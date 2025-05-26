鍾嘉欣突返港做林峯演唱會嘉賓？網民：童年回憶係咪要返嚟喇
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《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》一連七場隆重舉行，邀得陳慧琳、周秀娜、吳林峰、Dear Jane等多位重量級嘉賓登場助陣，星光熠熠！日前，前緋聞女友鍾嘉欣突然返港，令不少網民熱議她是否會驚喜現身做嘉賓！
鍾嘉欣突然返港 傳做林峯演唱會嘉賓
林峯今次演唱會星光熠熠，雲集多位樂壇重量級嘉賓，包括陳慧琳、周秀娜、吳林峰及Dear Jane等，就連「城寨四少」的胡子彤、張文傑與劉俊謙亦驚喜現身，場面盛大！而曾與林峯傳出緋聞的鍾嘉欣，日前突然返港，更在社交平台發文：「Excited for new projects to come. #hongkong」，即引起網民熱烈討論，紛紛猜測她會否驚喜登場。
網民反應激烈：搵程亮嗎
鍾嘉欣上傳完飛機照之後，迅速引起了網民的猜測和討論：「係咪林峯演唱會」、「搵程亮嗎」、「咪真係做演唱會嘉賓，有冇得透露少少喺邊一日，我即刻買飛」、「童年回憶係咪要返嚟喇」、「有生之年畀我聽一次現場版《心領》啦」等留言不斷，不少網民都表示非常期待兩人合體！
林峯曾自爆對鍾嘉欣有幻想
林峯與鍾嘉欣的緋聞曾一度成為娛樂圈的熱門話題。林峯在2009年的一次訪問中坦言，他對鍾嘉欣「有幻想」，並表示兩人在拍攝雜誌封面時的合作讓他感到非常匹配：「我自己睇返個螢光幕，外形真係幾襯，我自己都覺得真係襯，所以自己都會覺得，原來咁多人會覺得我哋係一對，係咪因為我哋嘅外形，畀人感覺真係襯，同埋我私底下同佢傾偈，但拍劇以外，大家真係無聯絡。」
圖片來源：IG@chungkayanlinda、TVB、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期