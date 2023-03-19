林敏驄演唱會｜鍾鎮濤做嘉賓帶傷上台仆倒 林敏驄笑爆：可能佢跪拜我
鍾鎮濤帶傷上台仆倒
林敏驄出道40週年的演唱會在昨晚舉行首場，嘉賓陣容星光熠熠，更邀請到鍾鎮濤擔任壓軸嘉賓，兩人在台上合唱譚詠麟名曲《愛在深秋》。當兩人合唱完，鍾鎮濤向台下觀眾鞠躬後準備離開舞台時，突然不小心失平衡，一下子仆在台上並且雙膝跪地，嚇到一班觀眾同林敏驄都即刻「哇哇」聲咁叫出嚟。
林敏驄笑爆扶起鍾鎮濤：可能佢跪拜我
林敏驄事後馬上走上前，但當然亦唔放過取笑老友的機會，即刻話：「我喺呢邊，做乜拜嗰邊？」，並且在訪問中取笑對方：「可能佢跪拜我，畀咗啲好歌佢唱」。鍾鎮濤事後向傳媒解釋本身膝頭帶傷，因為喺台上太興奮，搞到跳多兩下就失平衡，表示要令大家擔心感到唔好意思。
林敏驄全場瘋狂揶揄譚詠麟冇做嘉賓：無人想聽
此外，早前因為譚詠麟在《中年好聲音》中大爆林敏驄為《忘不了你》作詞的趣事，有睇節目嘅林敏驄即刻嬲爆發文怒罵。雖然林敏驄為譚詠麟寫過多首名曲，但昨晚譚詠麟竟然未有到場擔任嘉賓，林敏驄亦於演唱會現場不停揶揄譚詠麟。當嘉賓之一的小肥唱到譚詠麟的名曲《愛的根源》與《霧之戀》時，林敏驄不但大讚小肥唱得好過譚詠麟，仲問台下觀眾有冇人想睇譚詠麟唱歌，不過台下一片寧靜毫無反應，林敏驄即刻就話：「我哋啲觀眾真係有品味，無人想聽。」
郭柏妍魔音再現 笑爆全場
今次林敏驄演唱會亦邀請到《下流上車族》的「車氏一家」擔任嘉賓，為了一脫「魔音」污名的郭柏妍在演唱會前勤力練歌，不過就好似效果麻麻，在演唱《跳舞街》的時候，郭柏妍依然繼續「魔音」，搞到林敏驄都忍唔住調侃道：「哎呀死得啦」，笑爆全場。
鍾鎮濤仆倒嚇親觀眾！
常見問題
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