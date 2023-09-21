林峯因拍劇未能為愛女慶祝生日 大爆囡囡返學超外向！
因工作未能為愛女慶祝生日 讚囡囡超外向
林峯自從與太太張馨月誕下愛女「格格」Luna後，搖身一變成為慈父。今日在訪問中一講起囡囡就即刻笑到見牙唔見眼，當記者問到如何為愛女慶祝生日時，林峯就一臉可惜指自己因為要在馬來西亞拍攝而未能替囡囡慶祝生日：「慶祝咗生日啦，但因為我嗰陣仲係馬來西亞，所以太太就幫佢自己喺屋企整曬裝飾，邀請佢嘅朋友同我嘅朋友一齊同佢慶祝。」至於被問到4歲囡囡適唔適應返學，林峯就笑指：「慣到不得了，佢真係勁Social，完全唔怕生，喺學校同啲同學係完全冇溝通障礙。」
林峯時隔9年同佘詩曼合作：真係好開心
林峯今年7月與老拍檔佘詩曼、羅嘉良、余安安人等飛到馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》。林峯透露馬來西亞戲份已經煞科，緊接即將會拍攝香港戲份。同老拍檔佘詩曼時隔9年再次合作，林峯都表示非常高興能夠參與今次《家族榮耀》的拍攝：「好開心啊真係，除咗阿佘，仲有撈家（羅嘉良）… 其實真係好開心，無論台前幕後都好熟，同埋近十年來好難得可以台前幕後都係香港工作人員，可以一齊出埠幾個月，所以大家都好珍惜好開心。」
帶囡囡到馬來西亞拍攝現場
當記者提及到太太和囡囡齊齊到馬來西亞探班一事，林峯就即刻大讚囡囡超外向，到拍攝現場都非常活潑：「佢有去過一次現場，全部都有見過我嗰囡，又有食過飯。佢真係好外向，就算係第一次見到嘅都好快同人熟到。」
預告將出新歌 計劃明年開巡迴演唱會
今日同場出席活動嘅仲有MIRROR成員Edan呂爵安，一班「爵屎」在林峯出場時High爆大合唱《愛不疚》，令林峯都話好開心，又透露將會出新歌，仲話有可能在明年下半年開巡迴演唱會：「其實錄緊啲新歌，應該出年下半年就會開始籌備做演唱會，希望可以做巡迴演唱會，因為都好多年冇開。」當被問到會否「Let’s get wet」在演唱會玩濕身時，林峯就笑指：「我係唔係都濕㗎喇，我咁大汗！」
一齊睇林峯足本訪問：
林峯湊女事事親力親為 入學、畢業禮從不缺席
林峯一向喜歡小朋友，在與張馨月誕下愛女「格格」Luna後，就化身成寵女狂魔，時不時在社交平台大曬三人的溫馨時光。張馨月亦經常在社交平台分享林峯接送上下學、出席Luna入學禮、畢業禮等影片，可見林峯湊女方面事事親力親為，絕對唔係得個講字。
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