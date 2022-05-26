下流上車族｜林敏驄執姜皓文二攤 與江美儀做夫妻 最愛爆肚爆粗隨時變鬧劇
無綫已開拍的新劇《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）又唔做，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。林敏驄出名不受控，拍戲做綜藝節目都鍾意爆肚爆粗，同佢合作過的藝人就知有幾難忍笑，呢套劇分分鐘變鬧劇。今次他與江美儀演一對夫妻，向來工作認真的江美儀又治唔治到佢呢？
曾志偉親自搵林敏驄出山
早前無綫宣布開拍由姜皓文、鮑起靜及江美儀三位「亞視之友」主演的劇集《下流上車族》，接連發生換角事件，繼蘇皓兒被飛後，姜皓文又因與電影檔期相撞而辭演，雖然開了一日工，無綫亦即時作出變動，有傳由總經理曾志偉出手，搵從未拍過電視劇的林敏驄頂上。
林敏驄擅長爆肚搞搞震
眾所周知，林敏驄份人冇時停，以往現身綜藝節目或訪問，都是嬉皮笑臉，拍戲更不停爆肚失控，數到近年出位事件應該是在《兄弟幫》訪問中狂窒阿Bob仲兜巴星，所以今次要跟劇本拍劇難度真係非常之高，而《下流上車族》的演員陣容中，鮑姐(鮑起靜)與江美儀都是資深演員，林敏驄應該影響不到他們，不過劇中還有新晉小花郭柏妍及新晉小生丁子朗，分分鐘頂唔住林敏驄的無厘頭，必定會頻頻NG。
林敏驄唔介意執二攤
林敏驄回應傳媒時承認將處男下海拍劇，更謂唔介意執二攤，他笑言自己做過電影導演，定角色時都會搵5個演員，邊個得就邊個來演！林敏驄更玩爛gag說黑仔做套劇就黑啲，佢做就好笑啲，他直言擔心拍劇會辛苦，但開了3日工竟比想像中好玩。對於同劇中老婆江美儀有沒有親熱戲？林敏驄笑言可能同郭柏妍，或者係鮑姐，未拍到所以唔知。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林敏驄、[email protected]、[email protected]_gorgor、[email protected]
讀者留言