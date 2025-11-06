資深演員林尚武75歲心臟病發離世 30年抗癌路程右耳失聰 曾獲十大再生勇士獎

最新娛聞
東方新地

廣告

前TVB資深演員林尚武昨日驚傳心臟病發離世，享年75歲，消息震撼演藝界。這位曾經在無綫拍攝超過40部劇集的實力派演員，近年因病魔纏身而淡出幕前，但他與癌症搏鬥30年的堅強意志，曾獲得「十大再生勇士」傑出生命獎的殊榮，他的離世令不少觀眾和同行深感惋惜。

林尚武昨日心臟病發離世享年75歲

林尚武於昨日（1月4日）因心臟病發離世，終年75歲。這位資深演員在浸會學院（現稱浸會大學）畢業後，先後加入香港話劇團及無綫電視，是香港戲劇界的中堅份子。他在1989年加盟TVB，首部劇集《燃燒歲月》中飾演清末太監御廚「蒲公公」，與陳國邦飾演的角色建立師徒關係，演技備受讚賞。在無綫的七年間，林尚武共拍攝了超過40部劇集，包括《月兒彎彎照九州》、《人在邊緣》、《同居三人組》、《壹號皇庭II》等經典作品，直至1996年離開。

1994年患鼻咽癌口齒不清被迫退居幕後

林尚武離開TVB後鮮有公開露面，原來他在1994年患上鼻咽癌，這個打擊改變了他的演藝生涯。雖然他坦言仍有戲癮，但因為治療過程中化療影響頸神經，導致口齒不清，條件所限下不得不拒絕演戲工作。林尚武曾表示，連教學工作都無法再做，只能專注於文稿創作、作曲和填詞等幕後工作。儘管受到病魔折磨，他未有放棄演藝事業，在1997年重新回歸香港話劇團，從事教育及拓展工作。

30年抗癌路程右耳失聰仍堅持不懈

林尚武的抗癌之路充滿挑戰，2004年他因感冒導致細菌入耳，造成右耳失聰，但翌年仍堅持擔任香港演藝人協會演藝課程導師。2009年，他因患上嚴重偏頭痛，被迫解散一手成立的「如林服務社」劇團，經歷了十個月又聾又啞的艱難生活。林尚武曾在訪問中表示，癌病沒有康復期，只可長期控制，但心態勝於一切，因為心情會影響人的新陳代謝。他的母親同樣死於鼻咽癌，但他仍然以積極態度面對人生，闖過一關又一關。

網民悼念林尚武稱讚其堅強意志

林尚武離世的消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達哀悼之意。有網民留言表示「林尚武老師一路好走，您的堅強意志值得我們學習」，亦有觀眾回憶他在經典劇集中的精彩演出，「《燃燒歲月》的蒲公公演得好好，印象深刻」。不少網民讚揚他在2013年獲得「十大再生勇士」傑出生命獎實至名歸，「30年抗癌仍然積極面對人生，真正的勇士」。近年林尚武經常在Facebook分享詩詞創作，並開設YouTube頻道分享人生哲理，網民感嘆「他的文字充滿智慧，現在再看更加珍貴」。

林尚武 tvb演員 林尚武首部劇集是《燃燒歲月》（圖片來源：網上圖片）
林尚武首部劇集是《燃燒歲月》（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 《人在邊緣》（圖片來源：網上圖片）
《人在邊緣》（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 《蜀山奇俠之仙侶奇緣》（圖片來源：網上圖片）
《蜀山奇俠之仙侶奇緣》（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 94年版《射鵰英雄傳》（圖片來源：網上圖片）
94年版《射鵰英雄傳》（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 《射鵰英雄傳》的丘處機（圖片來源：網上圖片）
《射鵰英雄傳》的丘處機（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 1996年拍完《孽吻》後離開無綫。（圖片來源：網上圖片）
1996年拍完《孽吻》後離開無綫。（圖片來源：網上圖片）
林尚武 tvb演員 林尚武透露在1994年患上鼻咽癌。（圖片來源：youtube影片截圖）
林尚武透露在1994年患上鼻咽癌。（圖片來源：youtube影片截圖）
林尚武 tvb演員 （圖片來源：youtube影片截圖）
（圖片來源：youtube影片截圖）
林尚武 tvb演員 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

圖片來源：網上圖片、youtube影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 