林峯演唱會｜鍾嘉欣驚喜現身紅館大玩回憶殺！重溫《家好月圓》六兄妹當年今日

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《溏心風暴之家好月圓》當年由一班上位年輕演員擔演，事隔17年，劇中嘅一眾演唱亦已上位做⼀哥⼀姐。適逢鍾嘉欣日前（26日）驚喜現身林峯紅館演唱會做嘉賓，大玩回憶殺令大批網民直言再度諗起《家好月圓》嘅6兄妹，以下將會為大家整理劇中各人嘅當年今日！

1. 甘家大少陳豪再奪視帝演技超班

現年54歲的陳豪，當年僅37歲已憑第一輯奪得視帝，第二輯再飾演李司棋和夏雨大仔，即甘家大仔甘永家，陳豪和陳茵媺婚後育有三名子，升呢慈父後變得愈來愈成熟穏重，愈住愈豪一家五口現居於港島區南灣，身形跟財富一樣變厚，前年夏天被影到厚切身形陪仔女，溫馨家庭樂。2023年憑《破毒強人》再奪視帝，演技更上一層樓！

林峯演唱會 家好月圓 陳豪於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永家，54歲嘅佢2013年與陳茵媺結婚，2人現時共育有3名子女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@amieechan_official ）
陳豪於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永家，54歲嘅佢2013年與陳茵媺結婚，2人現時共育有3名子女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@amieechan_official ）
林峯演唱會 家好月圓 陳豪於2023年憑《破毒強人》再奪視帝，演技備受肯定！（圖片來源：ig@moses_chan_）
陳豪於2023年憑《破毒強人》再奪視帝，演技備受肯定！（圖片來源：ig@moses_chan_）

2. 甘家二少林峯升呢新手爹哋

林峯是甘家二仔甘永好，又稱管家仔，現年45歲嘅林峯2019年除夕報喜宣布與內地索模張馨月結婚，9月時一索得女，可謂家庭事業兩得意！林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，兼獲得金像獎「最佳男主角」提名，最近更於紅館連開7場個人演唱會！

林峯演唱會 家好月圓 陳峯於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永好，45歲嘅佢於2019年娶內地model張馨月，2人婚後育有1女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、小紅書@張馨月Carina）
陳峯於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永好，45歲嘅佢於2019年娶內地model張馨月，2人婚後育有1女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、小紅書@張馨月Carina）
林峯演唱會 家好月圓 林峯近期憑電影《九龍城寨之圍城》人氣再度急升，兼獲提名「最佳男主角」獎項。林峯近日亦於紅館舉辦個唱，連開7場話題十足！（圖片來源：大會提供）
林峯近期憑電影《九龍城寨之圍城》人氣再度急升，兼獲提名「最佳男主角」獎項。林峯近日亦於紅館舉辦個唱，連開7場話題十足！（圖片來源：大會提供）

3. 養女楊怡誕女後改名楊茜堯

楊茜堯（原名：楊怡）飾演李司棋養女孫皓月，暗戀陳豪後成為其妻。現年45歲的楊怡16年與細五年、拍劇撻著的羅子溢（原名：羅仲謙）結婚，並分別於2020及2021年誕下1子1女。楊茜堯2020年更與老公羅子溢宣布為家人健康為由，齊齊改名為楊茜堯和羅子溢。

林峯演唱會 家好月圓 楊茜堯（原名：楊怡）於《溏心風暴之家好月圓》中飾演孫皓月，現年45歲嘅佢2016年與羅子溢（原名：羅仲謙）結婚，2人共育有1子1女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@tavia_yeung）
楊茜堯（原名：楊怡）於《溏心風暴之家好月圓》中飾演孫皓月，現年45歲嘅佢2016年與羅子溢（原名：羅仲謙）結婚，2人共育有1子1女。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@tavia_yeung）
林峯演唱會 家好月圓 楊茜堯2023年回巢TVB拍攝台慶劇《黑色月光》，大騷視后級演技獲唔少網民激讚，並於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得大灣區視后獎項。（圖片來源：ig@tavia_yeung）
楊茜堯2023年回巢TVB拍攝台慶劇《黑色月光》，大騷視后級演技獲唔少網民激讚，並於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得大灣區視后獎項。（圖片來源：ig@tavia_yeung）

4. 甘家三少黎諾懿成5億駙馬

黎諾懿是甘家三子甘永圓，現年44歲的黎諾懿入行多年最入屋角色是「馬壯」，事業不及感情生活收穫豐，14年娶落選有米港姐李潔瑩，17年誕下囝囝「小春雞」，有五億駙馬之稱。

林峯演唱會 家好月圓 黎諾懿於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永圓，44歲嘅佢2014年與有米落選港姐李潔盈結婚，相信娶得索老婆是入行最大收獲。近年黎諾懿轉戰揸鑊鏟拍攝烹飪節目，大展廚藝。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@lokyilai）
黎諾懿於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永圓，44歲嘅佢2014年與有米落選港姐李潔盈結婚，相信娶得索老婆是入行最大收獲。近年黎諾懿轉戰揸鑊鏟拍攝烹飪節目，大展廚藝。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@lokyilai）

5. 甘家幼女陳法拉闖荷里活

陳法拉是甘家幼女甘詠慶，排行第五。現年43歲的陳法拉，08年秘嫁Neway太子爺薛世恆，13年離婚，同年約滿後離巢後到美國修讀四年制戲劇碩士課程，19年再嫁、與拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov成婚，並成功進軍荷里活，最近和梁朝偉一起參演Marvel電影 《尚氣與十環幫傳奇》（前譯：《上氣》）。

林峯演唱會 家好月圓 陳法拉於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永慶，是甘家幼女，因聲帶有問題被稱呼啞妹，在劇中穿上婚紗嫁給楊天經。陳法拉2019年後再披嫁衣和法籍男友結婚，更衝出國際闖荷里活，好威水﹗（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@falachenfala）
陳法拉於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永慶，是甘家幼女，因聲帶有問題被稱呼啞妹，在劇中穿上婚紗嫁給楊天經。陳法拉2019年後再披嫁衣和法籍男友結婚，更衝出國際闖荷里活，好威水﹗（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@falachenfala）
林峯演唱會 家好月圓 陳法拉在2024年《哥斯拉 x 金剛：新帝國》同樣延續沒有對白的角色！（圖片來源：《哥斯拉 x 金剛：新帝國》截圖）
陳法拉在2024年《哥斯拉 x 金剛：新帝國》同樣延續沒有對白的角色！（圖片來源：《哥斯拉 x 金剛：新帝國》截圖）

6. 甘家孻仔溫家恆谷肌男模

溫家恆是甘家孻仔甘永中「中仔」， 09年溫家恆挑戰做歌手，出過一張碟《Extreme》，卻從此在樂壇以至娛樂圈消失。40歲嘅佢近年以模特兒身分接廣告，不時在社交網曬肌。

林峯演唱會 家好月圓 溫家恆於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永中，不過溫家恆近年來就十分低調，唔算活躍於娛樂圈中。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照）
溫家恆於《溏心風暴之家好月圓》中飾演甘永中，不過溫家恆近年來就十分低調，唔算活躍於娛樂圈中。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照）

7. 米雪女鍾嘉欣事業高峰閃婚生B

鍾嘉欣飾演于素心，米雪之女，後嫁給青梅竹馬的林峯。41歲鍾嘉欣16年2月在事業高峰時，突然宣布跟加拿大脊醫Jeremy閃婚，同年誕下大女，18年再誕下二仔，長居加拿大。

林峯演唱會 家好月圓 鍾嘉欣於《溏心風暴之家好月圓》中飾演于素心（或稱于素秋），婚後育有1子1女，現長居加拿大，不過就不時回港出度活動。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@chungkayanlinda）
鍾嘉欣於《溏心風暴之家好月圓》中飾演于素心（或稱于素秋），婚後育有1子1女，現長居加拿大，不過就不時回港出度活動。（圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@chungkayanlinda）
林峯演唱會 家好月圓 鍾嘉欣日前（26日）更驚喜現身林峯演唱會擔任嘉賓，令全場觀眾high爆！（圖片來源：東方新地）
鍾嘉欣日前（26日）更驚喜現身林峯演唱會擔任嘉賓，令全場觀眾high爆！（圖片來源：東方新地）

8. 關菊英女徐子珊退出娛樂圈

徐子珊在劇中飾演路嘉美，是關菊英女兒，並在劇中勾結米雪做盡壞事，以懷孕呃黎諾懿結婚，但經手人另有其人，是劇中終極Big Boss。19年尾徐子珊放棄15年的演藝事業，為追求夢想繼續讀書，並表示會到歐洲升學，正式宣布退出娛樂圈。

林峯演唱會 家好月圓 45歲徐子珊2019年宣布退出娛樂圈後便銷聲匿跡，唔少網民都直言好掛住佢！（圖片來源：《家好月圓》劇照）
45歲徐子珊2019年宣布退出娛樂圈後便銷聲匿跡，唔少網民都直言好掛住佢！（圖片來源：《家好月圓》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：《溏心風暴之家好月圓》劇照、ig@amieechan_official、ig@moses_chan_、小紅書@張馨月Carina、大會提供、ig@tavia_yeung、ig@lokyilai、ig@falachenfala、《哥斯拉 x 金剛：新帝國》截圖、ig@chungkayanlinda、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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