林峯親口揭宣萱徐子珊真實關係 透露《九龍城寨·終章》開拍消息
林峯演唱會｜網民點名「失蹤人口」徐子珊 林峯親解未邀任嘉賓原因
林峯親口承認私下零聯絡
面對記者的提問，林峯毫不掩飾地表示：「都係嗰一句唔好騷擾人，佢哋兩個私底下有聯絡，但其實好似私底下都冇乜點聯絡，雖然大家有一段時間係同一個經理人，不過好似工作比較繁忙，私底下都冇約過食飯。」這番話一出，立即在網上引起熱議，不少網民都驚訝原來當年合作無間的三人組，私底下竟然如此疏離。
古天樂成恩師改變演藝路向
林峯在訪問中特別提到古天樂對他的提攜之恩，表示離開電視台後第一時間就是找古天樂：「嗰陣時離開咗電視台，我第一時間係搵咗古天樂先，佢嗰陣時都已經叫我多啲拍電影，不過嗰個階段都仲想做歌手。好多謝古天樂俾咗嘅機會我去行演員呢條路。」從林峯的語氣中可以感受到他對古天樂的真心感激，與談及宣萱徐子珊時的冷淡態度形成強烈對比。這種差別待遇也讓網民開始猜測，是否當年《尋秦記》拍攝期間發生了什麼不愉快的事情，導致現在的關係如此微妙。
《尋秦記》拍攝秘辛首度曝光
林峯罕有地分享了當年拍攝《尋秦記》的艱辛經歷，透露他們曾經住在蒙古包，熱水供應有限：「我記得嗰陣時我哋住喺蒙古包，熱水限時淨係兩個鐘，煲水唔夠五個人沖涼，如果遲少少沖涼都係得凍水。」他更提到會讓女演員先用熱水沖涼，展現紳士風度。然而這些看似溫馨的回憶，對比起他現在與當年女拍檔的疏離關係，不禁讓人唏噓。網民紛紛留言表示，原來光鮮亮麗的古裝劇背後，演員們要承受如此艱苦的拍攝環境，而且當年的同甘共苦，如今卻變成陌路人，實在令人感慨。
新戲開拍在即訓練加倍
談到即將開拍的《九龍城寨·終章》，林峯透露將於一月份開始訓練，而且訓練時間比上次多一倍：「最新收到嘅消息係一月份要開始訓練，訓練嘅時間係多過上次一倍，所以呢幾個月做足準備功夫，希望將身體狀態調整到更好，舊患都可以康復好。」與此同時，他還計劃在九月開始巡迴演唱會，顯示這位多才多藝的藝人正努力在歌影視三線發展，證明自己不再只是當年的TVB小生，而是一個全方位的娛樂人。