林峯親口揭宣萱徐子珊真實關係 透露《九龍城寨·終章》開拍消息

TVB前小生45歲的林峯日前出席活動時，意外爆出與昔日《尋秦記》拍檔宣萱、徐子珊的真實關係，一句「唔好騷擾人」令網民震驚不已。當被問及會否透過宣萱約見徐子珊時，林峯的回應相當耐人尋味，更暴露了三人之間微妙的關係網，背後究竟隱藏著什麼不為人知的故事？