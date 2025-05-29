林峯演唱會｜網民點名「失蹤人口」徐子珊 林峯親解未邀任嘉賓原因

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林峯《Go With The Flow》一連七場紅館演唱會已於昨晚（29日）圓滿落幕。他在接受訪問時，親自回應未有邀請徐子珊擔任嘉賓的原因，意外引發網民熱議，紛紛關注這位「失蹤人口」的最新動向！

網民點名「失蹤人口」徐子珊 林峯：我都唔知佢去咗邊

徐子珊自從淡出娛樂圈後行蹤低調，鮮少公開露面。她曾於2019年宣布暫別演藝事業，遠赴海外進修，自此消息寥寥。近日，就連定居加拿大的鐘嘉欣都特意回港擔任嘉賓，因此不少網民更盼望能看到徐子珊再度現身，與林峯合體跳《Let’s Get Wet》，重現經典畫面。

對於未能邀請徐子珊擔任演唱會嘉賓一事，林峯完騷後在訪問中坦言自己亦不清楚她的近況，就連老吳卓羲也表示不知她現時身在何方，笑言徐子珊簡直是「失蹤人口」。

林峯 （圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
林峯 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

林峯演唱會｜重溫徐子珊《Let’s Get Wet》火辣舞姿

林峯2010年於紅館舉行嘅《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上，徐子珊就以嘉賓形式性感登場，並與林峯大跳《Let’s Get Wet》。當晚徐子珊先以長外套配短裙出場，隨後並由林峯為其脫下外套，大騷事業線同纖腰，2人貼到超埋嘅火辣舞姿更引來全場瘋狂！而值得一提嘅係，昨晚登場與林峯大跳貼身舞嘅周秀娜，當年原來亦係頭場嘅觀眾之一！

林峯 徐子珊放林峯2010年《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上擔任嘉賓，並貼身性感跳《Let’s Get Wet》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊放林峯2010年《Come 2 Me Beauty Live On Stage》演唱會頭場上擔任嘉賓，並貼身性感跳《Let’s Get Wet》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 徐子珊嘅服裝十分搶fo，除咗騷事業線外，更大方騷埋纖腰！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊嘅服裝十分搶fo，除咗騷事業線外，更大方騷埋纖腰！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 徐子珊同林峯嘅貼身舞十分經典！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊同林峯嘅貼身舞十分經典！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 徐子珊同林峯嘅借位kiss更睇到全場觀眾超肉緊！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊同林峯嘅借位kiss更睇到全場觀眾超肉緊！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 當年周秀娜亦係頭場嘅星級觀眾之一。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年周秀娜亦係頭場嘅星級觀眾之一。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 不過周秀娜15年後就由台下觀眾變成台上嘉賓。（圖片來源：東方新地）
不過周秀娜15年後就由台下觀眾變成台上嘉賓。（圖片來源：東方新地）

吳卓羲開到口希望尋找徐子珊

吳卓羲早前都接受伍仲衡及周國豐的網上頻道訪問透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡：「我有搵過佢，想問吓佢近況，但搵佢唔到，因為我哋好耐冇聯絡。」他在訪問中向網民呼籲，如果有人見到徐子珊，希望能告知她這件事。網友即紛紛留言：「你咁衝動 係人都怕咗你」、「徐子珊真係正到暈」、「別怪她」、「尋人…去搵方東昇」。

林峯 吳卓羲透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡。（圖片來源：TVB）
吳卓羲透露，自從徐子珊淡出娛樂圈後，他們就很少聯絡。（圖片來源：TVB）

43歲徐子珊素爆近照曝光 被指同楊茜堯撞樣

2年前，有網民發現在內地社交平台小紅書上，有一個疑似徐子珊的新賬號「Katetsui_」，賬號中有兩張徐子珊與友人的合照。神隱多年的徐子珊在其中一張與女友人的合照中以低胸上裝示人，打扮非常有女人味。雖然今年徐子珊已經43歲，但依然能夠駕馭少女劉海造型，獲網民大讚她狀態更勝以前。在另一張與男友人合照中，徐子珊就以濃妝造型示人，五官精緻的她被內地網民指同好友楊茜堯撞樣！

林峯 神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
神隱3年的徐子珊近日被網民發現小紅書出現她的近照！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
林峯 換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）
換上留瀏海的她少女味十足，亦有網民指她與楊茜堯撞樣！（圖片來源：小紅書@Katetsui_）

網民大讚保養得好：年少不知子珊好

徐子珊入行以來一直不缺負面新聞，曾經不太有觀眾緣的她在淡出娛樂圈後，反而獲得網民的愛戴。每次有近照流出，網民都會紛紛留言大讚子珊愈來愈靚，今次網民亦留言稱以前未懂得珍惜徐子珊，感到非常後悔：「年少不知子珊好，老來對著思貝哭」、「為甚麼以前那麼多人黑她啊」、「我覺得她挺美的，只是比較有個性，為甚麼有人說她醜啊」等等。

林峯 徐子珊入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。（圖片來源：TVB《My盛Lady》截圖）
徐子珊入行後演過多套經典劇集，其中《My盛Lady》同黃子華合作，令她深得觀眾歡迎，形象180度大變。（圖片來源：TVB《My盛Lady》截圖）
林峯 徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）
徐子珊入行以來一直觀眾緣麻麻，網民都表示到徐子珊淡出娛樂圈之後，先開始懂得欣賞她。（圖片來源：微博@Kate_Tsui_徐子珊）

6年前淡出娛樂圈 投資7位數字創立個人品牌

徐子珊在2015年離開TVB，期間一度轉投王祖藍旗下經理人公司，專心北上發展。不過在2019年底，徐子珊突然宣佈淡出娛樂圈，賣車又賣樓移居外國。據說，之後徐子珊就一直專心發展在2017年所成立的個人珠寶品牌Kate Tsui，曾經推出水晶珠寶系列「Rabbit-duck Illusion」，大玩視覺錯覺，對珠寶設計充滿熱誠。

林峯 徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
徐子珊在2017年開始已經設立自己個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
林峯 據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）
據說徐子珊淡出娛樂圈後，一直醉心於管理個人珠寶品牌。（圖片來源：Facebook@Kate Tsui）

港姐入行 曾被稱為「最醜港姐」

當年以香港小姐出身的徐子珊，曾經因為臉型比一般港姐大，被封為「最醜港姐」。徐子珊在出道後擔任多個TVB劇集主角，獲TVB力捧，成為當家花旦之一。在2007年，徐子珊更曾經拍攝電影《跟蹤》，獲得香港電影金像獎最佳新演員獎。

林峯 當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」（圖片來源：TVB截圖）
當年徐子珊以港姐冠軍身份入行，更一度被稱為「最醜港姐」（圖片來源：TVB截圖）
林峯 重溫初出道靚相，徐子珊選港姐出身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
重溫初出道靚相，徐子珊選港姐出身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 ，2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
，2004年度香港小姐冠軍、修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 徐子珊參選港姐時期的泳裝照。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
徐子珊參選港姐時期的泳裝照。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

重溫徐子珊纖體廣告花絮舊照：

徐子珊早於2014年便曾以七位數字簽約，成為詩琳美容纖體廣告代言人，合約為期兩年。當時該品牌已由鍾嘉欣連續擔任代言人三年，因此一換人即惹來外界熱議。有人揣測徐子珊「搶咗嘉欣份工」，導致對方損失高達300萬港元。消息一出，雙方粉絲更在網上爆發罵戰，火藥味濃烈。

林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林峯 （圖片來源：facebook@Slimbeauty 詩琳美容）
（圖片來源：facebook@Slimbeauty 詩琳美容）

撰文：東方新地圖片來源：圖片來源：YouTube@Viu1 HK、新傳媒資料庫、東方新地、TVB、TVB截圖、微博@Kate_Tsui_徐子珊、小紅書@Katetsui_、Facebook@Kate Tsui、TVB《My盛Lady》截圖。資料或影片來源：原文刊於新假期

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