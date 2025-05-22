林峯演唱會丨現場直擊各大重點！林峯金髮登場Chok到爆
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林峯相隔9年再於紅館舉辦個人演唱會，舉行一連7場的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》。今晚（22日）頭場已令全程矚目，以下為大家現場直擊各大重點！
1 | 林峯金髮登場開場即掀全場高潮
林峯今晚約於晚上8點半正式登場，一現身便以一頭搶眼的金髮吸引全場目光，身穿白色長風衣型格亮相。一開場便連番獻唱多首經典人氣金曲，包括《愛在記憶中找你》、《Not Done With You》以及《Chok》，瞬間將全場氣氛推至最高潮，觀眾情緒熱爆全場！
2 | 開場造型由國際設計師操刀
林峯一開場已展現巨星氣勢，其首套登場造型更來頭十足，出自國際知名時裝設計師Robert Wun之手。這位曾為Lady Gaga操刀造型的香港設計師，近年活躍於國際時裝界，其作品風格大膽前衛，深受歐美藝人青睞。
3 | 用吊擘同山頂互動
向來出名寵粉的林峯，今晚更貼心安排驚喜橋段，特別借用吊臂升台，親身升上山頂區與觀眾近距離互動，誠意十足，來全場歡呼尖叫，氣氛瞬間再度掀起高潮！
「除了有佘詩曼亮相之外，過場 Video 第二部分仲有余香凝、胡子彤同張文傑登場。胡子彤同張文傑更加搞笑抽水，模仿新油天官腔嘅男同學！
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期