林家謙紅館騷破天荒解禁！吊上半空360度環繞觀眾 為安全1措施犧牲票房收益

昨日（19日）林家謙一連10場的紅館演唱會《White Summer》震撼開鑼，他更成為紅館嚴重意外後3年來，首位獲准使用空中重型吊掛裝置的歌手！當巨型吊燈凌空而下，家謙更乘坐360度吊車升上半空，與山頂觀眾近距離接觸，畫面極度震撼。但風光背後，主辦方竟為安全犧牲大量門票收益，究竟是為了甚麼？