林峯演唱會｜鍾嘉欣驚喜現身紅館大玩回憶殺！重溫《家好月圓》六兄妹當年今日

《溏心風暴之家好月圓》當年由一班上位年輕演員擔演，事隔17年，劇中嘅一眾演唱亦已上位做⼀哥⼀姐。適逢鍾嘉欣日前（26日）驚喜現身林峯紅館演唱會做嘉賓，大玩回憶殺令大批網民直言再度諗起《家好月圓》嘅6兄妹，以下將會為大家整理劇中各人嘅當年今日！