33歲林寶玉香艷超震撼出浴片流出好身材無所遁形超誘惑
林寶玉香艷全裸出浴片流出
林寶玉早前在社交平台上傳一段影片，從片中可見，林寶玉開頭先撥弄頭髮，其後就行入花灑浴間開始洗頭，一開始都指能夠看到其頭髮和肩膀，但之後林寶玉越洗愈來愈投入，全裸露出半個背部出鏡都唔知，甚至連下半身位置若隱若現，場面非常香艷！
網民睇到流鼻血：狂睇好多次
網民看完該段影片之後，紛紛留言大讚身材好，仲話睇到流鼻血要狂loop添：「狂睇好多次」、「嘩嘩嘩！你呢個 video又好具誘惑性」、「太………. 誘惑」、「美人出浴」等。
林寶玉離職後慘遭阿儀粉絲咒罵
現年33歲的「最索經理人」林寶玉，去年與亞視一姐薛影儀（阿儀）炒大鑊後二人關係正式決裂。當林寶玉宣佈將會辭任經理人一職後，一直在社交平台慘遭阿儀粉絲留言咒罵，指林寶玉一直想做藝人，所以乘機背棄阿儀：「寶玉咁想做明星，唔怪得咁憎阿儀… 呢啲係唔係叫做妒忌啊？」、「咁樣對阿儀，你會有報應」、「都未見過經理人做到你咁衰格」等。林寶玉早前接受傳媒訪問時，坦言因為負面留言感到非常難受，心情受到影響，導致暴瘦10磅！
林寶玉頻頻出活動 自爆有電影製作公司聯絡
雖然林寶玉坦言受惡評影響而暴瘦10磅，但從她在IG公開的照片所見依然狀態大勇，早前她更身穿大露背閃粉短裙出席活動，獲網民大讚身材正過不少藝人！亞姐出身的林寶玉唔做經歷人都唔怕冇嘢撈，早前她向傳媒透露，已有電影和製作公司聯絡洽談工作，其後有機會重投幕前工作。不過寶玉指希望能夠繼續做經理人，早前曾經替網紅當過一日經理人，事後發現原來自己真的很喜歡經理人這份工作。
谷胸上陣獲老闆撐場有望做「亞視一姐」
「亞視一姐」薛影儀（阿儀）的經理人林寶玉，最近搞作多多，又經常性感現身，佢投資過百萬喺尖沙咀開身心靈美容店，阿儀同佢反晒面就冇現身，但一班前亞姐，同亞洲心動娛樂（AMM)老闆賴彩雲都有嚟撐場，有望頂替阿儀做「一姐」！谷胸上陣嘅寶玉心情大靚，表現風騷，但一提起阿儀即變臉收起笑容，話今日咁開心事唔想講呢啲，對於被阿儀鬧「好X街」，寶玉直認熄咗社交媒體幾日，唔想睇到影響自己心情。
林寶玉親揭二人反目真相
林寶玉在接受訪問時親揭二人反目真相，指曾多次因阿儀無故缺席公司活動而引起爭執，並暗示阿儀掛住玩而忽略工作，最後就因兩人的價值觀不一而導致關係破裂。此外，外界曾傳阿儀在被「雪藏」期間，因未能回公司見高層心上人而「失戀」，最後更因此事遷怒於林寶玉。就此傳聞，林寶玉就指阿儀曾表示自己只係「單戀」，所以應該算不上外界所傳的「失戀」，不過如果事實如此，自己會向阿儀道歉。
林寶玉表示尊重阿儀的決定
林寶玉除了是一位藝人之外，亦是一名經理人。而在她名下的便有現時「亞視一姐」薛影儀，對於要棒紅阿儀，林寶玉都落足心機，不時帶同阿儀出席不同活動，更是與對方一同出演廣告，相當合拍。如今兩人關係惡化，林寶玉更對外表示會尊重阿儀的選擇，而且工作上確實未必每個人都鍾意自己，會尊重阿儀的決定。
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