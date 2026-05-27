COURT!｜林愷鈴壓軸登場獲激讚 龔慈恩26歲愛女起底 曾被嘲「零星味」憑實力翻身

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龔慈恩愛女林愷鈴憑藉《COURT!》法庭戲份表現亮眼，獲前輩強尼與陳湛文盛讚專業態度，這位IB考獲41分的港大建築系畢業生，正以驚人速度在演藝圈闖出屬於自己的名堂。

林愷鈴《COURT!》壓軸登場翻案獲前輩激讚

林愷鈴是著名女演員龔慈恩與台灣藝人林煒的長女，畢業於聖保羅男女中學，IB考獲41分後入讀香港大學建築系，被外界封為「最美學霸星二代」。在ViuTV與銀河映像聯合製作的律政劇《COURT!》中，林愷鈴飾演遊走於法律灰色地帶的「美女律師」馮美雪，於第二單元壓軸登場。她在法庭上接替強尼飾演的關律師上庭，就「證據是否會說謊」展開激烈辯論，最終成功為被告翻案，成為逆轉劇情的關鍵人物。與她合作的前輩強尼與陳湛文在專訪中對她讚不絕口，見證她天天穿梭兩個劇組之間，上庭對白與法律專有名詞背得滾瓜爛熟，紛紛盛讚「演技與專業態度非常優秀」。林愷鈴更透露開拍前曾看見網民評論她「沒有星味，僅及中環律師樓看到的美女」，結果監製游乃海隨即找她演律師角色，她笑言這巧合非常奇妙。

《三命》文藝繆思女神氣質獲觀眾讚賞

她在ViuTV與銀河映像聯合製作的重頭劇《三命》中擔任主演之一，飾演成年時期的林海琪——一名文藝氣質滿滿的漫畫家，是男主角駱澤信的「完美繆思女神」。其清秀知性的面貌與標緻五官大受觀眾讚賞，網民指她獨特的文藝氣質與角色完全匹配，令她迅速累積人氣。

首擔女主角《地獄大狀》兩劇同拍演到時空錯亂

林愷鈴今年另有一齣ViuTV奇幻題材劇集《地獄大狀》，首度擔正第一女主角。她在劇中飾演嗜財如命、與人關係疏離的角色「蔭蔭」，需要協助鬼魂打官司，同時找出殺害自己的兇手、化解累積的孽障。最具挑戰的是，《地獄大狀》與《COURT!》兩部法庭劇檔期重疊，且在同一場地拍攝，場景僅一牆之隔，兩邊都要背大量法律相關台詞。她坦言一度演到有「時空錯亂」的感覺，常常需要監製朱淑儀在片場提醒：「妳今天演的是馮美雪，收到嗎？」

《風華背後》單戀黃宗澤投射少女情懷

林愷鈴已完成拍攝邵氏豪門恩怨劇集《風華背後》，劇中她飾演千金小姐，家族龐大且輩份複雜——鄭希怡飾演的角色輩份極高，林愷鈴在劇中是鄭希怡的姪孫女，戲外更要稱呼對方為「姨婆」。劇中她單戀黃宗澤，她透露自己是將少女時代單戀男生的真實情懷投射在角色之中，「覺得過程非常有趣」，並讚賞現實中也喜歡像黃宗澤般有才華的異性。雖然角色外表是個乖乖女，但內心卻是一個「Wild世界」，更有一幕她要用唱歌的丹田力大聲喝罵鄭希怡，展現出極具爆發力的反差演繹。

網民封最美學霸星二代期待多線發展

林愷鈴近年在音樂界同樣大放異彩，曾榮獲「年度新人女歌手」銀獎，加上優異學歷與精緻外貌，網民紛紛封她為「最美學霸星二代」。有網民留言表示「演技同專業程度完全唔似新人」、「兩部法庭劇同時拍仲背到晒啲法律terms真係好犀利」，亦有人指「有媽咪龔慈恩嘅底子，加上自己肯努力，前途無可限量」。隨著《地獄大狀》與《風華背後》陸續播出，觀眾對這位26歲星二代的演技蛻變充滿期待。

林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：Instagram@kaening）
（圖片來源：Instagram@kaening）
林愷鈴 龔慈恩 林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：Instagram@kaening）
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林愷鈴 龔慈恩 Hea爆強尼被阿藍感動，交棒愛徒林愷鈴絕地反擊！（圖片來源：ViuTV）
Hea爆強尼被阿藍感動，交棒愛徒林愷鈴絕地反擊！（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 林愷鈴指強尼是她師父，會盡力幫阿藍伸冤。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴指強尼是她師父，會盡力幫阿藍伸冤。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 阿正公開劇組花絮，與林愷鈴和Sica鬼馬合照。（圖片來源：ViuTV）
阿正公開劇組花絮，與林愷鈴和Sica鬼馬合照。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
林愷鈴 龔慈恩 現場星光熠熠（圖片來源：大會提供）
現場星光熠熠（圖片來源：大會提供）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）
林愷鈴 龔慈恩 ViuTV劇集《三命》 劇照。（圖片來源：Instagram@kaening）
ViuTV劇集《三命》 劇照。（圖片來源：Instagram@kaening）
林愷鈴 龔慈恩 ViuTV劇集《三命》 劇照。（圖片來源：Instagram@kaening）
ViuTV劇集《三命》 劇照。（圖片來源：Instagram@kaening）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：Instagram@kaening）
（圖片來源：Instagram@kaening）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：Instagram@kaening）
（圖片來源：Instagram@kaening）
林愷鈴 龔慈恩 龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
林愷鈴 龔慈恩 （圖片來源：VIUTV）
（圖片來源：VIUTV）
林愷鈴 龔慈恩 林愷鈴中學讀名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：林愷鈴IG）
林愷鈴中學讀名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：林愷鈴IG）
林愷鈴 龔慈恩 2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）
2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）

圖片來源：Instagram@kaening、ViuTV、大會提供、IG@viutv、林愷鈴IG、VIUTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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