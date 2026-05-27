COURT!｜林愷鈴壓軸登場獲激讚 龔慈恩26歲愛女起底 曾被嘲「零星味」憑實力翻身
林愷鈴《COURT!》壓軸登場翻案獲前輩激讚
林愷鈴是著名女演員龔慈恩與台灣藝人林煒的長女，畢業於聖保羅男女中學，IB考獲41分後入讀香港大學建築系，被外界封為「最美學霸星二代」。在ViuTV與銀河映像聯合製作的律政劇《COURT!》中，林愷鈴飾演遊走於法律灰色地帶的「美女律師」馮美雪，於第二單元壓軸登場。她在法庭上接替強尼飾演的關律師上庭，就「證據是否會說謊」展開激烈辯論，最終成功為被告翻案，成為逆轉劇情的關鍵人物。與她合作的前輩強尼與陳湛文在專訪中對她讚不絕口，見證她天天穿梭兩個劇組之間，上庭對白與法律專有名詞背得滾瓜爛熟，紛紛盛讚「演技與專業態度非常優秀」。林愷鈴更透露開拍前曾看見網民評論她「沒有星味，僅及中環律師樓看到的美女」，結果監製游乃海隨即找她演律師角色，她笑言這巧合非常奇妙。
《三命》文藝繆思女神氣質獲觀眾讚賞
她在ViuTV與銀河映像聯合製作的重頭劇《三命》中擔任主演之一，飾演成年時期的林海琪——一名文藝氣質滿滿的漫畫家，是男主角駱澤信的「完美繆思女神」。其清秀知性的面貌與標緻五官大受觀眾讚賞，網民指她獨特的文藝氣質與角色完全匹配，令她迅速累積人氣。
首擔女主角《地獄大狀》兩劇同拍演到時空錯亂
林愷鈴今年另有一齣ViuTV奇幻題材劇集《地獄大狀》，首度擔正第一女主角。她在劇中飾演嗜財如命、與人關係疏離的角色「蔭蔭」，需要協助鬼魂打官司，同時找出殺害自己的兇手、化解累積的孽障。最具挑戰的是，《地獄大狀》與《COURT!》兩部法庭劇檔期重疊，且在同一場地拍攝，場景僅一牆之隔，兩邊都要背大量法律相關台詞。她坦言一度演到有「時空錯亂」的感覺，常常需要監製朱淑儀在片場提醒：「妳今天演的是馮美雪，收到嗎？」
《風華背後》單戀黃宗澤投射少女情懷
林愷鈴已完成拍攝邵氏豪門恩怨劇集《風華背後》，劇中她飾演千金小姐，家族龐大且輩份複雜——鄭希怡飾演的角色輩份極高，林愷鈴在劇中是鄭希怡的姪孫女，戲外更要稱呼對方為「姨婆」。劇中她單戀黃宗澤，她透露自己是將少女時代單戀男生的真實情懷投射在角色之中，「覺得過程非常有趣」，並讚賞現實中也喜歡像黃宗澤般有才華的異性。雖然角色外表是個乖乖女，但內心卻是一個「Wild世界」，更有一幕她要用唱歌的丹田力大聲喝罵鄭希怡，展現出極具爆發力的反差演繹。
網民封最美學霸星二代期待多線發展
林愷鈴近年在音樂界同樣大放異彩，曾榮獲「年度新人女歌手」銀獎，加上優異學歷與精緻外貌，網民紛紛封她為「最美學霸星二代」。有網民留言表示「演技同專業程度完全唔似新人」、「兩部法庭劇同時拍仲背到晒啲法律terms真係好犀利」，亦有人指「有媽咪龔慈恩嘅底子，加上自己肯努力，前途無可限量」。隨著《地獄大狀》與《風華背後》陸續播出，觀眾對這位26歲星二代的演技蛻變充滿期待。