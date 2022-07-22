林志穎

47歲林志穎揸Tesla撞車成臉血 父子目前無生命危險

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據台灣傳媒報道，現時47歲、愛車之人林志穎今日（22/7）駕車帶囝囝出街時不幸意外撞車，已送院治理。

林志穎
（圖片來源：[email protected]

警方證實傷者為林志穎

據台灣媒體報導，桃園今早（22日）發生一宗嚴重車禍，一架白色Tesla Model X撞上橋墩後著火，現場市民將受困司機、乘客拉出車廂，司機滿面鮮血無法說話，而乘客則臉部輕微擦傷。消息一出，網民就大爆傷者係林志穎同囝囝。對於此消息，林志穎經理人曾一度否認，但其後台灣警方證實傷者身份正是林志穎及其囝囝，據知二人已送往醫院救治，目前暫無生命危險。

林志穎
（圖片來源：[email protected]

林志穎發生交通意外後，粉絲紛紛去林志穎Facebook帳戶留言慰問，「願平安，早日康復」、「希望你們父子平安」、「希望你們父子平安」。

林志穎
（圖片來源：[email protected]
林志穎
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林志穎係愛車之人

47歲台灣藝人林志穎與太太陳若儀，育有3名兒子。愛賽車的他，曾獲多座職業賽獎盃，近年投資有道，與友人開車行，有估計其身家超過10億港元。此外，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓，市值約1.25億港元。近日好友探訪直播時，更公開豪宅內部裝橫，最誇張的是大廳中竟放了一輛F1法拉利賽車，認真霸氣！

林志穎擁1.25億港元豪宅

消息指，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓整層，當年以約6300萬港元買入一個頂層單位，其後買同層另一個單位，整層頂樓一共只有兩單位，現時市值約1.25億港元。

客廳擺放紅色F1法拉利賽車

早前與名媛好友楊秀蓉開直播時，公開豪宅內內部裝橫，客廳空間寬敞，當中擺放了紅色F1法拉利賽車。楊秀蓉難以置信地大呼：「好誇張！」林志穎解釋賽車沒有安裝引擎及變速箱，無法開動，又透露車子以吊車運入客廳。

林志穎 F1法拉利賽車
F1法拉利賽車（圖片來源：[email protected]
林志穎 客廳放F1法拉利賽車
客廳放F1法拉利賽車（圖片來源：[email protected]

客廳空間寬敞

牆身作投影

林志穎 客廳空間大，牆身可以作投影。
客廳空間大，牆身可以作投影。（圖片來源：IG＠kellymermaidchen）

客廳另一邊放置多部電腦，林志穎平日用來玩遊戲和觀察股票走勢。

林志穎 客廳另一邊放置多部電腦
客廳另一邊放置多部電腦（圖片來源：[email protected]

寬敞走廊

太太專屬舞蹈室

林志穎 約1.25億台北十大豪宅 客廳闊到將F1法拉利賽車打橫放
（圖片來源：IG＠kellymermaidchen）

超大浴缸

林志穎 超大浴缸
超大浴缸（圖片來源：IG＠kellymermaidchen）

林志穎與陳若儀2010年註冊結婚

林志穎與女友陳若儀於2009年9月15日誕下長子Kimi，其後2010年2月註冊結婚，直至2013年7月30日在泰國補辦婚禮，兒子擔任花童。及後，太太於2015年12月5日誕下雙胞胎Jenson和Kyson。

林志穎
（圖片來源：weibo＠dreamerjimmy）

賽車手變沉穩爸爸

林志穎熱愛賽車，同時是個賽車手，是當年第一個參加國際頂級賽事的台灣車手。他表示以前比賽，賽車過彎的時候，都會一腳油門踩到底，趁機超越前面的人。可是自從有了兒子後，他每次要一腳踩到底的時候，一想到兒子，腳就收回來一點點，變成了一個沉穩的賽車手，可見他非常顧家，是個沉穩的父親。

林志穎熱愛賽車，他同時是個賽車手，是當年第一個參加國際頂級賽事的台灣車手
林志穎熱愛賽車，他同時是個賽車手，是當年第一個參加國際頂級賽事的台灣車手（圖片來源：weibo＠dreamerjimmy）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、weibo＠dreamerjimmy、IG＠kellymermaidchen

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