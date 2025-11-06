資深演員林尚武75歲心臟病發離世 30年抗癌路程右耳失聰 曾獲十大再生勇士獎

前TVB資深演員林尚武昨日驚傳心臟病發離世，享年75歲，消息震撼演藝界。這位曾經在無綫拍攝超過40部劇集的實力派演員，近年因病魔纏身而淡出幕前，但他與癌症搏鬥30年的堅強意志，曾獲得「十大再生勇士」傑出生命獎的殊榮，他的離世令不少觀眾和同行深感惋惜。