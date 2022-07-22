47歲林志穎揸Tesla撞車成臉血 父子目前無生命危險
警方證實傷者為林志穎
據台灣媒體報導，桃園今早（22日）發生一宗嚴重車禍，一架白色Tesla Model X撞上橋墩後著火，現場市民將受困司機、乘客拉出車廂，司機滿面鮮血無法說話，而乘客則臉部輕微擦傷。消息一出，網民就大爆傷者係林志穎同囝囝。對於此消息，林志穎經理人曾一度否認，但其後台灣警方證實傷者身份正是林志穎及其囝囝，據知二人已送往醫院救治，目前暫無生命危險。
林志穎發生交通意外後，粉絲紛紛去林志穎Facebook帳戶留言慰問，「願平安，早日康復」、「希望你們父子平安」、「希望你們父子平安」。
林志穎係愛車之人
47歲台灣藝人林志穎與太太陳若儀，育有3名兒子。愛賽車的他，曾獲多座職業賽獎盃，近年投資有道，與友人開車行，有估計其身家超過10億港元。此外，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓，市值約1.25億港元。近日好友探訪直播時，更公開豪宅內部裝橫，最誇張的是大廳中竟放了一輛F1法拉利賽車，認真霸氣！
林志穎擁1.25億港元豪宅
消息指，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓整層，當年以約6300萬港元買入一個頂層單位，其後買同層另一個單位，整層頂樓一共只有兩單位，現時市值約1.25億港元。
客廳擺放紅色F1法拉利賽車
早前與名媛好友楊秀蓉開直播時，公開豪宅內內部裝橫，客廳空間寬敞，當中擺放了紅色F1法拉利賽車。楊秀蓉難以置信地大呼：「好誇張！」林志穎解釋賽車沒有安裝引擎及變速箱，無法開動，又透露車子以吊車運入客廳。
客廳空間寬敞
牆身作投影
客廳另一邊放置多部電腦，林志穎平日用來玩遊戲和觀察股票走勢。
寬敞走廊
太太專屬舞蹈室
超大浴缸
林志穎與陳若儀2010年註冊結婚
林志穎與女友陳若儀於2009年9月15日誕下長子Kimi，其後2010年2月註冊結婚，直至2013年7月30日在泰國補辦婚禮，兒子擔任花童。及後，太太於2015年12月5日誕下雙胞胎Jenson和Kyson。
賽車手變沉穩爸爸
林志穎熱愛賽車，同時是個賽車手，是當年第一個參加國際頂級賽事的台灣車手。他表示以前比賽，賽車過彎的時候，都會一腳油門踩到底，趁機超越前面的人。可是自從有了兒子後，他每次要一腳踩到底的時候，一想到兒子，腳就收回來一點點，變成了一個沉穩的賽車手，可見他非常顧家，是個沉穩的父親。
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