林敏驄演唱會｜鍾鎮濤做嘉賓帶傷上台仆倒 林敏驄笑爆：可能佢跪拜我

林敏驄的「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之 PART 2更精彩」一連兩場的演唱會在昨晚舉行頭場。今年演唱會邀請到多位歌手明星擔任嘉賓，其中今年已經70歲的鍾鎮濤更帶傷上陣支持老友。不過鍾鎮濤臨走時就不小心於台上仆倒，被林敏驄取笑道：「可能佢跪拜我」。