林峯頹廢look情人節出新歌 同日撞正陳卓賢、Collar 回顧林峯歷年洗腦歌
林峯推出九前年〈幼稚完〉續集〈幼稚未完〉
林峯去年7月宣布加盟華納唱片，上月尾推出新歌〈唱情歌的人〉﹗日前林峯預告情人節（2月14日）推出九年前作品〈幼稚完〉續集〈幼稚未完〉，今次同樣跟御用創作人鄧智偉合作，不少粉絲表示好期待，亦有網民對歌名好有意見「歌名hea咗啲喎﹗」、「首歌名可唔可以用心少少？」。
林峯：我選擇幼稚地愛人
林峯為新歌宣傳在IG留言：「 時間戒不掉幼稚〈幼稚未完〉如果要在「成熟地做人」與「幼稚地愛人」之間做選擇，我選擇後者。」
在YouTube介紹歌曲「〈幼稚完〉陪伴許多人度過他們的羞澀歲月，唱出了很多人不成熟的戀愛經歷。九年以後，林峯回歸，推出續作〈幼稚未完〉，用擅長的悲慘情歌作品，溫柔地安慰聽眾，「幼稚」並不可恥，因為在愛情裡面，其實沒有誰能絕對成熟。〈幼稚未完〉所承載的，是一份由〈幼稚完〉開始建立的回憶，也是一份由衷的分享、真切的撫慰，讓在愛情路上傷痕累累的你不至孤單。」
與林峯同日出新歌的還有陳卓賢，Ian上一首歌已是半年前，今次在情人節推出新歌〈留一天與你喘息〉﹗另外Mirror師妹Collar也選擇在情人節推出作品，把出道作〈Call My Name!〉重新編曲，推出情人節版本﹗
林峯情人節新歌〈幼稚未完〉：
回顧林峯歷年8首街知巷聞歌曲 網民：首首都好洗腦！
19年5月林峯宣布正式回歸TVB，兼會同星夢娛樂合作！換句話，林峯即將會重回TVB公仔箱外，更會主唱劇集主題曲，回想起過往，林峯唔止為多套TVB劇集獻唱，自己更有唔少名曲，不如依家一齊回顧下啦！
｜記得忘記
林峯首次為TVB劇集唱嘅歌就係2002年《再生緣》片尾曲嘅《記得忘記》，當時呢首歌更收錄喺專輯《愛上主題曲3》入面！
｜愛在記憶中找你
5年後，林峯為劇集《歲月風雲》唱插曲《愛在記憶中找你》，當時呢首歌更成功令林峯獲得首個勁歌金曲優秀選得獎歌曲，相信唔少人至今都仲記得歌詞「如果可以恨你 全力痛恨你」！
｜愛不疚
2008年，林峯繼續為TVB唱劇集歌，當年除咗《溏心風暴之家好月圓》播出後爆紅外，就連劇集插曲《愛不疚》同樣hit爆，嗰句「放手 放開所有彼此更自由放手 其實我絕非愛得不夠 」唱得非常有感情之餘，試問又唱出咗幾多分手情侶嘅心聲？
｜幼稚完
2012年《幼稚完》係林峯主演劇集《雷霆掃毒》片尾曲，歌曲更收錄喺大碟《A Time 4 You》中，其中「幾千天近況幸福嗎 每日忙碌嗎」就唱出分手後戀人對前度嘅念念不忘。
｜我們很好
《我們很好》有國語及廣東話兩個版本，而國語版則係林峯首張國語專輯《First 第一次》嘅首支派台歌曲，國語版嘅MV就搵嚟佘詩曼做女主角，至於廣東話版本則搵咗湯怡，兩個版本同樣好聽，唔知你又鐘意聽邊個版本多啲呢？
｜Let’s get wet
講到《Let’s Get Wet》呢張個人專輯，當然唔少得同名歌《Let’s Get Wet》啦！當年林峯更以呢首歌嘅歌名做自己首個紅館個人演唱會嘅名，絕對可以話係林峯歌唱事業嘅一個標記！至於個MV就有陳茵媺一齊拍攝，配合歌詞二人更一齊跳貼身舞！
｜Chok
2011年，《Chok》呢首歌真係播到街知巷聞，成首洗腦歌咁！不過，就算有人唔記得大部分歌詞，但都一定記得個「chok」字！呢首歌更為林峯於當年獲得唔少獎項，包括《十大勁歌金曲頒獎典禮》「金曲金獎」，為同年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」及「金曲金獎」男歌手。
https://www.youtube.com/watch?v=PudMdxthrVU
常見問題
林峯推出新歌?
林峯於情人節推出了新歌〈幼稚未完〉，早前已預告這首歌是九年前作品的續集…即睇詳情
情人節還有那些歌手推出新歌?
除了林峯，同日還有Ian陳卓賢推出新歌，另外Mirror師妹Collar也選擇了同日推出…即睇詳情