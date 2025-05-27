林峯演唱會｜鍾嘉欣驚喜現身紅館大玩回憶殺！重溫《家好月圓》六兄妹當年今日
1. 甘家大少陳豪再奪視帝演技超班
現年54歲的陳豪，當年僅37歲已憑第一輯奪得視帝，第二輯再飾演李司棋和夏雨大仔，即甘家大仔甘永家，陳豪和陳茵媺婚後育有三名子，升呢慈父後變得愈來愈成熟穏重，愈住愈豪一家五口現居於港島區南灣，身形跟財富一樣變厚，前年夏天被影到厚切身形陪仔女，溫馨家庭樂。2023年憑《破毒強人》再奪視帝，演技更上一層樓！
2. 甘家二少林峯升呢新手爹哋
林峯是甘家二仔甘永好，又稱管家仔，現年45歲嘅林峯2019年除夕報喜宣布與內地索模張馨月結婚，9月時一索得女，可謂家庭事業兩得意！林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，兼獲得金像獎「最佳男主角」提名，最近更於紅館連開7場個人演唱會！
3. 養女楊怡誕女後改名楊茜堯
楊茜堯（原名：楊怡）飾演李司棋養女孫皓月，暗戀陳豪後成為其妻。現年45歲的楊怡16年與細五年、拍劇撻著的羅子溢（原名：羅仲謙）結婚，並分別於2020及2021年誕下1子1女。楊茜堯2020年更與老公羅子溢宣布為家人健康為由，齊齊改名為楊茜堯和羅子溢。
4. 甘家三少黎諾懿成5億駙馬
黎諾懿是甘家三子甘永圓，現年44歲的黎諾懿入行多年最入屋角色是「馬壯」，事業不及感情生活收穫豐，14年娶落選有米港姐李潔瑩，17年誕下囝囝「小春雞」，有五億駙馬之稱。
5. 甘家幼女陳法拉闖荷里活
陳法拉是甘家幼女甘詠慶，排行第五。現年43歲的陳法拉，08年秘嫁Neway太子爺薛世恆，13年離婚，同年約滿後離巢後到美國修讀四年制戲劇碩士課程，19年再嫁、與拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov成婚，並成功進軍荷里活，最近和梁朝偉一起參演Marvel電影 《尚氣與十環幫傳奇》（前譯：《上氣》）。
6. 甘家孻仔溫家恆谷肌男模
溫家恆是甘家孻仔甘永中「中仔」， 09年溫家恆挑戰做歌手，出過一張碟《Extreme》，卻從此在樂壇以至娛樂圈消失。40歲嘅佢近年以模特兒身分接廣告，不時在社交網曬肌。
7. 米雪女鍾嘉欣事業高峰閃婚生B
鍾嘉欣飾演于素心，米雪之女，後嫁給青梅竹馬的林峯。41歲鍾嘉欣16年2月在事業高峰時，突然宣布跟加拿大脊醫Jeremy閃婚，同年誕下大女，18年再誕下二仔，長居加拿大。
8. 關菊英女徐子珊退出娛樂圈
徐子珊在劇中飾演路嘉美，是關菊英女兒，並在劇中勾結米雪做盡壞事，以懷孕呃黎諾懿結婚，但經手人另有其人，是劇中終極Big Boss。19年尾徐子珊放棄15年的演藝事業，為追求夢想繼續讀書，並表示會到歐洲升學，正式宣布退出娛樂圈。