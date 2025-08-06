林峯突公開打俾鍾嘉欣！《溏心風暴》18年後世紀同框 鬆口暗示經典CP有望再合作？

「程亮」與「常在心」回來了！現年45歲的林峯昨日（6日）以代言人身份出席手機品牌發布會，竟在活動上無預警下，即場視像通話給遠方的鍾嘉欣，這對《溏心風暴》經典CP在18年後驚喜「世紀同框」，畫面曝光即時勾起全場集體回憶！林峯更在訪問中鬆口，稱只要觀眾喜歡，不排除再合作的可能，究竟這對經典螢幕情侶，是否真的有機會滿足粉絲心願再度合體？