林峯因拍劇未能為愛女慶祝生日 大爆囡囡返學超外向！

近年北上發展專攻內地市場的林峯，早前難得同老拍檔佘詩曼、羅嘉良、余安安等飛到馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》。今日（21）回港出席活動時，在訪問中不但分享在馬來西亞與一班老友再度合作的感想，訪問途中又不停提起愛妻同囡囡，全程慈父上身，笑到見牙唔見眼！