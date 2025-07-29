林峯5歲愛女正面樣貌激罕曝光 靚樣似足爸爸獲讚基因超強大！
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林峯2019年娶內地模特兒張馨月，2人婚後育有5歲囡囡「格格」，一家三口向來幸福滿瀉。近日林峯趁著假期帶家人同遊新加坡，張馨月在社交平台大方分享多張溫馨家庭照，當中格格的正面樣貌更激罕曝光，獲唔少網民大讚靚樣似足爸爸林峯！
林峯愛女格格正面照首曝光
林峯近日趁不用開工，實行家庭樂，與太太張馨月及囡囡「格格」飛往新加坡享受暑假。張馨月亦在社交網站上載多張旅遊靚相，相中見到一家人到了魚尾獅公園等著名景點打卡，又陪囡囡逛玩具店，玩得不亦樂乎。最令網民驚喜的是，年僅5歲的格格罕有地露出正面，雖然戴著太陽眼鏡，但仍可見她身形修長，臉蛋尖尖，笑起來的模樣與爸爸林峯簡直是「餅印」一樣，完美遺傳了父母的優良基因，潛力無限。
林峯特訂水族館酒店圓愛女公主夢
此行最特別的行程，莫過於林峯為愛女精心安排的住宿。原來林峯知道囡囡最近迷上了美人魚，為了滿足她的童話幻想，特意預訂了一家可以在房間內直接觀賞巨型玻璃魚缸的特色酒店，讓格格可以與萬千魚兒一同入睡。張馨月更為囡囡準備了美人魚服裝，讓她化身「小美人魚」在魚缸前大擺甫士拍照，畫面相當夢幻。張馨月更代入囡囡口吻寫道：「我的暑假旅行第一站新加坡，最近迷上了美人魚，爸爸給我訂了可以在房間裏看魚的酒店，媽媽給我買了美人魚的衣服，幫我實現了小小願望。」字裡行間盡是寵愛，可見林峯絕對是「寵女狂魔」。
網民洗版激讚：根本是迷你林峯
一系列溫馨家庭照曝光後，隨即引來大批網民洗版留言，討論焦點幾乎一面倒落在格格身上。網民紛紛大讚格格盡得爸爸真傳，留言表示：「根本是迷你林峯！」、「同爸爸十足餅印！基因太強大，完全遺傳了父母的優良基因！」、「格格愈大愈靚女！長腿臉尖尖，未來不得了！」亦有許多網民羨慕一家人的幸福生活，力撐林峯是絕世好爸爸：「為個女實現願望，太有愛了！」、「好幸福的一家，林峯真是絕世好爸爸！」、「張馨月也好幸福，嫁對了人。」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@張馨月Carina資料或影片來源：原文刊於新假期