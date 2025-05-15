林峯帶頭起哄叫老婆做一尷尬事 搶fo行為網民狠批：好似馬戲團咁
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45歲林峯近年演藝事業順利，2019年與模特兒妻子張馨月婚後育有一女，一家三口生活十分美滿。不過近日網上就流傳一段林峯與林峯嘅影片，當中林峯嘅行為更引來唔少網民熱議，甚至有人感嘆張馨月闊太唔易做……
林峯帶頭叫老婆做一尷尬事
近日林峯與友人為太太張馨月慶生飯局時嘅片段再度翻hit，片中當張馨月吃長壽麵時，林峯突然起哄，要求太太企上凳繼續吃，其他人亦隨之附和。張馨月最終照做，甚至將掉落在桌上的麵條放入口中。影片曝光後，網民議論紛紛，許多人認為張馨月在影片中面露尷尬，批評林峯作為丈夫及父親，未能給予太太應有的尊重。
網民批評林峯唔尊重老婆
張馨月企上凳食長壽麵嘅影片再出土引起熱議，有網民對林峯的行為表示不滿，更紛紛留言「當自己老婆係馬戲團咁」、「原來張馨月私底下也這麼受氣」、「有錢人的老婆不易做啊」、「踩凳子表演雜技呢？」，兼狠批張馨月：「這真的是百億豪門的媳婦嗎？」、「她竟然不脫鞋就直接踩到凳子上」。不過亦有網民指影片是生日飯局時拍攝，當時氣氛下做出嘅行為純屬搞笑。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@張馨月Carina、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期