作。製作過程得到紅館技術安全顧問林博士全程嚴格把關，並採納了林博士提出的更優質安全扣帶等專業建議，確保所有設備均嚴格遵循最新的認證與業界安全指引。為了做到萬無一失，主辦方更作出重大犧牲，將360度吊車軌道運行範圍下方的觀眾席區域，全部用黑布覆蓋，並不作公開發售，確保觀眾頭頂上方絕對沒有任何活動機械經過，將觀眾安全放在首位，足見其用心良苦。
回帶3年前同日開騷慘況 林家謙舞台設計被迫大改
今次能夠在半空自由演出，對林家謙和其團隊而言可謂感觸良多。事關3年前的同月同日，林家謙同樣在紅館開騷，當時正值嚴重舞台意外發生後不久，為配合政府嚴格的復館安全新規，紅館明令禁止所有高空懸掛裝置。作為意外後首位開騷的歌手，林家謙團隊被逼在最後關頭大幅修改舞台設計，將原定所有半空中的精彩元素，例如吊臂、升降台等，全數降至地面重新編排。雖然當時在極大限制中仍成功打造了一場難忘的演出，但對比今年能夠真正實現理想中的舞台設計，兩者反差巨大，更顯得今次「解禁」的歷史性意義。
林家謙感觸灑淚謝觀眾 Sammi驚喜現身賀牛一
除了舞台機關震撼，演唱會亦充滿感人時刻。林家謙在台上演出時一度感觸落淚，感謝觀眾一直以來的支持。而首場演出的嘉賓更是天后鄭秀文（Sammi），適逢當日是Sammi的生日，她驚喜現身舞台，立即引爆全場氣氛。林家謙與Sammi一同合唱，並為她慶祝生日，場面溫馨。有樂壇天后親身到場支持，加上觀眾的熱烈反應，無疑為這次歷史性的演唱會打響了完美頭炮，也讓林家謙的努力得到了最好的回報。