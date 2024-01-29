33歲林寶玉香艷超震撼出浴片流出好身材無所遁形超誘惑

33歲的「最索經理人」林寶玉去年與與亞視一姐薛影儀（阿儀）「炒大鑊」後關係正式決裂，並宣布離開AMM亞洲心動娛樂回復自由身。向來不吝惜好身材的林寶玉，正式進軍KOL界，經常出席公開活動又做YouTuber。日前網上更流傳林寶玉一段大尺度出浴片，網民都睇到嘩嘩聲！