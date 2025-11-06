資深演員林尚武75歲心臟病發離世 30年抗癌路程右耳失聰 曾獲十大再生勇士獎
林尚武昨日心臟病發離世享年75歲
林尚武於昨日（1月4日）因心臟病發離世，終年75歲。這位資深演員在浸會學院（現稱浸會大學）畢業後，先後加入香港話劇團及無綫電視，是香港戲劇界的中堅份子。他在1989年加盟TVB，首部劇集《燃燒歲月》中飾演清末太監御廚「蒲公公」，與陳國邦飾演的角色建立師徒關係，演技備受讚賞。在無綫的七年間，林尚武共拍攝了超過40部劇集，包括《月兒彎彎照九州》、《人在邊緣》、《同居三人組》、《壹號皇庭II》等經典作品，直至1996年離開。
1994年患鼻咽癌口齒不清被迫退居幕後
林尚武離開TVB後鮮有公開露面，原來他在1994年患上鼻咽癌，這個打擊改變了他的演藝生涯。雖然他坦言仍有戲癮，但因為治療過程中化療影響頸神經，導致口齒不清，條件所限下不得不拒絕演戲工作。林尚武曾表示，連教學工作都無法再做，只能專注於文稿創作、作曲和填詞等幕後工作。儘管受到病魔折磨，他未有放棄演藝事業，在1997年重新回歸香港話劇團，從事教育及拓展工作。
30年抗癌路程右耳失聰仍堅持不懈
林尚武的抗癌之路充滿挑戰，2004年他因感冒導致細菌入耳，造成右耳失聰，但翌年仍堅持擔任香港演藝人協會演藝課程導師。2009年，他因患上嚴重偏頭痛，被迫解散一手成立的「如林服務社」劇團，經歷了十個月又聾又啞的艱難生活。林尚武曾在訪問中表示，癌病沒有康復期，只可長期控制，但心態勝於一切，因為心情會影響人的新陳代謝。他的母親同樣死於鼻咽癌，但他仍然以積極態度面對人生，闖過一關又一關。
網民悼念林尚武稱讚其堅強意志
林尚武離世的消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達哀悼之意。有網民留言表示「林尚武老師一路好走，您的堅強意志值得我們學習」，亦有觀眾回憶他在經典劇集中的精彩演出，「《燃燒歲月》的蒲公公演得好好，印象深刻」。不少網民讚揚他在2013年獲得「十大再生勇士」傑出生命獎實至名歸，「30年抗癌仍然積極面對人生，真正的勇士」。近年林尚武經常在Facebook分享詩詞創作，並開設YouTube頻道分享人生哲理，網民感嘆「他的文字充滿智慧，現在再看更加珍貴」。