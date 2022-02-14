林峯頹廢look情人節出新歌 同日撞正陳卓賢、Collar 回顧林峯歷年洗腦歌

42歲林峯在情人節推出新歌〈幼稚未完〉，與人氣偶像Mirror成員Ian陳卓賢及女團Collar同日出歌，被指兩代偶像對撼，誓必好有火花﹗林峯近年主攻內地，但之前有過不少經典歌曲，一起回顧林峯過去的耳熟能詳的洗腦歌﹗