林峯5歲愛女正面樣貌激罕曝光 靚樣似足爸爸獲讚基因超強大！

林峯2019年娶內地模特兒張馨月，2人婚後育有5歲囡囡「格格」，一家三口向來幸福滿瀉。近日林峯趁著假期帶家人同遊新加坡，張馨月在社交平台大方分享多張溫馨家庭照，當中格格的正面樣貌更激罕曝光，獲唔少網民大讚靚樣似足爸爸林峯！