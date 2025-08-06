林峯突公開打俾鍾嘉欣！《溏心風暴》18年後世紀同框 鬆口暗示經典CP有望再合作？
活動上，林峯為測試代言手機的視像功能，螢幕上竟突然出現鍾嘉欣的臉孔，引發現場一陣騷動！原來宣傳片早已邀請兩人，以「程亮」和「常在心」的身份相隔18年再度合作。林峯在台上大讚對方狀態極佳，表示：「回憶滿滿，而且佢嘅表現依然好專業，覺得佢可以喺幕前活躍多啲。」兩人久別重逢的畫面，加上《溏心風暴》的背景，瞬間將氣氛推至高潮，彷彿帶領觀眾重回追劇的青蔥歲月。
林峯鬆口暗示再合作：大家鍾意我哋就得
被問到這對經典CP會否有機會再度合作時，林峯大方回應，直接向粉絲派定心茶：「如果大家鍾意我哋呢對CP，不排除再合作。」這番話無疑為粉絲們帶來無限遐想。林峯亦透露，剛與家人從新加坡及澳洲旅行兩星期回港，是他首次以非工作身份暢遊兩地，享受了難得的家庭樂。他表示已開始為9月的巡迴個唱收拾心情，旅行期間亦有堅持健身，狀態大勇，似乎已為接下來的連串工作做好準備。
《溏心風暴》CP回帶 經典螢幕情侶深入民心
要數TVB劇集史上的經典螢幕情侶，林峯與鍾嘉欣絕對榜上有名。兩人於2007年播出的劇集《溏心風暴》中飾演的「程亮」與「常在心」，一段充滿遺憾的愛情故事，當年賺人熱淚，至今仍是不少劇迷心中的「意難平」。
* **2007年**：《溏心風暴》播出，「程亮」與「常在心」的虐戀故事紅遍全港，成為年度最受歡迎的螢幕情侶之一。
* **2008年**：兩人憑此劇人氣急升，橫掃各大電視頒獎禮獎項，奠定經典CP地位。
* **2025年**：事隔18年，兩人再度因廣告合作「同框」，一句「回憶滿滿」再次證明這對組合在觀眾心中的份量，昔日的遺憾似乎也為今日的重逢埋下伏線。
網民洗版式集體回憶：聽到個名已經想喊
林峯與鍾嘉欣世紀同框的畫面曝光後，立即在網上引發洗版式討論，網民一面倒表示回憶返晒嚟！不少粉絲激動留言，紛紛敲碗求兩人再度合作拍劇，延續「程亮」與「常在心」的前緣。有網民留言：「聽到程亮常在心個名已經想喊！」、「我嘅青春返晒嚟！求下TVB開套劇俾佢哋啦！」、「真係等到頸都長，一定要再合作啊！」、「呢對先係我心目中嘅No.1 CP！」