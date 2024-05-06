林明禎

林明禎捱壞了緊急全面停工 近照曝光勁消瘦 粉絲好憂心！

最新娛聞
Keith

廣告

被譽為「大馬女神」林明禎近年來發展得十分成功，仲幾乎忙到冇時停。早前出席《第42屆香港電影金像獎》，靚靚登場狀態十分好。想不到近日林明禎透露身體狀況不佳，並暫時停下手邊的工作，惹來粉絲擔心！

林明禎健康狀況受關注 全面暫停工作

林明禎在Instagram上分享了自己在新加坡與朋友聚餐的照片，並坦承自己近期因為身體出現各種疼痛，不得不全面暫停工作。她表示，目前的康復進度大約是88%，並在貼文中提到「再次感受到健康的美好」，同時也祝福粉絲們都能保持健康。

林明禎 林明禎坦承自己近期因為身體出現各種疼痛，不得不全面暫停工作。（圖片來源：林明禎IG）
林明禎坦承自己近期因為身體出現各種疼痛，不得不全面暫停工作。（圖片來源：林明禎IG）

林明禎身材明顯縮水！粉絲擔憂：好好休息

林明禎此前已經透露，從今年2月開始，她就不斷遭遇大大小小的健康問題，體驗各種痛，這種狀況持續了超過兩個月。因此，她選擇回到馬來西亞的家中休養。這次她公開自己的健康狀況後，許多粉絲都表示擔憂，更指她明顯消瘦了不少！紛紛在社交媒體上留言關心她的康復情況，並希望她能夠好好休息，早日恢復健康。

林明禎3月初病到「雞肉 」都無埋

3月初，林明禎現身亞洲電影大獎時有講過，病到「雞肉 」都無埋，上圍縮咗： 「病咗一個月。（瘦咗幾多？）冇磅，但係肩膊有啲雞肉（肌肉）冇咗。（咁上圍呢？）縮咗，所以今日係保守啲。」

林明禎 近照曝光，消瘦了不少！（圖片來源：林明禎IG）
近照曝光，消瘦了不少！（圖片來源：林明禎IG）
林明禎 許多粉絲都表示擔憂，紛紛在社交媒體上留言關心她的康復情況（圖片來源：林明禎IG）
許多粉絲都表示擔憂，紛紛在社交媒體上留言關心她的康復情況（圖片來源：林明禎IG）

金像獎2024｜林明楨性感騷螞蟻腰

身材向來十分出眾嘅林明楨以白色薄紗禮服出場，雖然今次嘅服裝照舊行性感路線，不過小露事業線都比唔上腰部鏤空大騷螞蟻腰吸引！

林明禎 林明楨4月中都冇咁殘（圖片來源：林明楨IG）
林明楨4月中都冇咁殘（圖片來源：林明楨IG）
林明禎 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
林明禎 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
林明禎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：林明禎IG、林明楨IG、大會提供、東方新地

熱門文章

 