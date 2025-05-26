鍾嘉欣突返港做林峯演唱會嘉賓？網民：童年回憶係咪要返嚟喇

《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》一連七場隆重舉行，邀得陳慧琳、周秀娜、吳林峰、Dear Jane等多位重量級嘉賓登場助陣，星光熠熠！日前，前緋聞女友鍾嘉欣突然返港，令不少網民熱議她是否會驚喜現身做嘉賓！

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